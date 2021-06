Revue de Presse PSG : Frictions, Mbappé, Verratti, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 juin 2021 et bien évidemment ce qui fait la Une de toute la presse sportive française, c’est l’entrée en lice de l’équipe de France face à l’Allemagne (21h00).

L’Équipe évoque une confrontation “brulante tout de suite” entre les deux derniers champions du monde en titre avec la titularisation sans surprise des deux parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Le média sportif fait un focus sur le 4-3-3 aligné par Didier Deschamps et le rôle des milieux de terrain mais aussi des attaquants. Concernant le numéro 7 du PSG, s’il est moins enclin à “vite se replier à la perte de la balle”, il devra néanmoins se montrer “concentré sur ces phases de jeu”. Accompagné par Karim Benzema et Antoine Griezmann, le trio offensif sera surtout jugé sur “sa capacité à combiner, à malmener la défense allemande et à trouver la faille”.

Par ailleurs le quotidien consacre une demi-page sur le “retour imminent” de Marco Verratti avec l’équipe nationale d’Italie. Le petit hibou du PSG, qui a participé normalement à l’entrainement du jour, a de “bonnes sensations”. Malgré tout, le staff veut être prudent avec le milieu de terrain et devrait encore le laisser au repos pour la rencontre de mercredi face à la Suisse. Verratti fera donc ses grands débuts dans la compétition ce dimanche contre le Pays de Galles. Alessandro Florenzi, victime d’une contracture, ne s’est pas entrainé et ne devrait pas non plus débuter le prochain match.

Au niveau du mercato, Donnarumma serait “presque à Paris”. Selon L’Équipe, le PSG est tombé d’accord avec le gardien de but et il ne manquerait que la “traditionnelle visite médicale” qui devrait être effectuée après la rencontre contre la Suisse pour finaliser son arrivée. Même s’il est considéré comme “l’un des gros coups de ce marché des transferts estival 2021”, la gestion des deux portiers Rouge & Bleu (avec Keylor Navas) sera “l’un des chantiers de la direction sportive parisienne et de l’entraineur Mauricio Pochettino”.



Le journal Le Parisien consacre aussi sa Une au “vrai choc” de ce début d’Euro. Cette équipe ambitieuse sur le papier possède un onze titulaire avec Mbappé capable de marquer dans n’importe quelle rencontre et Presnel Kimpembe qui a remplacé au pied levé Samuel Umtiti en défense centrale.

La performance de Georgino Wijnaldum ce dimanche face à l’Ukraine a aussi tapé dans l’oeil des journalistes et consultants français. Robert Pires par exemple n’a pas été surpris par le match du nouveau milieu de terrain du PSG en déclarant : “Physiquement, il est au top. Il est dans une sorte de progression et le match de dimanche le confirme : c’est un joueur extrêmement important. Comme je l’ai dit à l’antenne, c’est une très très belle recrue pour le PSG”. Même son de cloche du côté de Gregory Paisley qui de son côté met en avant les qualités de finisseur du joueur. Luis Fernandez le compare même à Arteta à son arrivée à Paris mais aussi… à Raï !

Le quotidien Libération titre un “coup de chaud” pour les hommes de Didier Deschamps et revient sur les “frictions dans le groupe” visant la “broutille” qui a opposé Kylian Mbappé à Olivier Giroud (comme l’aime dire l’attaquant parisien). Le journal écrit que sur “la forme et le fond, la cause et les conséquences : Mbappé a fait le tour”, et analyse un “passage de chasuble glacial” du joueur de Chelsea vers le numéro 7 parisien lors du dernier entrainement. L’article relève aussi une autre friction qui concerne le jeune attaquant tricolore avec Antoine Griezmann et Karim Benzema sur le choix du tireur de penalty…