Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 16 juin 2022. L’excellente relation entre Luis Campos et Christophe Galtier, la double casquette du dirigeant portugais, Valence intéressé par Leonardo, l’UEFA surveille les comptes du PSG, le calendrier 2022-2023 de Ligue 1 et le récent discours de Kheira Hamraoui complique l’avenir de Marie-Antoinette Katoto.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la relation de confiance entre Luis Campos et Christophe Galtier. Si le premier cité a récemment été nommé comme conseiller football du PSG, le technicien français, sous contrat jusqu’en 2024 à l’OGC Nice, est la priorité du Portugais pour occuper le poste d’entraîneur des Rouge & Bleu. Les deux hommes ont noué une relation de confiance depuis leur expérience commune à Lille entre 2017 et 2020. Face à cette belle complicité, Christophe Galtier avait poussé auprès de INEOS afin de faire venir Luis Campos à Nice en raison de sa relation tendue avec l’actuel directeur de football niçois, Julien Fournier. Mais sans succès. Finalement, les deux hommes pourraient se retrouver à Paris. « Alors que le départ de Mauricio Pochettino est en cours de finalisation, même si un accord n’a pas encore été trouvé, le manager niçois est décrit par plusieurs sources proches des deux hommes comme le favori de Luis Campos pour lui succéder. » Mais ce dossier reste toujours complexe car d’autres coaches sont toujours en lice pour ce poste.

Si la relation entre Luis Campos et Christophe Galtier n’a pas toujours été un long fleuve tranquille à Lille, les deux hommes ont appris à se connaître et possèdent des profils complémentaires. Lors de leur expérience commune dans le Nord, « l’entraîneur définissait les profils de recrutement, Campos les lui trouvait. Avec le Portugais à ses côtés, Galtier a pu arrêter de s’user lors des périodes de mercato et se concentrer sur les aspects ‘technico-tactiques’ de son métier », rapporte L’E. Et selon un ex-collaborateur des deux hommes, « Campos supporte mal les entraîneurs qui ont du charisme et aiment être en contact direct avec leur président (…) Il s’agit de deux gros ego mais qui ont compris qu’ils sont plus forts à deux que seuls. »

De plus, L’Equipe rapporte que l’OGC Nice a déjà un successeur en tête en cas de départ de Christophe Galtier. En effet, « ces dernières semaines laissent clairement penser que l’entraîneur ne sera plus sur le banc azuréen la saison prochaine. » Ainsi, l’ancien coach de l’OGCN, Lucien Favre, fait partie des potentiels remplaçants pour ce poste. Et afin d’accélérer les choses, le club niçois n’hésite pas à faire des appels du pied aux champions de France afin qu’ils passent à la vitesse supérieure dans le dossier Christophe Galtier.

Le quotidien sportif rapporte également que Luis Campos continuera dans le même temps son aventure avec le Celta Vigo. Malgré son poste de conseiller de football au PSG, le dirigeant portugais va poursuivre sa collaboration avec le club espagnol, comme indiqué par le formation galicienne dans un communiqué : « Luis Campos travaille au club depuis plusieurs mois en tant que conseiller externe du secteur sportif associé à Juan Carlos Calero dans un rôle de coordinateur de l’équipe première. La volonté des deux parties est que cette relation s’étire dans le temps pour de nombreuses années. » Lors des dernières saisons, le Portugais de 57 ans a souvent procédé de cette manière en occupant un double rôle dans des clubs différents avec un argument clé : « il travaille avec sa structure, son équipe de scouts, ses méthodes, et cela lui permet d’être immédiatement opérationnel. » Lors des négociations avec les dirigeants parisiens, cette formule a fait l’objet de longues discussions car le PSG souhaitait l’intégrer dans un rôle à temps plein et de manière exclusive. Mais le dirigeant portugais a finalement convaincu le board parisien de sa méthode de fonctionnement.

