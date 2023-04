Revue de Presse PSG : Galtier, Campos, al-Khelaïfi, Nice…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 avril 2023. Les lourdes accusations envers Christophe Galtier, les réactions de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, l’origine de cette affaire…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux graves accusations envers Christophe Galtier. Accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l’OGC Nice, le technicien français est dans la tourmente depuis mardi soir. Mais l’actuel coach du PSG nie en bloc et entend entamer une procédure judiciaire. Déjà fragilisé en raison des résultats sportifs décevants, l’entraîneur de 56 ans est désormais confronté à cette affaire. « C’est mardi matin, par l’intermédiaire de son fils John Valovic, lui aussi mis en cause, que Galtier prend connaissance de l’existence de ce mail et des lourdes accusations de Fournier à son égard. » L’ex-dirigeant niçois pointe notamment du doigt la gestion houleuse de Galtier avec les joueurs musulmans lors du ramadan. Sans surprise, les téléphones chauffent mardi soir entre les dirigeants du club parisien. Dans l’entourage du coach, l’heure est à la stupéfaction. « C’est horrible, ce que Christophe et sa famille sont en train de vivre. Cela fait trente ans qu’il est dans le football. Et on jette son honneur en pâture. Quelle que soit la suite, cela va laisser des traces », explique l’un de ses proches.

Du côté de l’entourage de Nasser al-Khelaïfi, on essaye de démêler le vrai du faux dans cette affaire grâce notamment à ses connexions niçoises, mais « aucune enquête interne n’est officiellement lancée. Et pour cause, les dirigeants estiment que les accusations ne concernent pas le PSG et qu’elles sont antérieures à l’arrivée de Galtier au club. La ligne est fixée : le PSG le soutient publiquement, en arguant de la présomption d’innocence. », rapporte L’E. De son côté, Luis Campos est tombé des nues face à ces accusations et explique que la gestion du ramadan n’avait jamais posé problème lors de son passage au LOSC au moment de leur collaboration (2017-2021). « Le technicien et les patrons de la communication au club – Pascal Ferré et Michelle Gilbert -, présents au Camp des Loges, échangent sur la meilleure manière de répondre à la crise. » Chez les joueurs, le fait que les dirigeants tentent de démêler le vrai du faux n’est pas passé inaperçu et ils estiment que leur entraîneur ne résistera pas longtemps à cette tempête. En interne, on s’interroge notamment sur l’accueil réservé à Christophe Galtier lors de la réception du RC Lens ce samedi.

De son côté, Christophe Galtier a reçu de nombreux messages de soutien de ses proches mais aussi de certains présidents et joueurs, ou de politiques, avant de subir plusieurs menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Ainsi, le technicien français a été placé sous protection. Face à ces nombreuses accusations, le club parisien « se refuse encore à tout commentaire sur une affaire jugée privée et rappelle à ses interlocuteurs que le club est engagé de longue date dans la lutte contre le racisme » mais travaille en parallèle pour récolter des informations. À l’image du soutien de Burak Yilmaz, d’autres joueurs réfléchissaient ce mercredi soir à prendre la parole.

