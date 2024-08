Revue de presse PSG : Gonçalo Ramos, attaquant, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 août 2024. Gonçalo Ramos éloigné des terrains pendant trois mois, le PSG va-t-il se pencher sur l’achat d’un numéro 9, la polyvalence, un atout pour Désiré Doué…



Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la grave blessure de Gonçalo Ramos et les conséquences sur la fin du mercato du PSG, l’attaquant portugais allant être absent pendant trois mois. « À très court terme, l’entraîneur parisien Luis Enrique va devoir trouver une solution. À treize jours de la fin du mercato, et alors que le PSG avait activé le mois dernier la piste menant au Napolitain Victor Osimhen (25 ans), le club de la capitale va-t-il recruter ? », se demande le quotidien sportif. Ce dernier explique que pour remplacer l’ancien du Benfica, le PSG va devoir user de ses ressources internes. La solution la plus naturelle se nomme Randal Kolo Muani. « Vendredi, avant de provoquer, puis transformer le penalty, l’ex-Nantais avait éprouvé des difficultés à interpréter le rôle de numéro 9 tel que le souhaite Luis Enrique. Sur son banc, le technicien ne masquait pas son irritation à la vue des imprécisions – notamment dans les remises – de son attaquant. » Il y a aussi la solution repositionnement de Marco Asensio en faux numéro 9. En début de saison dernière, l’international espagnol avait occupé ce poste et avait été intéressant « par la justesse de ses déplacements et son sens du jeu combinés. » Une autre solution est-elle possible ? Dans l’esprit créatif de Luis Enrique, tout est envisageable. Comme reproduire l’animation installée lors du huitième retour de C1 contre la Real Sociedad (2-1) avec Dembélé dans une position axiale (de numéro 10), entourée de deux attaquants, avance le quotidien sportif. Cet été, le PSG avait érigé la quête d’un ailier créatif et décisif comme une priorité, même si parallèlement, la recherche d’un numéro 9 a été menée. « Désormais, avec l’absence de Ramos, elle apparaît comme plus urgente. En interne, ces dernières heures, on indiquait que le club n’allait pas forcément s’activer sur ce poste de 9 d’ici au 30 août et la fin du mercato. Une position définitive ? » L’Equipe explique que si la tendance s’inversait, c’est la piste menant à Victor Osimhen qui serait réactivée. Samedi après-midi, signe que Paris ne veut pas se précipiter, le clan du Nigérian n’avait pas été contacté, lance le quotidien sportif. « Sur le marché, d’autres solutions existent-elles ? Les pistes de très haut niveau – envisageables – ne sont pas si nombreuses. Jonathan David (Lille), Romelu Lukaku (Chelsea), Matheus Cunha (Wolverhampton) ou encore Memphis Depay (libre) en font, par exemple, partie. La solution pourrait même venir d’ailleurs : quand Luis Enrique a présenté son projet au Lyonnais Rayan Cherki, l’hypothèse d’une utilisation en tant que « faux 9 » avait été évoquée. », conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la blessure de Gonçalo Ramos et se demande si le PSG a vraiment besoin de s’offrir un nouvel attaquant de pointe durant cette fin de mercato. Un sujet qui a été traité sur Canal Supporters hier.

A voir aussi : La durée d’indisponibilité de Gonçalo Ramos connue

Le quotidien francilien évoque aussi l’arrivée de Désiré Doué au PSG. Si les dirigeants parisiens ont fait le forcing pour l’attirer, c’est qu’ils souhaitent lui offrir du temps de jeu dès cette année, avance Le Parisien. « Dans une saison plus fournie que jamais, le milieu à l’assurance d’un rôle à jouer et de disputer un bon nombre de rencontres au regard de ses aptitudes, de son profil et de la philosophie de Luis Enrique. » Désiré Doué est un footballeur créatif, dribbleur, capable de dynamiter son équipe grâce à sa vitesse et sa puissance. « Un style de joueur qui a pu manquer la saison passée dans un PSG un peu trop scolaire et trop prévisible durant certaines rencontres fermées », analyse Le Parisien. Avec sa qualité de passe, le nouveau numéro 14 du PSG peut réaliser des différences sur un geste, assure le quotidien francilien. Jeune joueur (19 ans), il a encore forcément des défauts, comme la propension à s’éparpiller par moments et du déchet dans la zone de vérité (4 buts et 4 passes décisives la saison dernière). La polyvalence du joueur a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Désiré Doué peut être utilisé sur l’aile gauche, l’aile droite, en milieu relayeur et même dans un milieu à double pivot devant la défense ou en meneur de jeu, avance Le Parisien. « L’entraîneur espagnol a tout de même insisté sur sa capacité à occuper le couloir gauche et à rentrer pour ouvrir le couloir à Nuno Mendes afin de créer plus de complémentarité avec le latéral portugais. » Mais dans ce secteur, il part avec un temps de retard sur Bradley Barcola, note le quotidien francilien. « Mais vu l’habituelle rotation réalisée par Luis Enrique, on peut s’attendre à le voir occuper l’aile du trio d’attaque dès le coup d’envoi ou en cours de rencontre. » Le Parisien indique que l’autre option à laquelle croit beaucoup le PSG, c’est le positionnement de Désiré Doué au poste de relayeur gauche dans son milieu. La direction parisienne estime avoir comblé un manque avec l’arrivée de Doué, capable d’apporter de la justesse technique et une petite dose de folie. Au milieu, la densité est particulièrement forte mais la signature de Désiré Doué répondait à ce désir d’intensifier la concurrence entre les joueurs, de façon à faire progresser le groupe et à le tirer vers le haut, avance Le Parisien. « Aux yeux de Luis Enrique, aucun élément n’est intouchable ou n’est perçu comme un titulaire indiscutable », conclut le quotidien francilien.