Revue de presse PSG : gestion des blessures, Vitinha, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 septembre 2025. Le PSG entre prudence et psychose face aux blessures, optimisme pour Vitinha, des inquiétudes autour de Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les blessures au sein du PSG depuis quelques semaines. Le quotidien sportif explique que la sortie à la 35e minute de Vitinha contre Auxerre samedi soir reflète l’appréhension du club face aux blessures à répétition. « S’il avait été convenu qu’il ne disputerait pas l’intégralité du match en prévision du déplacement à Barcelone, mercredi en Ligue des champions, sa sortie précoce, sans gêne apparente, en a décontenancé plus d’un. En réalité, le principe de précaution a prévalu pour le Portugais qui a ressenti une gêne musculaire dès le début du match. Pendant ses 35 minutes, Vitinha ne paraît pas à 100 %. » D’une simple gêne, le numéro 17 du PSG redoutait une lésion s’il avait insisté. Il faut y voir aussi la traduction d’une certaine forme de psychose au sein du vestiaire depuis que les blessures pullulent après un dernier exercice à rallonge. Conscients des risques, les champions d’Europe ne veulent pas subir une grosse blessure alors qu’ils ont pour la plupart ciblé la Coupe du monde 2026 comme un objectif majeur cette saison. Luis Enrique et ses adjoints ont pris connaissance de cette peur ; en conséquence, le staff se veut à l’écoute des sensations. Il n’entend pas leur forcer la main – comme le club a pu le faire dans un passé pas si lointain – et chasse les mauvaises ondes, avance le quotidien sportif. Malgré ces précautions – on peut citer aussi le turnover, la volonté de ne pas précipiter les retours -, un certain fatalisme a gagné les rangs. « Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus, souffle-t-on en interne. Tu regardes les autres, et si tu éternues, tu penses aussi que tu es malade. » Au fil des blessures, l’aspect mental est devenu un paramètre important, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un point sur les blessés du PSG et sur leur chance ou non de pouvoir tenir leur place pour le choc contre le FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé (ischio-jambiers droits) et Marquinhos (quadriceps gauche) sont officiellement forfaits pour cette rencontre face aux Azulgranas. Concernant Désiré Doué, autre blessé de longue date, il était un temps espéré apte pour cette affiche. Mais comme le rapporte le quotidien francilien, l’international français se dirige vers un forfait. En effet, depuis sa blessure au mollet contractée avec l’équipe de France, le numéro 14 des Rouge & Bleu est toujours en rééducation et ne devrait pas faire partie du voyage en Espagne. « L’ancien Rennais, sur la bonne voie dans son processus de guérison, sera certainement un peu court pour ce déplacement. » Concernant les autres blessés, un optimisme entoure Vitinha, même s’il faudra attendre avec précision les examens médicaux de ce lundi. En revanche, un doute subsiste autour de Khvicha Kvaratskhelia, qui se tenait l’arrière de la cuisse gauche face à Auxerre. Pour João Neves (ischios-jambiers gauches) et Fabian Ruiz (ménagé), également absents face à l’AJA ce samedi, le PSG espère de bonnes nouvelles en début de semaine. Ils vont « se tester pour retrouver le groupe. Les deux joueurs ont de bonnes chances d’être sur pied, mais leur capacité à démarrer la rencontre sera forcément soumise à la charge qu’ils seront capables de supporter lors des deux prochaines séances », rapportele quotidien francilien. Luis Enrique aurait aimé donner quelques minutes au Portugais ce week-end, mais sa blessure n’était pas complètement résorbée, conclut Le Parisien.











