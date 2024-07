Revue de Presse PSG : France, Dembélé, Chawinga…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 juillet 2024. Un entraînement classique pour les remplaçants de l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait être de retour dans le onze face au Portugal, Tabitha Chawinga s’engage avec l’OL…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’entraînement de l’équipe de France. Au lendemain de la victoire face à la Belgique (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro 2024, les titulaires ont eu le droit à une journée de décompression. Pour les autres joueurs, ils se sont entraînés sur le terrain. Cette fois-ci, pas de match contre les équipes jeunes de Paderborn, mais un entraînement classique avec des passes, toro, des courses et des exercices physiques. Douze joueurs étaient concernés : Brice Samba, Alphonse Areola, Ibrahima Konaté, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Ferland Mendy, Jonathan Clauss, Warren Zaïre-Emery, Benjamin Pavard et Olivier Giroud. Entré en cours de jeu, « Randal Kolo Muani est resté avec les autres titulaires au camp de base, où un programme à la carte leur était proposé (piscine, vélo, balnéothérapie, soins…). » Pour rappel, le quart de finale face au Portugal est programmé ce vendredi à 21 heures.

Le quotidien sportif évoque aussi le transfert de Tabitha Chawinga vers l’Olympique Lyonnais. Prêtée chez les Féminines du PSG la saison passée, l’internationale malawite s’est engagée à l’OL pour les trois prochaines saisons. Alors qu’elle était proche de signer chez les Rouge & Bleu, l’attaquante de 28 ans a finalement pris la direction du Rhône, avec un contrat jusqu’en 2027. Comment expliquer ce revirement de situation ? « Le départ pour les London City Lionesses de Jocelyn Prêcheur, dont Chawinga était très proche depuis leur collaboration en Chine entre 2018 et 2020, a joué dans sa décision de ne pas prolonger l’aventure dans la capitale », rapporte L’E. Prêtée par le club chinois de Wuhan Jianghan University, Tabitha Chawinga avait réalisé une saison étincelante au PSG avec 29 buts en 38 matches toutes compétitions confondues.

À lire aussi : Officiel – Le maillot extérieur 2024/2025 du PSG dévoilé

De son côté, Le Parisien se projette sur le quart de finale de l’Euro entre la France et le Portugal ce vendredi soir (21h). Et pour cette rencontre, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Adrien Rabiot, suspendu après avoir récolté son deuxième carton jaune dans la compétition. L’ancien Parisien était un titulaire indiscutable depuis le début de l’Euro. Et plusieurs options s’offrent au sélectionneur des Bleus. La première consisterait à une titularisation d’Eduardo Camavinga ou Youssouf Fofana pour compléter l’entrejeu aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté.

La deuxième option serait de replacer Antoine Griezmann dans un rôle plus axial. Le vice-capitaine des Bleus a évolué sur le côté droit de l’attaque face à la Belgique (1-0). Avec ce repositionnement, Ousmane Dembélé pourrait ainsi récupérer son couloir droit, lui qui était resté sur le banc face aux Diables rouges, et offrirait un beau duel avec son coéquipier en club, Nuno Mendes. « L’ailier du PSG serait un candidat naturel à une place de titulaire après avoir démarré les trois matchs de poule », rappelle LP. Auteur d’une entrée décisive face aux Belges, Randal Kolo Muani a également des atouts à faire valoir sur l’aile droite de l’attaque ou l’axe. Autre possibilité, repositionner dans l’axe Kylian Mbappé et donner la possibilité à Bradley Barcola d’évoluer sur l’aile gauche de l’attaque.