Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 juillet 2022. La reprise de l’entraînement des Parisiens, Christophe Galtier divise chez les supporters des Rouge & Bleu et Luis Campos a planifié des entretiens individuels avec les joueurs.

Le Parisien consacre sa Une à Christophe Galtier. Le technicien français sera prochainement le nouvel entraîneur des Rouge & Bleu et de nombreux observateurs et supporters se demandent s’il aura les qualités nécessaires pour tenir ce poste. Alors qu’il sera nommé ce lundi, Christophe Galtier a selon ses proches les qualités pour réussir au PSG, malgré un CV moins ronflant que ses prédécesseurs. Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne en 2012, du championnat de France en 2021 (LOSC) et élu trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1 (2013, 2019, 2021), le coach français peut surprendre agréablement lors de son mandant au PSG, comme l’a indiqué le président de l’ASSE, Bernard Caïazzo : « Et bien qu’ils s’interrogent et ne soient surtout pas dithyrambiques à son sujet, ça laissera une place encore plus grande aux bonnes surprises. Car je vous l’annonce, non seulement Christophe va faire l’affaire, mais cette Ligue des champions après laquelle court le PSG, c’est lui qui va la ramener ! »

De son côté, Charles Biétry, l’ancien président du PSG, estime que Christophe Galtier peut être l’homme de la situation : « Au-delà de sa loyauté, son obsession du travail et sa faculté à très vite se faire comprendre d’un groupe, Christophe connaît très bien le football. Il s’adapte aux qualités de ses joueurs, en tire le meilleur et surtout les fait progresser comme personne. Comparez, par exemple, la première et la dernière saison de Maignan à Lille, elles n’ont rien à voir. Et ce constat, on peut le faire avec tous les joueurs de l’effectif, sans exception ! » L’une des zones d’ombre, sa faible expérience en Ligue des champions avec cinq revers et un nul sur le banc du LOSC. Mais sa capacité à tirer le meilleur de son groupe est l’une des qualités de l’ex-entraîneur lillois.

Intronisé comme conseiller football du PSG, Luis Campos va profiter de cette rentrée des classes ce lundi pour rencontrer plusieurs joueurs. En plus des dossiers Vitinha et Christophe Galtier, le dirigeant parisien « a travaillé d’arrache-pied afin que la reprise se passe dans les meilleures conditions. » Et lors de ces premiers jours d’entraînement, les non-internationaux ainsi que les Titis seront présents au Camp des Loges afin de réaliser des tests physiques et médicaux ce lundi et mardi. « Un autre groupe, plus restreint, est convoqué le mercredi 6 juillet, mais les rares éléments concernés n’ont pas été informés d’un éventuel loft », assure LP. De leur côté, les internationaux reprendront le 11 juillet. Ainsi, Luis Campos profitera de ces premiers jours de reprise pour organiser des rendez-vous avec certains joueurs. Selon les informations du Parisien, « des convocations ont été envoyées aux plus jeunes, notamment, pour les convier à un rendez-vous au Camp des Loges avec le nouvel homme fort du sportif. Les éléments prêtés figurent aussi parmi les cibles et les premiers entretiens doivent démarrer ce lundi après-midi et se poursuivre les jours suivants. »

Le dirigeant portugais profitera certainement de ces rendez-vous pour sonder l’état d’esprit et les intentions des joueurs à l’image d’Arnaud Kalimuendo courtisé par de nombreux clubs et dont l’avenir n’est pas encore fixé. De même pour Thierno Baldé, pisté par le LOSC, ou Lucas Lavallé, qui est supposé être le gardien numéro 4 dans la hiérarchie. Concernant Edouard Michut, il doit aussi s’entretenir avec Luis Campos « et attend un projet clair durant la préparation. » Les cas Colin Dagba, Rafinha et Eric Dina Ebimbe seront également étudiés.

De son côté, L’Equipe se concentre aussi sur l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Un choix qui divise les supporters parisiens. Si les entraîneurs et dirigeants louent les qualités du coach français, certains supporters estiment qu’il n’est pas taillé pour ce rôle particulier dans un grand club européen. « On n’attend pas grand-chose d’un entraîneur comme lui. Il doit être surpris d’en être là, jamais il ne devait s’imaginer un jour entraîner Messi », assure un supporter interrogé par le quotidien. En effet, la gestion des stars est l’un des points souvent critiqué par les supporters, tout comme sa faible expérience en Ligue des champions. De plus, son passif marseillais (il est né à Marseille et a évolué à l’Olympique de Marseille) peut être difficile à digérer, notamment chez les Ultras, attachés à la rivalité avec l’OM et à l’identité du club. « C’est très partagé en interne », souffle un membre du Collectif Ultras Paris.

Le quotidien sportif évoque également le reprise de l’entraînement des joueurs du PSG. Une reprise qui s’effectuera en deux temps. En effet une bonne partie du groupe reprendra ce lundi tandis que les internationaux bénéficient d’une semaine supplémentaire de vacances avant de retrouver le Camp des Loges le lundi 11 juillet. Ainsi, les jeunes sont convoqués pour cette rentrée des classes et des rendez-vous avec Luis Campos sont programmés « pour évoquer individuellement les situations et les perspectives (intégration au groupe pro, au nouveau groupe élite, orientation vers un prêt ?). » Chez les joueurs expérimentés, Sergio Ramos, Juan Bernat, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Rafinha ou encore Arnaud Kalimuendo sont attendus. De son côté, la nouvelle recrue, Vitinha, découvrira son nouveau club cette semaine. « Les joueurs sont convoqués à des horaires différents, tout au long des journées d’aujourd’hui et demain, pour effectuer les traditionnels tests physiques et examens médicaux. » La première séance collective aura lieu mardi après-midi.

De son côté, Christophe Galtier est attendu à Paris ce matin et doit signer son contrat aujourd’hui ou demain, rapporte L’E. « Hier soir, le programme restait encore à caler définitivement. Son officialisation, tout comme l’annonce du départ de son prédécesseur, Mauricio Pochettino, aura lieu dans la foulée. » Concernant le staff technique, Alberto Piernas et Pedro Gomez ont annoncé leur départ du Grenade CF ce dimanche via les réseaux sociaux.