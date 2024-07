Revue de Presse PSG : France, Xavi Simons, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 11 juillet 2024. Didier Deschamps maintenu à son poste de sélectionneur des Bleus, Xavi Simons confirme enfin en sélection, Bradley Barcola incarne l’avenir de l’équipe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe a partagé un entretien avec le président de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Diallo. Et ce dernier a confirmé Didier Deschamps à son poste de sélectionneur de l’équipe de France, malgré les récentes critiques sur le jeu proposé par le coach et l’élimination face à l’Espagne en demi-finales de l’Euro 2024. « Il a en effet un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure des manières possibles pendant cet Euro (…) Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut. Pendant ce mois, j’ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l’excellence. Il faut maintenir l’équipe de France dans cette direction. » Pour rappel, le contrat de Didier Deschamps avec les Bleus court jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Le patron de la FFF a également rappelé les excellents derniers résultats des Tricolores en compétitions : « Je suis arrivé à la présidence avec une situation contractuelle que vous connaissez (Deschamps sous contrat jusqu’en 2026). Il m’appartient de la respecter. D’autant plus lorsque les résultats sont au rendez-vous. Il faut quand même rappeler qu’en décembre 2022, on était en finale de Coupe du monde. En juillet 2024, on est en demi-finales de l’Euro. Beaucoup de nations envient nos résultats. Même si aujourd’hui, il peut y avoir une frustration de ne pas être allé au bout, il faut prendre le recul nécessaire pour voir que les performances de l’équipe de France restent exceptionnelles. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance de Xavi Simons avec les Pays-Bas. Malgré l’élimination des Oranje sur le fil face à l’Angleterre en demi-finales de l’Euro (1-2), le joueur sous contrat avec le PSG a confirmé les espoirs placés en lui et termine la compétition avec un but et trois passes décisives. Ce mercredi, face aux Three Lions, le milieu offensif a ouvert le score en début de rencontre . « À 21 ans et 80 jours, Xavi Simons devient ainsi le plus jeune joueur des Pays-Bas à marquer lors d’un match à élimination directe en tournoi majeur. » Avant la compétition, l’international néerlandais traînait l’image d’un joueur bon en club mais décevant en sélection. Et ce changement peut s’expliquer par un nouveau positionnement sur le terrain. « Bien qu’il ne considérait pas vraiment Xavi Simons comme un joueur d’axe mais plutôt de côté, le droit, alors qu’il s’est installé au fil de la saison à gauche avec le RB Leipzig, le sélectionneur néerlandais, Ronald Koeman, a finalement consenti à lui donner les clés du jeu au poste de numéro 10, dans son 4-2-3-1. »

De son côté, Le Parisien fait le point sur les joueurs français qui ont marqué les esprits lors de cet Euro. Et outre Mike Maignan et William Saliba, Bradley Barcola fait partie des rares satisfactions de la compétition chez les Bleus. Pourtant, l’ailier du PSG a le statut de remplaçant sous les ordres de Didier Deschamps. Durant la compétition, le joueur de 21 ans a disputé un peu plus de 100 minutes au total. Et malgré ce faible temps de jeu, Bradley Barcola a démontré qu’il avait mérité sa convocation. Titulaire face à la Pologne (1-1) en phase de groupes, l’ancien Lyonnais a amené de la percussion et a pris ses responsabilités dans le couloir gauche. « Le fait que le staff le fasse jouer dans des contextes brûlants contre le Portugal et l’Espagne témoigne assez bien de la confiance que lui a accordé l’encadrement des Bleus au cours de cet Euro. » Bradley Barcola ne s’est pas défilé lors de la séance des tirs au but face aux Portugais alors qu’il n’avait aucune expérience dans cet exercice. « Au regard du danger amené et des différences effectuées, Barcola a semé, ici et là, de belles promesses qui demandent désormais à être confirmées dans le temps. Il peut être l’incarnation de la génération de demain », conclut LP.