Revue de presse PSG : Groupe, Kolo Muani, Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le mini-séjour au Qatar du PSG en marge du Trophée des champions qu’il a remporté contre l’AS Monaco (1-0). « Luis Enrique et ses joueurs ont mis à profit ces quelque soixante-douze heures sur la terre de leur actionnaire pour s’offrir un moment de connexion en groupe. » Malgré l’enjeu sportif, les divers retours se rejoignent. Une ambiance bon enfant, décontractée et constructive. Ce n’était pas gagné d’avance. Que ce soit Luis Enrique ou le conseiller football Luis Campos, les deux hommes ne sont pas les plus grands fans de ces obligations marketing injectées en plein cœur d’une planification très précise, avance le quotidien sportif. « Par ailleurs, les tensions et divergences apparues à la fin de l’automne, entre le coach et certains joueurs d’une part, entre l’Espagnol et le Portugais d’autre part, auraient pu crisper l’atmosphère de ce quasi-huis clos en territoire étranger. » Le fait d’avoir emmené tout l’effectif a aussi été bien perçu par le groupe, qui n’a pas oublié les humiliantes mises à l’écart d’un passé récent. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar n’ont pas joué la moindre minute, mais les deux hommes, qui ont un bon de sortie pour cet hiver, n’ont pas fait la tête et conservent une attitude professionnelle. Dans un autre genre, la présence de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, éloignés des terrains pendant des mois, a été positive, lance L’Equipe. « Le premier a encore un temps de jeu limité, le second s’impatiente de retrouver la compétition, mais tous deux sont précieux dans l’équilibre et la vie du groupe, par leur leadership, leur capacité à mettre du lien et de la bonne humeur. » À quinze jours du choc contre un Manchester City lui aussi en regain de forme, le moindre signe d’unité et de confiance n’est pas de trop, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le conflit qui oppose le PSG et Kylian Mbappé autour des salaires et des primes impayées que réclame le joueur au club de la capitale. Ce conflit pourrait avoir des répercussions à l’échelle européenne. Un sujet qui a été traité sur le site hier soir.

De son côté, Le Parisien fait un point sur l’avenir de Randal Kolo Muani, qui est invité à quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. Même s’il joue très peu avec le PSG, l’international français attise tout de même les convoitises de très nombreux clubs. Le quotidien francilien explique que plusieurs clubs ont sondé Paris pour connaître les conditions de sortie de l’ancien nantais. « Le PSG aimerait une rentrée d’argent, mais les écuries susceptibles de payer un transfert immédiat ne seront pas nombreuses, c’est pourquoi l’idée d’un prêt pourrait avoir les faveurs des différents acteurs. Sur ce point, Paris a été clair : il faudra une option d’achat. Dans le cas contraire, il n’y aura aucune négociation possible. » Ce week-end, la rumeur d’un échange avec l’attaquant d’Aston Villa Jhon Durán a circulé, mais il semble que ce ne soit pas d’actualité. Le club anglais a bien pris des informations sur Kolo Muani, sans que cela n’aille plus loin pour l’instant, avance Le Parisien. En Angleterre, outre Aston Villa, Manchester United et Tottenham ont montré un intérêt plus sérieux. Déjà intéressés avant qu’il ne signe au PSG, les Red Devils « ont maintenu le contact avec l’entourage du joueur et pourraient envisager de revenir à la charge au cours de l’hiver. Les Spurs cherchent également un renfort dans le secteur offensif et Kolo Muani cocherait pas mal de cases. » Dans ce dossier, les bonnes relations qu’entretient Nasser Al-Khelaïfi avec le boss de Tottenham Daniel Levy pourraient faciliter les choses, avance le quotidien francilien. Kolo Muani va devoir prendre une décision et réfléchit au meilleur projet. Il dispose d’autres approches, en Italie plus précisément. La Juventus Turin n’est pas hors course. De source transalpine, la piste menant au Parisien aurait déjà fait l’objet d’une discussion entre les deux clubs. Il y a également l’AC Milan, où il pourrait retrouver Sergio Conceiçao, son ancien entraîneur à Nantes. Le Parisien indique qu’un retour en Bundesliga est aujourd’hui la moins plausible au vu de la concurrence, même si le RB Leipzig est intéressé. Monaco, qui s’était intéressé à lui, s’est penché vers d’autres pistes pour renforcer son attaque, conclut le quotidien francilien.