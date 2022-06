Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 juin 2022. Christophe Galtier se rapproche des Rouge & Bleu, la relation cordiale entre le technicien français et le PSG ces dernières années, pas encore d’accord financier pour le licenciement de Mauricio Pochettino, Vitinha va devenir la première recrue du mercato estival et pas de sanction de l’UEFA contre Nasser al-Khelaïfi.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur le dossier Christophe Galtier et rapporte que l’actuel coach de l’OGC Nice se rapproche de plus en plus du PSG. En effet, ces dernières heures, les champions de France en titre sont entrés en contact avec le club niçois afin de faire venir le technicien de 55 ans. Proche de Luis Campos, Christophe Galtier est le grand favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, « dont le départ est acté. » Le coach argentin devrait être remercié dans les jours à venir. « Les avocats de l’ex de Tottenham et le PSG ont trouvé cette semaine un accord de séparation, à un an du terme de son contrat », rapporte LP. Désormais, reste à connaître le montant que déboursera le PSG pour s’attacher les services de Christophe Galtier, dont le contrat court jusqu’en 2024 avec l’OGCN. La somme de 5M€ est notamment évoquée par le quotidien francilien.

C’est le président Nasser al-Khelaïfi qui a directement pris contact auprès de son homologue niçois, Jean-Pierre Rivière, dans le but de faire avancer le dossier. « Un coup de téléphone qui confirme que l’option Galtier est désormais validée à tous les étages de la fusée PSG, du Qatar à Luis Campos. » Le nouveau conseiller football du PSG souhaite reformer son duo avec Christophe Galtier comme à sa période au LOSC entre 2017 et 2020. De plus, les deux hommes ont déjà discuté ensemble du futur mercato parisien, toujours selon les informations du Parisien. « Les priorités minimales du club rouge et bleu pour cet été sont un défenseur (la piste du Slovaque Milan Skriniar avance), deux milieux de terrain et un attaquant. » Christophe Galtier devrait être accompagné dans son staff par Joao Sacramento, selon plusieurs médias. Mais aucune communication sur l’arrivée du coach niçois n’est attendue ce week-end car le club de la capitale doit avant tout officialiser le départ de Mauricio Pochettino. Concernant le dossier Zinedine Zidane, des échanges ont bien eu lieu entre les différentes parties mais sans parvenir à un accord. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid a toujours donné sa priorité à l’équipe de France.

Le quotidien francilien donne également des détails sur le dossier Vitinha. Comme annoncé ces dernières heures, le milieu de terrain du FC Porto est proche de s’engager avec le PSG et de devenir la première recrue du mercato estival. Et Le Parisien va même plus loin en indiquant que le milieu de terrain de 22 ans « s’est engagé dans la soirée de vendredi. » Auteur d’une saison pleine avec Sergio Conceiçao (4 buts et 5 passes décisives en 47 matches), le néo-international portugais était l’une des cibles de Luis Campos depuis le 10 juin dernier. Toujours selon les informations de LP, « les discussions ont abouti avant même le début du week-end alors que la clause libératoire du joueur était fixée à 30 millions d’euros. » Son style de jeu (technique, bonne relance et jeu long et court) permettra d’apporter une réelle plus-value dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Le PSG a notamment dépassé Manchester United dans ce dossier. Vitinha va parapher un contrat jusqu’en 2027.

Le Parisien a notamment obtenu une interview de la nouvelle joueuse des Féminines du PSG, Lieke Martens. Des extraits partagés ici sur notre site.

De son côté, L’Equipe met en avant l’entente entre Christophe Galtier et le PSG ces dernières années. En effet, l’ancien entraîneur du LOSC a toujours entretenu une relation respectueuse envers les Rouge & Bleu. Malgré ses attaches avec le rival marseillais (il est né à Marseille et a porté le maillot de l’OM), le technicien de 55 ans a toujours été élogieux et respectueux envers le club de la capitale comme en atteste ses propos avant la finale de Ligue des champions en 2020 : « En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG. J’espère qu’on revivra ce qu’il s’est passé en 1993 du côté de Marseille. J’espère qu’il y aura l’OM de 93 et le PSG de 2020. C’est important pour le foot français. C’est important pour le projet parisien. Je suis supporter, vraiment supporter de Paris et de Thomas Tuchel. » Par le passé, il a toujours eu une communication bienveillante avec les différents entraîneurs passés par le PSG (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Thomas Tuchel). De même avec les stars parisiennes à l’image de ses propos au moment de l’altercation entre Neymar Jr et un supporter rennais après la finale de Coupe de France en 2019 : « Il n’y a que quand on n’a pas été un sportif de haut niveau qu’on ne peut pas comprendre que la personne peut avoir une réaction. J’ose espérer que la commission de discipline sera très clémente. »

Le quotidien sportif fait également le point sur le dossier du poste d’entraîneur au PSG. Dans un premier temps, les champions de France devront se séparer de Mauricio Pochettino. « Le principe d’une séparation avec Mauricio Pochettino et son staff a été acté et communiqué aux intéressés il y a huit jours mais les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord sur les indemnités de départ », rapporte L’E. Le board parisien espère toujours alléger la somme de 15 à 20M€ mais sans succès pour l’instant. D’un autre côté, le club de la capitale continue les discussions pour son futur entraîneur. Ainsi, des échanges se poursuivent avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en 2024. « Les champions de France sont confiants pour faire avancer le dossier de l’entraîneur assez rapidement. » Au rayon mercato, le quotidien sportif rapporte que d’autres Titis devraient suivre le même chemin qu’Ismaël Gharbi, qui a signé son premier contrat professionnel avec le PSG.

Enfin, L’Equipe donne des précisions sur les sanctions de l’UEFA à l’encontre de Leonardo et Nasser al-Khelaïfi suite à leur comportement contre l’arbitre après la défaite en huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid. Et seul l’ancien directeur sportif du PSG a été sanctionné d’un match de suspension pour avoir « violé les règles élémentaires d’une conduite décente » et pour « conduite insupportable. » De son côté, le président du PSG n’a reçu aucune sanction. Nasser al-Khelaïfi est « sans doute resté relativement en dehors de cet échange houleux avec les arbitres pour n’être finalement pas du tout sanctionné. » Le PSG n’a pas reçu d’amende non plus, précise L’E.