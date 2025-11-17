Revue de Presse PSG : France, Zaïre-Emery, L.Hernandez, J.Neves…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 novembre 2025. Une équipe de France remaniée s’impose face à l’Azerbaïdjan (1-3), Warren Zaïre-Emery marque des points, Lucas Hernandez n’offre plus les garanties suffisantes, la performance XXL de João Neves avec le Portugal…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (1-3). Avec une équipe largement remaniée, certains Parisiens ont profité de cette occasion pour avoir du temps de jeu comme Lucas Chevalier, qui connaissait sa première sélection, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery. « Le sélectionneur des Bleus sait que, derrière, il n’y a pas de concurrence forte et que son quatuor Koundé-Saliba-Upamecano-Digne semble installé. Dans l’entrejeu, le binôme Zaïre-Emery-Thuram a montré suffisamment de choses pour rester dans la course comme quatrième ou cinquième milieu de la liste. » Cette rencontre face à la 123e nation au classement FIFA a montré un déficit dans le secteur défensif en l’absence des titulaires habituels. Ibrahima Konaté a confirmé son irrégularité chez les Bleus avec un premier quart d’heure très difficile à Bakou. De même pour le défenseur du PSG, Lucas Hernandez. « Devancé sur le but azerbaïdjanais, le Parisien n’offre plus (pour l’instant ou définitivement ?) des garanties suffisantes pour des matches de très haut niveau. Mais son expérience et son énergie peuvent être précieuses dans un groupe sur un grand tournoi. Et pour ce profil de gaucher, il n’y a guère d’alternative, à moins que le patron des Bleus choisisse un droitier (Pavard, Badé…) », rapporte L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance XXL de João Neves. Auteur d’un triplé lors de l’éclatante victoire du Portugal face à l’Arménie (9-1), qui valide son ticket pour la Coupe du monde 2026, le milieu parisien a inscrit ses premiers buts en sélection. Déjà auteur d’un triplé à Toulouse (3-6) le 30 août dernier, le joueur de 21 ans a pourtant vécu un début de saison difficile. Suspendu en Supercoupe d’Europe et lors de la première journée de Ligue 1 suite à son expulsion lors de la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, l’ancien du SL Benfica a aussi été éloigné des terrains pendant huit rencontres en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée le 17 septembre dernier face à l’Atalanta Bergame. Associé à Vitinha ce dimanche, João Neves a excellé dans le coeur du jeu. « À la récupération, avec cinq duels sur sept gagnés et sept ballons récupérés, record du match (à égalité avec Nelson Semedo) ; comme à la finition. Cela est nouveau pour lui avec le Portugal. Il n’avait encore jamais marqué en dix-neuf apparitions. » Il a fait étalage de toute sa palette technique avec une frappe en première intention à l’entrée de la surface, un somptueux coup-franc et une reprise en demi-volée. Le numéro 87 des Rouge & Bleu porte déjà à huit son total de buts cette saison.

À lire aussi : Achraf Hakimi déjà de retour en salle après sa grave blessure

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (1-3). Et certains joueurs ont marqué des points dans cette formation remaniée. Trois noms ressortent après cette rencontre à Bakou : Warren Zaïre-Emery, Malo Gusto et Maghnes Akliouche. « Le Parisien a importé en sélection sa superbe forme du moment à l’heure où João Neves vient d’inscrire ses trois premiers buts avec le Portugal, tous fantastiques, ce dimanche contre l’Arménie (9-1). La veille, le PSG avait vu Fabian Ruiz offrir une délicieuse passe décisive lors de Géorgie-Espagne (0-4), signe de l’insolente santé des milieux parisiens. » Le Titi a touché énormément de ballons, en organisant le jeu depuis l’arrière. « Il a gagné des mètres en avançant, imposant son impact à tous ses adversaires malgré un début difficile comme tous ses partenaires. À ce niveau-là, il devient sûr de rester dans la liste de Deschamps de la Coupe du monde et prétend de manière crédible à des entrées pendant le tournoi », salue le quotidien francilien. Concernant le Monégasque, auteur du deuxième but, il a été dans tous les bons coups mais la concurrence sera féroce au poste d’ailier droit avec Ousmane Dembélé, Michael Olise ou Désiré Doué, tous beaucoup plus matures et accomplis que lui.