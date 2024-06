Revue de Presse PSG : France-Canada, Dembélé, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 juin 2024. Le match nul de l’équipe de France face au Canada (0-0), le match d’Ousmane Dembélé, l’Italie de Gianluigi Donnarumma s’impose avant l’Euro…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le résultat nul sans éclat de l’équipe de France face au Canada (0-0) pour le dernier match de préparation avant l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet). Quelques jours après sa victoire nette face au Luxembourg (3-0) et avant son entrée en lice dans la compétition face à l’Autriche (17 juin), la France a été sans imagination au Matmut Atlantique de Bordeaux. « On ne pourra pas lui reprocher d’être prête trop tôt, et elle ne risque pas de débarquer en Allemagne, mercredi, en se prenant pour une autre, mais on a vu des préparations qui suscitaient des élans supérieurs, même si on a surtout vu, depuis le temps, qu’il n’y avait pas de règle. » Les Bleus ont manqué d’intensité, d’impact et de vitesse pour espérer prendre le meilleur face aux Canadiens.

Le sélectionneur, Didier Deschamps, a conservé son 4-4-2 hybride mais Antoine Griezmann a manqué de tranchant ce dimanche soir. « S’agissant du choix des joueurs, il aura remplacé Kolo Muani par Dembélé, qui aurait dû débuter à Metz s’il n’avait pas été malade, Ibrahima Konaté par Saliba, et Mbappé par Giroud, ce qui aura permis à l’un de se ménager et à l’autre de vivre un beau jubilé français avec le brassard de capitaine. » Après deux jours de repos, les joueurs de l’équipe de France s’envoleront mercredi pour l’Allemagne pour débuter leur grande aventure face à l’Autriche quelques jours plus tard. Un adversaire qui « se situera, en matière de menace et d’intensité, deux ou trois étages au-dessus de ce que l’on a vu pendant la semaine écoulée. »

Dembélé (5/10, L’Equipe) : Préservé à Metz car malade, le Parisien, souvent pris à deux, a été l’un des rares joueurs français à mettre de la vitesse et à trouver des décalages. À l’origine des deux plus grosses occasions françaises en première mi-temps – frappe de Kanté (8e) et reprise de Thuram (9e) -, « Dembouz » a vu progressivement son influence décliner. Son match a, au final, manqué de continuité. Remplacé par COMAN (74e) qui a su, par ses accélérations, mettre de la vitesse dans le jeu des Bleus et aurait dû être passeur décisif pour Kolo Muani (90e+2).

Le quotidien sportif revient aussi sur la victoire de l’Italie face à la Bosnie Herzégovine (1-0) en match de préparation. Après un résultat nul contre la Turquie (0-0), les champions d’Europe 2021 ont montré plus de choses ce dimanche soir, à six jours de leur entrée en lice face à l’Albanie. Le sélectionneur, Luciano Spaletti, a changé 80% de son équipe après le triste match nul face aux Turcs mardi dernier. Davide Frattesi a été le seul buteur de la rencontre pour venir récompenser la domination de sa sélection. Titulaire et capitaine, Gianluigi Donnarumma a livré une prestation solide dans ses buts. « Sans plusieurs arrêts de Donnarumma, dont un face-à-face remporté devant Anel Ahmedhodzic dans le temps additionnel (90e+1), l’Italie ne l’aurait probablement pas emporté. » Décevante dans l’animation offensive mais en ayant bien géré le tempo du match, l’Italie a conclu sa préparation sans but encaissé et en ayant vu un Donnarumma en forme. Mais, « il faudra en montrer plus dans le groupe de la mort de l’Euro, où figurent également l’Espagne et la Croatie », rappelle L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le triste match nul de l’équipe de France face au Canada (0-0). Avant leur entrée en lice à l’Euro, les Bleus sont toujours en plein rodage. « La France n’a montré aucun signe de montée en puissance ni de clarté tactique contre le Canada (…) elle a paru brouillonne, parfois incapable de changer de rythme, même si elle s’est offerte deux gros temps forts à l’entame de chaque période. » Titulaire surprise au coup d’envoi, William Saliba a été la seule belle satisfaction de la rencontre. Le défenseur d’Arsenal a une immense carte à jouer en charnière centrale. Mais comme face au Luxembourg, les Bleus ont connu trop de déchets face au but adverse à l’image de la tête trop décroisée de Randal Kolo Muani en fin de rencontre, ou encore de la frappe de N’Golo Kanté en début de match.

« Ils ont multiplié les rushs devant le but canadien, trouvant la faille dans le couloir d’Alphonso Davies, sans jamais transformer leur domination en une fête continue, à même de saouler les Américains. Un peu à l’image des dribbles d’Ousmane Dembélé, toujours aussi sensationnel dans les petits espaces, avec des petits ponts, des crochets extérieurs, de la percussion mais peu de danger au final », constate LP. Mais, les hommes de Didier Deschamps ont cette capacité à se transformer au moment de la compétition, comme ce fut le cas en Russie et au Qatar lors des Coupes du monde 2018 et 2022. « Il existe encore trop de zones de flous pour être complètement rassuré même si encore une fois, les Bleus de la préparation et les Bleus de la compétition vivent séparément. »