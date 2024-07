Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 juillet 2024. Aucun Parisien titulaire avec la France pour le match face au Portugal, la confiance de Didier Deschamps envers Randal Kolo Muani, le match du Trophée des Champions reporté à une date ultérieure, Ethan Mbappé va s’engager au LOSC, Griedge Mbock nouvelle joueuse des Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le onze probable de l’équipe de France face au Portugal en quarts de finale de l’Euro 2024 (vendredi à 21h sur M6 et beIN SPORTS 1). Et afin de compenser la suspension d’Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourrait opter pour la solution Eduardo Camavinga. Avec ce choix, le sélectionneur des Bleus conserverait Antoine Griezmann dans le couloir droit de l’attaque. Titulaire lors des trois matches de poules, Ousmane Dembélé devrait donc une nouvelle fois être remplaçant, comme face à la Belgique (1-0). Aucun des quatre joueurs du PSG (Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani) ne devrait débuter la rencontre. « Le schéma en 4-3-3 avec Antoine Griezmann à droite a donné à Didier Deschamps une pleine satisfaction ce lundi. La tentation de le reconduire quatre jours plus tard est forte, et ce ne sont pas ses discussions avec les joueurs ou le staff, ni son revisionnage du huitième de finale qui contrediront ses impressions (…) La tendance est donc à une reconduction de cette formule, avec la même attaque que face aux Belges, Marcus Thuram en pointe, Kylian Mbappé à gauche. », explique L’E. Une autre alternative existe avec un double milieu récupérateur (N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni) et un positionnement d’Antoine Griezmann juste derrière les attaquants. Cela permettrait à Ousmane Dembélé de retrouver l’aile droite de l’attaque. Mais la tendance d’un milieu à trois Kanté–Tchouaméni–Camavinga se dégage à la veille du match.

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga – Griezmann, Thuram, Mbappé (c)

Le quotidien sportif rappelle également le report à une date ultérieure du match PSG – AS Monaco au Trophée des Champions. Initialement, cette rencontre devait se dérouler à Pékin (Chine) le 8 août prochain, « mais les lourdeurs administratives chinoises ont rendu impossible l’organisation de la rencontre. » La LFP devra trouver une nouvelle date et un nouveau lieu. La République démocratique du Congo s’était portée candidate pour l’organisation du match cet été mais n’avait pas été retenue.

Enfin, L’Equipe rapporte la signature de Griedge Mbock chez les Féminines du PSG. En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’internationale française s’est engagée jusqu’en 2027 avec les Parisiennes. Alors qu’elle devait initialement prolonger son contrat avec l’OL, la défenseure de 29 ans a jugé la proposition parisienne plus intéressante. Egalement en fin de contrat avec les Fenottes, Delphine Cascarino est aussi sur les tablettes du PSG. Et le nouveau coach des Féminines du PSG devrait bien être Fabrice Abriel. Un accord a été trouvé avec l’ancien entraîneur du FC Fleury 91 et l’annonce de son arrivée devrait intervenir dans les prochaines heures, indique L’E. « Abriel va s’engager deux ans plus une troisième en option et remplacera donc Jocelyn Prêcheur. »

De son côté, Le Parisien se penche sur la relation de confiance entre Randal Kolo Muani et Didier Deschamps. Décisif quelques minutes après son entrée en jeu face à la Belgique (1-0), l’attaquant du PSG a été accueilli en héros dans le vestiaire des Bleus après la rencontre. « Il fallait disposer de sacrés dons de voyance pour imaginer le numéro 12 changer le cours de cette rencontre. Ou bien s’appeler Didier Deschamps. » En effet, le sélectionneur a toujours cru en son attaquant, malgré sa saison compliquée avec les champions de France. « J’ai confiance en lui. Si je le fais entrer, c’est que je pense qu’il a les caractéristiques pour poser des problèmes à l’adversaire. Il sait qu’il a un environnement positif. Dans son caractère qui peut paraître désinvolte, tout ce qui est extérieur n’a pas de prise sur lui. S’il doit frapper, il frappe. Il n’a pas le pied qui tremble », avait déclaré Didier Deschamps après la victoire face aux Belges.

Le sélectionneur des Bleus n’a pas hésité à monter au créneau pour défendre son joueur lorsqu’il traversait une mauvaise période. Cette efficacité retrouvée de Randal Kolo Muani en EdF peut trouver son explication dans ce lien spécial qui l’unit à Deschamps. « En privé, le sélectionneur a toujours considéré Kolo Muani comme une pièce importante de son groupe, de par sa polyvalence (il peut évoluer dans l’axe ou sur le côté), son état d’esprit et sa capacité à se montrer impactant en sortie de banc, à l’image de ses entrées au Mondial 2022″, rapporte LP. En difficulté au PSG, l’ancien Nantais a des consignes claires en équipe de France : jouer sans pression et de manière libérée. Conscient de son statut actuel chez les Bleus, l’attaquant de 25 ans « a attendu son heure, en toute discrétion, sans frustration. Mais toujours guidé par cette irrépressible envie d’aider son équipe, heureuse de le voir récompensé. »

Enfin, le quotidien francilien évoque la signature d’Ethan Mbappé au LOSC. Alors qu’il était en fin de contrat avec le PSG, le milieu de terrain de 17 ans va s’engager pour les trois prochaines saisons chez le club nordiste.