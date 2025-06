Revue de Presse PSG : France, Dembélé, Doué, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 6 juin 2025. La défaite spectaculaire de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations (5-4), Lamine Yamal remporte son duel face à Ousmane Dembélé, les notes des Parisiens, la prolongation de Gianluigi Donnarumma à l’arrêt…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations (5-4). Menés 5-1 dans cette rencontre, les Bleus ont cru à une remontée spectaculaire en fin de rencontre mais en vain. Face à une formation espagnole ultra-efficace, l’équipe de Didier Deschamps a payé cher ses grosses lacunes défensives. « Il est impossible d’être compétitif au plus haut niveau international avec une défense pareille, surtout quand elle est aussi mal protégée par son milieu et aussi mal sauvée par son gardien. » Avec une défense inédite (Kalulu, Konaté, Lenglet, T.Hernandez) en raison des absences des cadres habituels (Koundé, Saliba, Upamecano), les vice-champions du monde ont coulé sur le plan défensif sur la pelouse de Stuttgart. Ils n’ont pas non plus été aidés par le manque d’efficacité des attaquants tricolores.

Cette rencontre est découpée en trois périodes. D’abord la domination française sans succès pendant vingt minutes avant d’être puni en trois minutes par des buts de Nico Williams (22e) et Mikel Merino (25e). Puis, la Roja s’est montrée intraitable pour porter le score à 5-1 après 67 minutes de jeu avec un doublé de Lamine Yamal, un but de Pedri et un penalty transformé par Kylian Mbappé. Mais la première de Rayan Cherki, entré en jeu, aura redonné espoir à l’équipe de France. Avec un but et une passe décisive, le Lyonnais a permis à sa sélection de remonter le score à 5-4. Cependant, ce sont bien les champions d’Europe en titre qui défendront leur titre face à Portugal dimanche prochain. De son côté, l’équipe de France disputera le match pour la troisième place face à l’Allemagne. « Les jours à venir ne seront pas si neutres. S’il y a deux ou trois joueurs que l’on a très envie de revoir, la soirée de jeudi a fait des perdants qui risquent fort de passer l’été à se demander s’il y aura une prochaine fois dès septembre. Le but du foot en général, et de Deschamps en particulier, reste quand même de n’être dangereux que d’un seul côté », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient sur la prestation des deux Parisiens titulaires : Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Tous les deux remplacés en cours de match, ils n’avaient pas les jambes pour aller jusqu’au bout. Arrivés lundi soir à Clairefontaine, les deux attaquants du PSG étaient fatigués, « mais Dembélé est devenu un cadre dont on se passe difficilement, et Didier Deschamps n’avait pas oublié la formidable entrée de Doué contre la Croatie, le 23 mars (2-0, 5-4 aux t.a.b). » Dans l’entame encourageante des Bleus, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont réussi à se mettre en évidence mais ont buté sur un Unai Simon vigilant dans les cages de la Roja. Cette rencontre s’est terminée avec trois Parisiens sur le terrain : Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Fabian Ruiz, tous entrés en cours de jeu. L’Espagnol est d’ailleurs toujours invaincu avec l’Espagne après 38 sélections.

Ousmane Dembélé (5/10) : C’est lui qui récupère dans les pieds de Merino , accélère et décale Mbappé (7e), lui qui sert Olise (11e) puis Hernandez (12e) dans la surface, lui encore qui crochète et place une frappe cadrée sortie par Simon (37e), lui enfin qui a fait planer de sérieuses menaces en seconde période (62e, 72e). Mais il a manqué de réussite. Remplacé par Randal KOLO MUANI (76e) qui manque une première balle de 5-4 (87e) avant de marquer (90+ 3).

(5/10) : C’est lui qui récupère dans les pieds de , accélère et décale Mbappé (7e), lui qui sert (11e) puis (12e) dans la surface, lui encore qui crochète et place une frappe cadrée sortie par (37e), lui enfin qui a fait planer de sérieuses menaces en seconde période (62e, 72e). Mais il a manqué de réussite. Remplacé par qui manque une première balle de 5-4 (87e) avant de marquer (90+ 3). Désiré Doué (4/10) : Il entre bien dans son match, avec des déviations bien senties et un gros travail défensif. Puis le jeune Parisien s’est éteint. Il a perdu des ballons, effectué quelques mauvais choix mais ne s’est pas caché pour autant et, lorsqu’il s’est retrouvé en position de marquer, il n’a pas cadré (62e). Remplacé par Bradley BARCOLA (63e), qui a apporté de la vitesse sur le côté.

