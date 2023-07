Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 juillet 2023. Le PSG cherche à recruter au poste de gardien de but, reprise de l’entraînement en douceur pour les Parisiens, Galatasaray attend une réponse de Leandro Paredes, l’option Dusan Vlahovic prend de l’épaisseur…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la situation des gardiens de but au PSG. Et le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, va se montrer particulièrement exigeant à ce poste. Dans un premier temps, Borja Alvarez a remplacé Gianluca Spinelli, en partance vers l’Italie. Malgré des doutes sur Gianluigi Donnarumma, Luis Campos avait pour objectif de repartir avec le trio Donnarumma-Rico-Letellier pour la saison 2023-2024. Mais l’accident de l’Espagnol ainsi que l’arrivée de Luis Enrique entraînent une réflexion à ce poste de gardien. « Le recrutement d’un gardien est acté. Reste à savoir s’il d’agira d’un numéro 1 bis appelé à mettre un peu de pression sur ‘Gigio’ ou d’un vrai numéro 2 », rapporte L’E. En effet, la saison du portier italien a été diversement appréciée en interne. Lors de la seconde partie de saison, l’ancien de l’AC Milan s’est montré assez irrégulier dans ses performances. « Sans remettre en cause sa position, Campos avait noté certaines carences en fin de saison et notamment son déficit dans le jeu au pied qu’il percevait comme un axe de progression majeur. » Et l’arrivée de Luis Enrique va obliger l’Italien de 24 ans à se réinventer dans ce secteur. L’Espagnol représente l’école barcelonaise avec un rôle essentiel du gardien comme premier relanceur. Reste à savoir si le technicien de 53 ans est capable de faire évoluer Gianluigi Donnarumma.

Concernant Keylor Navas, Luis Campos cherche avant tout à trouver une solution. « La bonne relation entre le conseiller sportif, le joueur et son agent oblige le dirigeant à attendre avant de faire venir un nouveau gardien. » Alors que son contrat prend fin en 2024, le Costaricien est sur le marché et garde une belle cote malgré ses 36 ans. Prêté les six derniers mois à Nottingham Forest, le club anglais aimerait le conserver à moindre coût. Il faudra également surveiller l’Inter en cas d’échec dans les dossiers prioritaires (Yann Sommer, Hugo Lloris). Avec Navas sur le départ, Sergio Rico indisponible et Lucas Lavallée en direction de Dunkerque pour un prêt, il ne reste plus que Gigio Donnarumma et Alexandre Letellier comme gardiens confirmés au PSG, complétés par Louis Mouquet qui a repris avec les pros et pourrait rester pour disputer la Youth League. De son côté, Mathyas Randriamamy (20 ans) s’entraîne à part en attendant de partir.

« Paris mène depuis plusieurs jours une réflexion sur le profil du gardien n° 2 à recruter. Faut-il prendre un numéro 1 bis pour mettre en concurrence Donnarumma ? Ou faut-il rester sur le même schéma que ces derniers mois avec un numéro 2 identifié comme tel ? » La première option est jugée intéressante par le board parisien, surtout que certains gardiens sont ou peuvent sortir libres de leur club (Hugo Lloris, David De Gea) et que d’autres sont placés sur le marché (Kepa Arrizabalaga). Des première approches ont eu lieu avec le champion du Monde français, rapporte L’E, « mais la compatibilité de l’ex-capitaine des Bleus avec le profil recherché par Luis Enrique reste à confirmer et rien n’indique une accélération imminente sur ce dossier. »

Le quotidien sportif revient également sur la première séance d’entraînement du PSG sous Luis Enrique. Ce mardi, les Parisiens ont été convoqués à 15h30 pour une séance à 17h. Un premier entraînement assez léger sous le regard du nouveau staff. Les recrues Lucas Hernandez et Kang-In Lee étaient présentes, tout comme les jeunes (Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu…) et les joueurs de rotation (Carlos Soler, Layvin Kurzawa, Juan Bernat…). Sans surprise, Neymar n’était pas présent à cette séance collective. Le Brésilien ne reprendra l’entraînement collectif qu’au courant du mois de juillet au mieux. « Les joueurs sont convoqués ce matin à 9h pour un nouvel entraînement à 10h30. Une double séance (10h30 et 17h) aura lieu demain. Les joueurs sont mis au courant jour après jour des éléments qui figureront dans le ‘loft.' »

Après avoir bouclé l’arrivée de Mauro Icardi pour 10M€, Galatasaray espère prochainement conclure le recrutement de son coéquipier, Leandro Paredes. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’Argentin de 29 ans s’est vu proposer un contrat de trois ans par le club turc. « Les négociations avec le PSG ne devraient pas poser de problème. Les bases d’un accord autour de 6M€ ont été posés. » Mais, le milieu de terrain n’a pas encore donné son accord, et attend de voir si d’autres clubs montrent leur intérêt, à l’image de la Lazio de Rome intéressée depuis de nombreuses semaines.

De son côté, Le Parisien évoque un nouveau nom pour l’attaque du PSG : Dusan Vlahovic. Le Serbe de 23 ans fait désormais partie des priorités des dirigeants parisiens. Encore sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, l’avant-centre « réunit beaucoup de caractéristiques qui séduisent les décideurs parisiens. Le puissant Serbe n’a que 23 ans et paraît en pleine ascension alors qu’il vient de connaître pour la première fois un grand club après quatre saisons à la Fiorentina. » Pour l’heure, le PSG n’a formulé aucune offre mais il a pris la température et les premiers retours sont bons. La cote du joueur est évaluée à 70M€. De son côté, le Serbe semble séduit à l’idée de rejoindre les Rouge & Bleu comme numéro 9. À ce jour, seul Hugo Ekitike peut occuper ce rôle mais l’ancien Rémois est placé sur la liste des transferts. L’idée principale n’a pas changé et consiste à construire une attaque autour de Kylian Mbappé « avec des profils différents, donc, a priori, complémentaires. »

Le Bayern Munich et Chelsea sont également à la recherche d’un attaquant de pointe et pistent aussi l’ancien de la Fiorentina. Mais « le PSG possède de solides arguments pour doubler tout le monde dans le sprint final des négociations », précise LP. Si le Serbe est placé en haut de la liste, c’est parce que les pistes menant à Harry Kane, priorité du Bayern, et Victor Osimhen, une offre de 180M€ attendue par Naples, se compliquent de plus en plus. En revanche, le recrutement de Dusan Vlahovic ne mettrait pas fin à la piste Randal Kolo Muani. Le PSG veut frapper fort cet été et l’international français « reste une plus-value grâce à sa polyvalence. » Pour le poste d’ailier droit, le club parisien s’attend à des pourparlers compliqués avec Manchester City pour Bernardo Silva. « Randal Kolo Muani conserve des partisans de poids en interne, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, le président. » L’idée est toujours d’apporter des joueurs français dans l’effectif. En revanche, l’attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos, ne figure pas dans la short-list du PSG, conclut LP.

