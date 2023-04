Revue de Presse PSG : Galtier, Lens, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 15 avril 2023. La saison compliquée que vit Christophe Galtier, le match décisif entre le PSG et Lens, Kylian Mbappé attendu au tournant…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque la saison difficile que vit Christophe Galtier depuis son arrivée sur le banc du PSG le 4 juillet dernier. En signant au PSG, il savait qu’il franchissait un cap, entrait dans une autre dimension. « Très vite, le déroulé de sa saison lui a rappelé, si besoin était, qu’il pénétrait un univers ou les erreurs de conduite vous envoient directement dans le mur, au même titre que les écarts de langage ou de comportement. » Dès septembre, il a pu voir qu’un trait d’humour pouvait très vite devenir une polémique avec l’histoire du char à voile quand on le patron des TGV proposait au PSG de privilégier le train plutôt que l’avion pour ses trajets. Cette polémique a « agité toute la classe politique de la mairie de Paris au ministère des Sports« , rappelle le quotidien francilien. Il y a également eu l’affaire du #PivotGang, ou bien encore la sortie sur ses réseaux sociaux de Presnel Kimpembe après l’annonce d’un Kylian Mbappé vice-capitaine alors que le titi tient ce rôle depuis le départ de Thiago Silva. Il y a également ce qui se passe sur le terrain, avec l’effritement du jeu parisien et les premières défaites de la saison lors du début de l’année 2023, qui se compte désormais au nombre de huit, dont trois qui ont éliminé le PSG de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Ces derniers jours, il est dans la tourmente en raison de graves accusations de racisme contre lui, démenties hier en conférence de presse. Thierry Oleksiak, « dont la sagesse aide à l’apaiser« , Sergio Ramos et Danilo Pereira sont des relais sur lesquels s’appuie le coach du PSG durant la tourmente assure Le Parisien. Ce dernier explique que Christophe Galtier est désormais convaincu qu’il ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais malgré ça, il ne lâchera pas le morceau.

🚨🚨 | Christophe Galtier est lui-même convaincu qu’il ne devrait pas faire de 2e saison au PSG ❌🇫🇷 📲 Le Parisien pic.twitter.com/FuNKL8gNGF — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 14, 2023

Le Parisien qui évoque également le choc entre le PSG et Lens ce soir au Parc des Princes, qui peut être considéré comme le match du titre. « Dans un monde idéal, c’est une affiche qui occuperait le devant de la scène. C’est un sommet entre le premier du championnat et son dauphin lensois que l’on pourrait savourer. […]Mais à Paris, au PSG, le club de tous les possibles et des impossibles surtout, ce monde n’existe pas. » Le club de la capitale a en effet fait face à un nouveau tourbillon, dans une saison qui n’en manquait déjà pas avec les lourdes accusations envers Christophe Galtier. Le quotidien francilien se demande comment l’entraîneur parisien peut avoir la tête au match de ce soir, lui qui vit un véritable cauchemar depuis plusieurs jours. Une victoire contre Lens ne fera pas disparaître les nombreux nuages qui se trouvent au-dessus de sa tête ou du club, mais cela rapprocherait les Rouge & Bleu d’un onzième titre de champion de France. « Dans ce contexte, il sera aussi intéressant de voir la réaction du Parc des Princes« , conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l‘Equipe fait forcément sa Une avec ce choc entre les deux premiers de la Ligue 1 avec un focus sur Kylian Mbappé, qui se sait très attendu pour cette rencontre, lui qui reste sur trois matches sans marquer avec le PSG. Le quotidien sportif explique que l’attaquant a une nette impression à dissiper, celle « nourrie un peu plus par un match à Nice raté, que depuis l’élimination contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sa saison s’est achevée. » Contre Lens, seul équipe, avec le PSG, contre laquelle il n’a pas marqué en Ligue 1, il devra gérer l’un des derniers défis de sa saison.

Homme de records, ne pas être meilleur buteur du championnat laisserait un gout d’inachevé. « Mais pour lui, l’enjeu de ces huit derniers matches est aussi « politique ». Une fin de saison plus anonyme le placerait dans une position moins affirmée pour influer sur la direction sportive menée par le club dans les prochaines semaines« , indique l’Equipe. Une fin de saison dorée lui donnerait encore plus de force au moment des choix de cet été. « Et, cette fois, alors que la volonté des dirigeants de « disloquer » la « MNM » est claire, Paris n’aurait plus beaucoup d’excuses à trouver pour ne pas, à travers un recrutement ambitieux, nourrir le rêve de Mbappé : celui de remporter la Ligue des champions. »

Le quotidien sportif revient aussi sur la conférence de presse de Christophe Galtier, première fois qu’il prenait la parole officiellement après les graves accusations portées à son encontre. Le coach du PSG s’est présenté en compagnie de Julien Maynard, le responsable de la communication de l’équipe première. Pascal Ferré, directeur de la communication sportive, était également présent, mais au fond de la salle. La conférence de presse a commencé par la lecture d’un communiqué du PSG avant que Galtier prenne la parole pour évoquer cette affaire. Une intervention qu’il avait minutieusement travaillé avec le service communication du club depuis la veille. « Il a été décidé la lecture d’un texte avant les traditionnelles questions-réponses afin d’essayer de limiter les relances sur le sujet. » S’il est apparu affecté et meurtri mercredi après la divulgation du mail de Julien Fournier, Galtier a remonté la pente même si pour lui, le mal est fait et qu’il en restera toujours quelque chose. Avec les nombreux soutiens de ses pairs, collègues, anciens joueurs ou dirigeants, il est apparu combatif et requinqué hier. Le travail réalisé par son équipe cette semaine a aussi eu une incidence affirme l’Equipe.