Enfin, L’Equipe indique que l’UEFA surveille les comptes du PSG. Avant même la plainte déposée par LaLiga contre les Rouge & Bleu, l’instance européenne avait déjà un oeil sur les finances parisiennes. En effet, selon les informations de L’Equipe « l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’instance européenne a adressé, il y a déjà plusieurs semaines, une ‘demande d’informations’ au club parisien après avoir examiné son cas, comme celui de tous les clubs. » Et pour cause, certains éléments interpellent les experts financiers indépendants travaillant pour l’UEFA. À l’issue l’enquête menée par les experts, une procédure pourrait ou non être ouverte à l’encontre du PSG. Du côté des Rouge & Bleu, joints ce mercredi, « on indique répondre régulièrement à des questions de l’ICFC et on rappelle qu’aucune procédure n’est ouverte actuellement à son encontre. »

De son côté, Le Parisien se concentre également sur la double casquette de Luis Campos. Malgré son poste au PSG, le Portugais conserve son rôle de collaborateur avec le Celta Vigo. « Ce qui a de quoi surprendre vu de l’extérieur mais qui, en apparence, ne gêne aucune des trois parties concernées. » En effet, l’ancien dirigeant du LOSC travaillait déjà avec le club espagnol depuis mi-mars, mais son rôle a seulement été officialisé ce mercredi. D’ailleurs, le Portugais ne fait pas partie de l’organigramme de la formation galicienne, mais il a placé un homme de confiance au poste de coordinateur de l’équipe première : Juan Carlos Calero. Que ce soit à Paris ou à Vigo, Luis Campos devra s’occuper du recrutement et de la gestion des joueurs prêtés. « Et s’il compte rester professionnel avec Vigo, Campos sait également que c’est son bilan avec le PSG qui comptera à l’avenir. » Et selon les informations de LP, le Portugais de 57 ans a également été approché par deux gros clubs anglais, mais il a finalement décliné les offres afin de se concentrer sur le projet parisien.

Concernant l’ex directeur sportif du PSG, Leonardo, il pourrait trouver un nouveau projet assez rapidement. En effet, le Valence CF serait intéressé par le profil du Brésilien. « Par l’intermédiaire de son propriétaire Peter Lim, le club espagnol aurait intensifié les contacts dans l’espoir de le convaincre », rapporte le quotidien francilien. En privé, l’ancien joueur des Rouge & Bleu ne dément pas l’intérêt du club espagnol, mais il reste discret sur l’avancée de ce dossier, « laissant émerger l’idée qu’il étudie différentes possibilités. » Il pourrait notamment retrouver au poste d’entraîneur son ancien coéquipier de l’AC Milan, Gennaro Gattuso. Pour son départ du PSG, Leonardo n’a pas souhaité officialiser cette nouvelle via un communiqué. En effet, le dirigeant brésilien a fait savoir « qu’il n’était pas fan de ce genre de communiqué où on feint de complimenter quelqu’un qui ne fait plus l’affaire. » Concernant son adjoint, Angelo Castellazzi, il est toujours en poste à Paris et se verrait bien rester.

Le Parisien donne également des précisions sur la calendrier 2022-2023 du PSG, qui sera officiellement présenté par la Ligue ce vendredi. Ainsi, les champions de France en titre retrouveront la compétition avec un déplacement à Clermont le week-end du 6 et 7 août. Pour sa première réception au Parc des Princes (2e journée), le club de la capitale recevra Montpellier. Les Clasicos face à l’Olympique de Marseille auront lieu le 16 octobre (au Parc des Princes) et le 25 février. La phase aller du prochain exercice de la Ligue 1 se terminera le 14 ou 15 janvier avec un déplacement à Rennes tandis que la fin du championnat se clôturera avec la réception de Clermont.

Enfin, le quotidien francilien donne également des nouvelles sur l’avenir de Marie-Antoinette Katoto. Et le récent discours de Kheira Hamroui n’est pas favorable à une prolongation de contrat de l’attaquante parisienne. En effet, la milieu de terrain a signifié dans un entretien à L’Equipe qu’elle comptait aller au bout de son contrat jusqu’en 2023. Cependant la mauvaise relation de Marie-Antoinette Katoto avec sa coéquipière pourrait avoir des conséquences sur son avenir au sein des Féminines du PSG. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquante de 23 ans est toujours indécise sur son futur. « Parmi les conditions posées par la meilleure buteuse de l’histoire du club pour prolonger : ne plus évoluer avec Kheira Hamraoui. » Mais les récentes déclarations de l’ancienne barcelonaise sont un frein pour l’avenir de Katoto au PSG. « Une chose est certaine, Katoto ne prolongera pas tant que le cas de Hamraoui n’aura pas été réglé (…) La perspective d’une nouvelle collaboration entre ces joueuses est en effet inenvisageable », rapporte LP.