Le quotidien sportif rapporte également que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi n’étaient pas au courant l’été dernier de toutes ces lourdes accusations envers Christophe Galtier. Si dans l’entourage du président parisien, on repoussait avoir eu connaissance de ces agissements discriminatoires, la réalité est un peu plus nuancée, rapporte L’E. Par l’intermédiaire de son entourage, le président des Rouge & Bleu « avait entendu parler des fortes tensions dans le vestiaire niçois au moment du ramadan. Et de la gestion de Galtier, jugée discriminatoire par une partie de ce même vestiaire. » Il avait notamment profité des premières discussions avec le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, pour avoir quelques précisions et sa version l’avait rassuré. Dans les négociations avec le PSG pour racheter les dernières années de contrat de Christophe Galtier, le président niçois avait tout intérêt à minimiser cet épisode. De son côté, Luis Campos avait une méconnaissance totale de ces lourdes accusations. Lors de leur période commune au LOSC (2017-2021), il n’avait jamais eu à gérer ce type de discriminations. Galtier avait notamment fait preuve de souplesse lors de certains entraînements pour les joueurs qui jeûnaient. Mais le conseiller sportif parisien savait tout de même que la période du ramadan avait été un sujet de tension à Nice, « sans qu’il ne mesure et n’anticipe le degré de gravité des accusations portées à l’égard de son technicien. » Dans le vestiaire du PSG, une partie des joueurs français savaient que les derniers mois de Christophe Galtier à Nice étaient tourmentés.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les graves accusations contre Christophe Galtier. Alors que le coach parisien profitait enfin d’un moment d’apaisement après la victoire face à l’OGC Nice (0-2), il doit désormais faire face à une tempête médiatique. Ce mercredi au Camp des Loges, « c’est un homme anéanti et abattu par cette affaire qui s’est présenté sur la pelouse. » Egalement présent au centre d’entraînement, Luis Campos lui a témoigné un fort soutien. Le coach n’a pas évoqué ce sujet avec ses joueurs mais ces derniers ont dû faire face à un homme touché et marqué par ces accusations, qu’il conteste avec la plus grande fermeté, comme l’a indiqué son avocat. « Galtier, bien décidé à répliquer, serait d’ailleurs en possession d’échanges écrits qui montrent que la version de Julien Fournier ne tient pas », rapporte LP. Dans ce moment difficile, Christophe Galtier a eu le besoin d’être entouré de ses proches et a échangé avec eux pendant toute la journée. « C’est le sujet de trop… Ça part dans tous les sens. Ces accusations sont à l’inverse des valeurs humaines inculquées par sa famille et celles qu’il porte », confie un proche de l’entraîneur. Après plusieurs menaces de mort, l’ancien coach niçois a été placé sous protection. De son côté, le PSG reste attentif à l’évolution de l’affaire mais « aucune enquête interne n’a été diligentée au sujet de cette affaire antérieure à son arrivée dans la capitale et qui ne concerne pas directement le club. »

Le quotidien francilien revient sur l’origine de cette affaire, qui secoue de manière indirecte le quotidien du PSG. Les tensions et crispations avec l’ancien dirigeant de l’OGC Nice, Julien Fournier, place aujourd’hui le coach des Rouge & Bleu dans la tourmente. Les prémices de cette affaire éclatent en septembre dernier, avant PSG-Nice. Julian Fournier accusait Christophe Galtier de « choses graves » dans la gestion du vestiaire niçois. « Si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, il ne rentrerait plus dans un vestiaire en Europe. C’était indirectement lié au football », avait déclaré Fournier il y a quelques mois. Et aujourd’hui, ces « vraies raisons » ont été mises en avant dans un mail écrit en fin de saison dernière par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur des sports d’Ineos, et révélé par RMC Sport et Romain Molina. « D’anciens collaborateurs du club azuréen ne remettent pas en doute les écrits de ce mail mais affirment qu’il n’est pas totalement représentatif de la situation, de la saison vécue en interne par les Aiglons et que de nombreux éléments de contextes ont été omis », précise LP. De son côté, Julien Fournier s’est défendu du timing des révélations.

Lors de son arrivée à Nice en juillet 2021, Christophe Galtier doute des capacités de Julien Fournier dans son rôle de directeur sportif et glisse ainsi le nom de Luis Campos. Le coach de 56 ans juge notamment que le travail de son dirigeant n’est pas assez efficace sur certains dossiers. Il s’inquiète aussi du nombre important de joueurs de confession musulmane, qui pourrait former des clans dans le vestiaire. « Fournier ne supporte pas que son entraîneur aille sur ce terrain-là. Il en informe rapidement la direction d’Ineos, qui prend acte mais ne fait rien. » Pourtant, la première partie de saison de l’OGC Nice était une réussite avant que le vestiaire n’explose en avril 2022 lors de la période du ramadan. En raison des résultats poussifs, Galtier « demande ouvertement à ses joueurs musulmans de ne plus jeûner. Jean-Clair Todibo craque en pleine séance et jette un plot non loin de son entraîneur. Hicham Boudaoui ne veut plus entendre parler de lui, Amine Gouiri traîne sa peine et son spleen. » De plus, Christophe Galtier se rapproche de Jim Ratcliffe, le boss d’Ineos, et de Dave Brailsford pour pointer du doigt les manquements de Fournier sur le recrutement. « Il fait le détail des mauvais achats de ce dernier pour conduire à son départ en juillet 2022. Avant de quitter le club, Fournier déballe tout aux dirigeants d’Ineos et envoie le fameux mail à Brailsford. »