Revue de presse PSG : Donnarumma, Safonov…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Gianluigi Donnarumma et son importance dans la sélection italienne, qui débute son Euro ce samedi soir avec la rencontre contre l’Albanie. Le gardien du PSG, à 25 ans, est l’un des capitaines les plus jeunes de la compétition. Avec 62 matches, il est celui qui compte le plus de capes parmi les 26 Italiens convoqués par Luciano Spalletti. En comparaison, Gianluigi Buffon, recordman des sélections avec l’Italie (176 sélections) avait atteint la barre des 62 sélections à 28 ans. « Pour certains de ses observateurs, Donnarumma était aussi fort il y a trois ans, qu’aujourd’hui et il n’a pas trouvé au PSG la continuité à l’entraînement ni la motivation pour poursuivre son ascension. » Le quotidien sportif explique que le débat sur son statut en sélection n’a jamais existé. « Il prend de la place, les attaquants le savent, et il laisse glisser les critiques sur sa grande carcasse. » L’Equipe explique que le numéro 99 du PSG est serein et souriant. Il apprécie la présence et les conseils quotidiens de Buffon. « Il se sait attendu, en tant que capitaine, mais il est prêt, lui qui travaille depuis plusieurs années avec une préparatrice mentale », indique l’Equipe. Gianluigi Donnarumma sera en première ligne pour parler aux arbitres, et pour secouer la troupe en cas de retard à l’allumage, mais il ne s’en fait pas une montagne, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque également le transfert de Matvey Safonov au PSG, qui a été officialisé hier soir. L’Equipe se demande pourquoi ce transfert pose question. « Il vient à Paris avec l’ambition de s’imposer en tant que titulaire. C’est ce que lui aurait promis la direction du club afin de faire jouer la concurrence avec Gianluigi Donnarumma (25 ans) et Arnau Tenas (23 ans). » L’Equipe explique que si le PSG a officialisé l’arrivée du gardien, c’est qu’il a eu de la part des autorités russes l’assurance que Safonov pourrait bien quitter le territoire. « Car, ces dernières heures, cela n’avait rien d’évident. » Le quotidien sportif indique que Safonov est, d’après l’avocat de son ex-épouse Anastasia Kazachek, engagé depuis plusieurs mois dans une procédure judiciaire. Il aurait, selon l’avocat d’Anastasia Kazachek, des arriérés de pension alimentaire conséquents. « À la suite de ce refus de payer, le service fédéral des huissiers de justice de la Fédération de Russie aurait, toujours selon cet avocat, prononcé le 6 juin à son encontre une interdiction de sortie du territoire. » L’Equipe a contacté Maksim Chilov, avocat à Krasnodar d’Anastasia Kazachek. Et ce dernier assure que Metvey Safonov n’a pas payé la pension alimentaire, comme cela avait pu être évoqué dans la presse russe. « M. Safonov n’a toujours pas payé à ce moment (hier soir, après le communiqué du PSG) ses arriérés de pension alimentaire et donc ne peut quitter le territoire russe. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas payer cette pension alimentaire. » Cette dernière s’élèverait à 60 millions de roubles, soit 627 000 euros. « Nous avons contacté Andreï Krioutchkov, l’avocat de Safonov, qui nous a envoyé le message suivant : « Mon client se refuse à tout commentaire. » Avant de laisser entendre que cette affaire de pension alimentaire était sans fondement et montée de toutes pièces par son ex-femme. »

