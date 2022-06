Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 juin 2022. Christophe Galtier dans la short-list de Luis Campos, vers un forfait de Kylian Mbappé face à la Croatie, Presnel Kimpembe annoncé titulaire avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery bientôt professionnel et la nature au coeur du prochain Training Center à Poissy.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la piste Christophe Galtier au PSG. L’actuel coach de l’OGC Nice figure bien dans la short-list de Luis Campos pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc des Rouge & Bleu. En effet, le coach argentin, sous contrat jusqu’en 2023, va prochainement être licencié, même s’il « n’a toujours pas rencontré sa direction pour le moment », notamment en raison de l’absence de Nasser al-Khelaïfi, retenu à Doha pour un problème d’ordre privé. Cependant, le futur conseiller sportif du PSG a déjà commencé son travail et a listé deux noms (Christophe Galtier et un entraîneur plus jeune dont le nom n’a pas filtré) pour occuper ce rôle d’entraîneur. Aujourd’hui, le coach de l’OGCN est en avance sur l’autre candidat. De plus, Christophe Galtier ne cache pas son envie de rejoindre le PSG afin de reformer son duo avec Luis Campos comme à sa période au LOSC. « Il sait que ce genre d’opportunité ne repasse pas souvent dans une carrière. » Le coach de 55 ans pourrait être la nouvelle figure du PSG qui souhaite baser son recrutement sur du local.

Mais reste à connaître la faisabilité de ce dossier. En effet, Christophe Galtier possède encore un contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2024. À cela s’ajoute sa fidélité au projet niçois qui pourrait être un obstacle pour le club de la capitale. De leur côté, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent ensemble sur le dossier du prochain coach. « Le choix final procédera de leur décision commune. » Pour la première fois dans le projet QSI, le président parisien possède un conseiller sportif. « Pour l’instant, leur relation se déploie avec une complicité naissante, les deux hommes s’appelant régulièrement quand ils ne se voient pas, ce qui fut le cas cette semaine à Doha. » Ce duo aura notamment pour objectif d’accélérer les prises de décisions en réduisant « les luttes d’influence au sein d’un PSG qui en pâtit depuis plusieurs saisons. »

Le quotidien francilien donne également des nouvelles de Kylian Mbappé. Touché au genou lors de la défaite de l’Equipe de France face au Danemark (1-2) vendredi, l’attaquant du PSG reste finalement avec les Bleus pour les trois prochains matches de Ligue des Nations (Croatie les 6 et 13 juin et Autriche le 10 juin). En effet, les examens passés ce samedi « n’ont rien révélé d’alarmant au niveau du genou gauche. » Ainsi, l’attaquant de 23 ans reste avec le groupe mais cela ne signifie pas qu’il sera apte pour le match face aux Croates ce lundi. En effet, « le staff des Bleus entend opérer avec prudence, vu l’enchaînement resserré des matches, et il y a plus de chance de voir le Parisien débuter à Vienne face à l’Autriche le 10 juin. » Hier, le champion du Monde 2018 s’est contenté de soins, comme l’ensemble des titulaires face au Danemark.

De son côté, L’Equipe indique que la pépite du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery, va prochainement parapher son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. En effet, le milieu de terrain de 16 ans va signer son contrat avec son club formateur début juillet. Auteur d’un excellent Euro U17 avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery va normalement parapher un bail de trois ans. « Le jeune homme a séduit ses éducateurs du centre de formation parisien, ainsi que les recruteurs étrangers, par ses nombreuses qualités footballistiques mais aussi une grande maturité et un état d’esprit irréprochable », rapporte L’E. Cette saison, il a quelques reprises été appelé par Mauricio Pochettino pour participer à l’entraînement des professionnels.

Le quotidien sportif met également en avant la place importante qu’aura la nature dans le prochain centre d’entraînement du PSG à Poissy, qui accueillera les joueurs à partir de 2023-2024. Un verger, un potager, des prairies ou encore des espaces boisés seront présents dans le prochain Training Center des Rouge & Bleu. « Au PSG, on est donc conscient de l’enjeu énorme représenté par le Training Center.Aussi bien en termes d’image que d’exemplarité. » Ainsi, 4.000 arbres seront plantés ainsi que des milliers de vivaces et d’arbustes sur plus de 30 hectares. « Au-delà de contribuer au reboisement de la zone et notamment de recréer une lisière à la forêt de Marly qui se retrouve prolongée au sud du site, ces plantations créent des transitions naturelles et progressives entre l’extérieur et l’intérieur du site », explique-t-on au club. Ainsi, ce Training Center sera composé à 90% d’espaces verts avec notamment 17 terrains. Un nombre conséquent qui peut poser question sur la consommation d’eau. « Notre objectif est de pouvoir réutiliser l’eau au maximum. Les terrains seront drainés afin de récupérer l’eau d’arrosage dans trois bassins disposés à proximité immédiate des terrains. Ils récupéreront également l’eau de pluie des bâtiments pour un volume total de 8 170 m3 », rapporte le PSG.

Enfin, L’Equipe donne des indications sur le potentiel onze de l’équipe de France face à la Croatie. Et pour cette deuxième rencontre du rassemblement, Didier Deschamps pourrait effectuer une revue d’effectif afin de gérer au mieux les temps de jeu et les organismes des joueurs. En défense, Presnel Kimpembe pourrait avoir sa chance. De son côté, Kylian Mbappé (contusion au genou) est forfait pour le match face aux Croates, selon L’E. « Le protocole de reprise du Parisien prévoit une reprise d’ici cinq jours. Un délai limité mais qui pourrait lui permettre d’affronter l’Autriche à Vienne, vendredi. » Au mieux, il sera disponible pour le deuxième match face à la Croatie le 13 juin au Stade de France.