À lire aussi : Mercato – Accord imminent entre le PSG et la Juve pour Randal Kolo Muani

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette défaite de la France face à l’Espagne (5-4) et de ce duel entre deux prétendants au Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et dans cette bataille à Stuttgart, l’ailier du FC Barcelone sort vainqueur en étant impliqué sur trois des cinq réalisations de son équipe, avec notamment un doublé. « L’attaque française a longtemps souffert de la comparaison avec son homologue ibère, avant de redresser la tête au retour des vestiaires. » Pourtant, Didier Deschamps avait aligné un trio offensif alléchant sur le papier (Dembélé-Mbappé-Doué). « Il fallait peut-être remonter à la Coupe du monde 2002, celle qui avait convié Henry, Trezeguet et Cissé, les meilleurs buteurs des championnats d’Angleterre, d’Italie et de France, pour retrouver pareil potentiel offensif. » Mais, la réussite offensive de ce trio n’a pas été exportée sur la pelouse de Stuttgart. Les attaquants des Bleus ont buté sur un Unai Simon en grande forme dans les buts de la Roja. L’entrée de Rayan Cherki aura permis aux Bleus de croire à une remontée spectaculaire en fin de rencontre. « Mais ils ont aussi fait naître de sérieux regrets, chez Dembélé sans doute, perdant de son duel à distance avec Yamal et sorti touché à la cuisse gauche (76e), mais aussi chez l’ensemble de ses partenaires d’attaque dont le réveil a sonné bien trop tard », conclut LP.

Ousmane Dembélé (4/10) : « Dans son match à distance avec Yamal , le meilleur joueur de la C1 a manqué – comme les autres – d’efficacité dans la zone de vérité. Il initie une première occasion franche (7e), fait chauffer les gants d’ Unai Simon (37e, 45e) et tape même le poteau (72e) avant d’être remplacé par Kolo Muani (76e), qui marque de la tête. On espérait mieux… »

(4/10) : « Dans son match à distance avec , le meilleur joueur de la a manqué – comme les autres – d’efficacité dans la zone de vérité. Il initie une première occasion franche (7e), fait chauffer les gants d’ (37e, 45e) et tape même le poteau (72e) avant d’être remplacé par (76e), qui marque de la tête. On espérait mieux… » Désiré Doué (5.5/10) : « Titulaire pour la première fois en bleu, le Parisien a amené de la percussion balle au pied. Très souvent alerté sur l’aile gauche, il trouve Unai Simon sur deux de ses tirs (17e, 31e) et décale Hernandez sur deux autres situations (31e, 48e). Après une dernière frappe hors cadre, il est remplacé par Barcola (64e). »

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec le PSG en juin 2026, le portier parisien négocie avec la direction parisienne pour une prolongation de contrat. Cependant, selon les informations de Dominique Sévérac, les discussions sont actuellement à l’arrêt. « Nous devons en rediscuter avec le PSG, et ensuite nous verrons. Il y a plusieurs propositions. L’Inter ? C’est vrai qu’ils l’aiment beaucoup, mais il n’y a rien de concret pour le moment. Même chose pour Naples », avait déclaré l’agent du joueur, Enzo Raiola, cette semaine. De son côté, l’international italien avait rappelé son désir de poursuivre à Paris : « Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie. »

Arrivé libre à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma touche entre 10M€ et 12M€ brut par an. Mais avec sa nouvelle politique sur les contrats des joueurs, la direction parisienne ne veut plus offrir cette somme. « Afin de rétablir l’équilibre budgétaire, tous les salaires ont été réexaminés et désormais sont indexés en partie sur les performances. » Après avoir accepté la proposition parisienne, Donnarumma et son entourage ont changé d’avis et demandent une nouvelle offre de la direction sportive après la campagne décisive du portier de 26 ans en Ligue des champions. « Depuis, les pourparlers n’ont pas évolué. Pour Paris, la donne est claire : ou il accepte les conditions de sa prolongation ou il demande à être transféré », précise LP. En cas de départ, le club de la capitale dispose de plusieurs pistes, dont celle menant à Lucas Chevalier (LOSC).