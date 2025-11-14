Revue de Presse PSG : France, Portugal, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 novembre 2025. La France s’impose largement face à l’Ukraine et se qualifie pour la Coupe du monde 2026, un Bradley Barcola remuant, le Portugal devra encore patienter pour se qualifier…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la qualification de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Au Parc des Princes, les Bleus l’ont largement emporté face à l’Ukraine (4-0), grâce à une seconde période de meilleure qualité. Un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Michael Olise et Hugo Ekitike auront permis aux joueurs de Didier Deschamps de valider leur ticket pour la compétition l’été prochain. Dans cette rencontre à sens unique, le doute aura plané pendant deux minutes lorsque le VAR est intervenu pour un potentiel penalty pour l’Ukraine (52e), qui ne sera finalement pas accordé. Sur l’action suivante, ce sont les Bleus qui auront bien un penalty, transformé par Kylian Mbappé (55e). Le dernier quart d’heure du match permettra à la France de terminer en beauté avec des réalisations de Michael Olise (76e), de l’entrant Hugo Ekitike (86e) et le 400e but en carrière de Kylian Mbappé (83e). Le dernier match de poule face à l’Azerbaïdjan, dimanche, ressemblera à un match de préparation pour ce Mondial 2026 qui permettra aux joueurs de banc d’avoir du temps de jeu. « La place prise cet automne par Ekitike est un bon exemple à suivre, dans un compartiment qui, dans un monde idéal, aurait plutôt aligné Ousmane Dembélé, Barcola, voire Kingsley Coman et Randal Kolo-Muani. C’est la magie éternelle des qualifications à la Coupe du monde : soudain, on ne pense plus qu’à l’été, à la liste des 26, au tirage au sort du 5 décembre, au calendrier infernal des joueurs majeurs, et au dernier bal de Deschamps », conclut L’E.

Seul Parisien titulaire chez l’équipe de France, Bradley Barcola reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe. Remuant dans son couloir gauche, le numéro 29 des Rouge & Bleu a disputé 67 minutes avant de céder sa place à Hugo Ekitike « En première période, il a été l’attaquant le plus remuant et le plus dangereux. Il a profité de sa bonne relation avec Digne, qui l’a servi dans de bonnes conditions, mais aussi de son sens du un-contre-un pour placer une frappe détournée sur le poteau (41e) », analyse L’E.

En revanche, le Portugal devra encore patienter pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. En difficulté, la Seleção das Quinas s’est inclinée face à l’Irlande (2-0). Preuve de la soirée difficile des Portugais, l’expulsion de Cristiano Ronaldo, sa première en 226 sélections, coupable d’un coup de coude (61e). Avant cette exclusion, les Portugais étaient déjà en difficulté. « Le Portugal ne s’était pas créé d’occasion cadrée avant, il n’en aura pas plus après, en infériorité numérique, sinon cette frappe de Gonçalo Ramos détournée par Caoimhin Kelleher en toute fin de rencontre. L’avant centre-centre avait remplacé João Neves à la 78e, maintenant à deux unités le contingent du PSG sur la pelouse. » Sans Nuno Mendes, blessé, et avec quatre joueurs évoluant en Saudi Pro League titulaires, Vitinha a tenté de prendre en main son équipe, mais sans réussite. Le sélectionneur Roberto Martinez a bricolé une défense à trois avec Ruben Neves inséré entre Ruben Dias et Gonçalo Inacio. Mais les Portugais ont sombré en première période avec deux buts encaissés (18e, 45e). « Les deux changements défensifs décidés à la pause – entrées de Renato Veiga et Nelson Semedo aux places Joao Cancelo et Gonçalo Inacio – n’ont rien impulsé de notable. Roberto Martinez n’a pas osé sortir Cristiano Ronaldo et l’arbitre a fini par le faire à sa place. C’est sans son capitaine que le Portugal, toujours en tête de son groupe et deux points devant la Hongrie, devra acter sa qualification contre l’Arménie, dimanche à Porto », conclut L’E.

De son coté, Le Parisien évoque aussi la qualification de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 suite à son large succès face à l’Ukraine (4-0). Les Bleus ont su animer la seconde période pour faire craquer le verrou ukrainien. « Longtemps, la partie aura ressemblé à une punition pour enfants pas sages qui ont laissé leur soupe dans le bol. Avant que le premier but n’enclenche une avalanche, du plaisir et des buts. » Mais l’essentiel reste ailleurs : les Bleus ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique. En première période, seul Bradley Barcola a tenté d’apporter du danger dans une animation offensive décevante (Rayan Cherki, Michael Olise et Kylian Mbappé). Le repositionnement de Michael Olise au coeur du jeu et l’entrée gagnante d’Hugo Ekitike auront dynamisé l’attaque française en seconde période. « Les Tricolores traverseront l’Atlantique pour viser de nouvelles étoiles, c’est évident. En attendant, il reste un dernier devoir, une sortie sans enjeu ni intérêt en Azerbaïdjan, ce dimanche à 18 heures. Le voyage sera long et seules les doublures disposeront de temps de jeu à Bakou. Il s’agira d’une sélection pour du beurre, même si tout compte aux yeux de Didier Deschamps. Aux Amériques, le Basque achèvera quatorze ans de mandat et sept phases finales d’affilée », conclut LP.

Dans le quotidien francilien, Bradley Barcola reçoit la note de 5.5/10. « Alors qu’il avait récemment exprimé son état de fatigue, l’attaquant du PSG a montré qu’il avait encore du gaz sur son aile gauche. Incisif malgré le peu d’espace en première période, il aurait pu ouvrir la marque sans un bel arrêt de Trubin qui détourne sa frappe enroulée sur son poteau (41e). À l’origine de deux nouvelles situations (61e, 63e), il cède sa place à Ekitike (67e). »