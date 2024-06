Revue de Presse PSG : France, Dembélé, Kolo Muani, E.Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 juin 2024. L’inefficacité offensive de l’équipe de France dans cet Euro 2024, le statut d’Ousmane Dembélé fragilisé chez les Bleus, Randal Kolo Muani une alternative sur l’aile droite, Ethan Mbappé se rapproche du LOSC…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’inefficacité offensive des Bleus. Après deux rencontres dans cet Euro 2024, l’équipe de France a seulement inscrit un but. Celui-ci a été marqué contre son camp par Max Wöber face à l’Autriche (1-0). Dans toute leur histoire en phase finale, les Bleus ont une seule fois fait moins bien, c’était lors de la Coupe du monde 2010 en ne parvenant pas à marquer contre l’Uruguay (0-0) et le Mexique (0-2) lors de ses deux premiers matches. « Il va donc falloir que Mbappé revienne le plus tôt possible et inscrive le premier but de sa carrière dans un Euro, que Giroud prouve que son annonce de départ n’a pas déjà éteint sa flamme et que Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Randal Kolo Muani tourmentent leurs statistiques (19 buts en 143 sélections pour les quatre). »

Concernant Ousmane Dembélé, son statut de titulaire en équipe de France est fragilisé après ses deux prestations décevantes en ce début de compétition. Face à l’Autriche (0-1) et les Pays-Bas (0-0), l’attaquant du PSG a été trop souvent en situation d’échec et n’a pas assez créé de différence. À chaque fois, Didier Deschamps l’a remplacé avant la fin du match et « ce qui sauve le Parisien pour le moment, c’est de voir qu’aucun des joueurs entrés à sa place, Randal Kolo Muani à Düsseldorf, Kingsley Coman à Leipzig, ne s’est distingué. » Si le sélectionneur des Bleus adore Ousmane Dembélé, il pourrait finir par perdre patience. « Du Parisien, lors de cet Euro, le staff des Bleus réclame des dribbles, des éliminations et, surtout, des passes et des centres décisifs. » Mais pour l’heure, le numéro 10 des Rouge & Bleu déçoit et lui trouver une alternative dans le couloir droit commence à faire son chemin, et peut-être dès mardi face à la Pologne.

Dans ce système à trois attaquants mis en place face aux Néerlandais, Didier Deschamps souhaitait que son ailier soit la cause du déséquilibre de l’adversaire, chose trop rare durant la rencontre. « Bien sûr, à Paris, il peut utiliser les dédoublements sur le côté d’Achraf Hakimi, ce que Jules Koundé fait moins souvent en sélection. Les appels du Barcelonais sont plus sur la largeur ou dans l’intérieur du jeu que ceux du Marocain », constate L’E. Au PSG, Ousmane Dembélé occupe aussi un autre rôle sur le terrain en dézonant plus, ce qui arrive moins en équipe de France. Reste aussi à savoir si le joueur de 27 ans ressent un contrecoup physique après avoir enchaîné une saison sans blessure. « À priori, non. Il apparaît toujours aussi frais en séances, fonctionne avec cette même alacrité singulière en dehors. Mais il n’est pas décisif. Et, depuis ses débuts internationaux en 2016, il peine toujours autant à marquer cette équipe de son empreinte. »

Le quotidien sportif se penche sur les deux alternatives à Ousmane Dembélé dans le couloir droit de l’attaque de l’équipe de France. Et deux joueurs peuvent occuper ce poste, Kingsley Coman et Randal Kolo Muani. Concernant le joueur du PSG, il a été convoqué en étant considéré comme un recours au poste d’ailier droit et non plus comme attaquant de pointe. « Il peut apporter des éléments différents de Coman ou Dembélé : avec un sens de l’appel en profondeur plus prononcé, et une capacité, par sa polyvalence, à s’adapter aux déplacements de ses partenaires d’attaque. » Mais peut-il retrouver ses sensations perdues durant cette saison 2023-2024 en club ? L’ancien de Francfort a l’air plus libéré chez les Bleus « Même s’il a pu laisser apparaître une forme de frustration sur son absence de temps de jeu vendredi, son entrée en jeu n’a pas été tonitruante face à l’Autriche (1-0, 17 juin). Mais au sein d’une équipe monorythmique, ses appels et sa générosité sont des armes à ne pas négliger », conclut L’E.

Il est également question de l’avenir d’Ethan Mbappé. Le Titi a annoncé son départ du club à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Et le milieu de 17 ans pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 et plus précisément à Lille. « Les contacts sont réguliers entre le LOSC et E.Mbappé. » Le futur ex-Parisien intéresse aussi le Betis Séville, en Espagne, mais c’est le projet lillois qui semble le séduire davantage. Mais pour l’instant aucun accord n’a été trouvé, précise L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait aussi le point sur le problème en attaque de l’équipe de France et fait un focus sur chaque élément offensif des Bleus, dont les trois attaquants du PSG. En 145 minutes de jeu dans cet Euro 2024, Ousmane Dembélé interroge toujours. L’attaquant parisien n’a pas réussi à confirmer son statut de titulaire sur l’aile droite de l’attaque avec deux performances fades contre l’Autriche (1-0) et les Pays-Bas (0-0). « Imprécis et brouillon, l’ailier du PSG continue de traîner cette image de joueur incapable d’être décisif dans les grandes compétitions et même plus globalement en équipe nationale avec seulement 5 buts et et 3 passes décisives en 46 sélections. » Le joueur de 27 ans est invité à se montrer plus juste dans son dernier geste.

Concernant Randal Kolo Muani, il n’est plus perçu comme un élément pour occuper l’axe de l’attaque. Didier Deschamps veut désormais l’utiliser comme une alternative sur le côté droit, là où il peut amener sa vitesse et sa percussion. « Il a marqué lors de ses trois dernières titularisations (Grèce, Chili, Luxembourg). Suffisant pour jouer un rôle dans cet Euro ? », se demande LP. Enfin, Bradley Barcola a plus un profil de dynamiteur que de finisseur. Si sa première réussie face au Luxembourg (3-0), avec une passe décisive quelques minutes après son entrée en jeu, aurait pu lui faire gagner des points, c’est encore trop tôt visiblement pour l’ailier du PSG. « Dans une équipe de France dominatrice mais en souffrance dans la créativité, Bradley Barcola pourrait amener du désordre. De quoi faciliter le travail d’un buteur », conclut le quotidien francilien.