Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce mardi 22 juin 2021.

Gianluigi Donnarumma a passé hier à Rome sa visite médicale préalable à sa signature au club, où il devrait s’engager pour cinq ans, relève l’AFP. Pour rappel, le gardien de but (qui reste sur trois clean sheets avec l’Italie), est en fin de contrat avec l’AC Milan “dont il garde la cage depuis qu’il a 16 ans et demi.” Selon les premiers échos recueillis par L’Equipe, “l’ex-Milanais a satisfait aux examens et est donc désormais un joueur du PSG. Il ne manque plus que l’officialisation de l’accord pour qu’il s’engage cinq ans à Paris, avec un salaire de 10M€ annuels.“ Et on peut lire également : “Pour le PSG, recruter Donnarumma, c’est préparer l’avenir en s’assurant de disposer d’un gardien compétitif, qui, à 22 ans, totalise déjà plus de 200 matches de Serie A. Reste à savoir comment il cohabitera avec Navas… s’il cohabite bien avec lui. Aux dernières nouvelles, Donnarumma s’imagine en n°1 à Paris.“

“Gini pour vous servir”, titre L’Equipe au sujet de Wijnaldum (noté 8/10). La recrue du PSG a inscrit deux buts, hier, avec les Pays-Bas face à la Macédoine du nord (groupe C). Cela fait donc trois buts en trois matches pour le milieu de terrain. Le capitaine néerlandais “a confirmé qu’il savait tout faire”, juge le journal sportif. “On imagine bien les dirigeants du PSG se frotter les mains devant leur écran à chaque sortie des Oranje.” Wijnaldum “a tout de la bonne affaire. S’il n’aura sans doute pas son nom sur la tour Eiffel, on peut déjà prédire qu’il sera attendu à Paris comme le Messie dans un secteur de jeu trop souvent douteux. Par son expérience, son état d’esprit, son profil, il coche un nombre assez incroyable de cases.” Le journal Le Parisien ne pense pas autre chose : “Sa performance valide le bon choix de Leonardo d’avoir récupéré le joueur pour le PSG alors qu’il était en discussions avancées avec Barcelone.”

En outre, Le Parisien trouve Danilo Pereira, “pas plus convaincant en sélection qu’avec le PSG” parce qu’il a “souffert face à la Mannschaft” avec le Portugal (2-4). “Son jeu aérien, d’habitude très costaud, n’a pas été au niveau des attentes. Au sol, il a été incapable de faire le lien avec les joueurs offensifs sur les quelques relances qu’il a eues à négocier.” Reste à savoir si Danilo sera titulaire face à la France demain. Côté Bleu, Didier Deschamps “devrait reconduire son trio d’attaque Griezmann-Benzema-Mbappé et lancer Koundé au poste d’arrière droit à la place de Pavard”, rapporte le journal francilien. “Un troisième changement est à l’étude dans l’équipe de départ, mais il n’est pas acté. Il concernerait le milieu de terrain. Tolisso possède l’envergure et la dimension pour suppléer Rabiot.”

Enfin, parlons du Trophée des champions qui doit opposer Lille au PSG à Tel-Aviv le 1er août. En cas de situation tendue dans la région, la rencontre pourrait être décalée à l’hiver, toujours à Tel-Aviv. “C’est en tout cas une option figurant dans l’accord passé entre la LFP et l’organisateur local”, explique L’Equipe.