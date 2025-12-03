Revue de Presse PSG : Hakimi, Doué, Titis…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 décembre 2025. Où en sont Achraf Hakimi et Désiré Doué dans leur convalescence, comment les Titis sont préparés pour le haut niveau…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les convalescences d’Achraf Hakimi (cheville) et Désiré Doué (ischios). Blessés depuis un mois, les deux Parisiens manquent cruellement dans le système de jeu de Luis Enrique. Alors que le Marocain espère être prêt pour disputer la CAN avec le Maroc, l’international français avance vite dans son processus de récupération. Le latéral droit des Rouge & Bleu est en pleine course contre la montre pour se remettre de son entorse de la cheville contractée face au Bayern Munich le 4 novembre dernier. « Dès les premiers jours, après la pose de la botte, le camp du Marocain a établi un protocole précis, cornaqué par Christophe Baudot, médecin de la sélection marocaine, qui garde des liens avec le PSG (son ancien club). Ce quotidien est structuré autour de deux séances et se déroule en Espagne, à Murcie au centre Innova, aux côtés de son physiothérapeute Victor et d’autres sportifs. » Avec un enjeu central : la cicatrisation. Pendant vingt jours, Achraf Hakimi a porté une botte avant de la retirer à son retour à Paris, le 25 novembre dernier. Il poursuit désormais sa rééducation à Poissy. Le joueur de 27 ans reste convaincu d’être prêt pour le premier match des Lions de l’Atlas face aux Comores (21 décembre). « Au PSG, on se veut plus prudent. Estimant que, dans tous les cas, il ne s’avancerait pas à 100 % de ses capacités pour le début du tournoi. »

Concernant Désiré Doué, il enchaîne entre soins aux côtés de son physio personnel et exercices à son domicile, avec des doubles séances quasi quotidiennes. En interne comme dans son entourage, « les sources se rejoignent pour dire que le Golden Boy 2025 avance bien. Et vite. Avec des courses à bonne intensité. Le grade 3 de sa lésion ne sera bientôt plus qu’un souvenir. » Sa présence au Qatar pour la finale de la Coupe internationale n’est pas exclue. Une possible convocation pour le match face au FC Metz, le 13 décembre prochain, reste aussi une hypothèse. « Mais, à Paris, on repousse toute forme d’empressement pour un joueur dont on mesure l’influence. » Le numéro 14 parisien a étiré une partie de sa rééducation en Suisse, aux côtés d’une partie de sa famille. « C’est dans ce cocon, avec un programme précis, que Doué a tenté de récupérer, physiquement mais aussi mentalement, après cette période où il a subi les deux premières grosses blessures musculaires de sa carrière », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la préparation des Titis pour atteindre le haut niveau. Dans un groupe volontairement restreint, plusieurs Titis s’entraînent avec le groupe professionnel : Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Noham Kamara et David Boly. « Les deux premiers ont acquis un certain statut qui leur donne valeur d’exemple pour tous les espoirs qui poussent dans l’antichambre des pros. » La semaine passée, Luis Campos avait salué, devant les médias, le travail des formateurs, qui auront prochainement l’occasion d’échanger avec Luis Enrique pour exposer leur modèle de travail et continuer à avancer ensemble sur les projets liés à la formation. « C’est un club incroyable en termes d’infrastructures, d’installations, de ressources. Il y a une atmosphère formidable. On peut bosser dans la sérénité pour faire progresser les jeunes. On est tous alignés, cela se passe super bien », explique l’entraîneur du groupe Espoirs, Jean-François Vulliez. « Il y a une bonne coordination avec Yohan Cabaye (directeur sportif du centre de formation) et Mathieu Le Scornet (directeur technique). On échange tous les jours sur l’aspect du jeu et les progrès individuels de chaque joueur. Luis Campos vient régulièrement voir les matchs, donc il y a une bonne coordination entre nous et l’équipe professionnelle pour promouvoir les jeunes. »

Homme de confiance de Luis Campos, Juan Carlos Calero, a intégré l’organigramme du club et fait remonter les informations sur les meilleurs profils de l’académie. Le côté éducatif est aussi mis en avant. « Au sein du club parisien, on prône ‘la culture du mérite’ et ‘on forme des joueurs mais aussi des hommes’. » Ainsi, un nutritionniste accompagne les jeunes pour les préparer à l’exigence du très haut niveau. Yohan Cabaye explique que « si un joueur ne fait pas l’effort en classe, il aura la sanction sportive derrière. » Un levier que Paris n’active qu’en cas de situation exceptionnelle mais qui s’inscrit dans la logique du triple projet : sportif, scolaire et éducatif. Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a déjà lancé huit Titis dans le monde professionnel. « À titre de comparaison, Thomas Tuchel en avait fait débuter 10, Mauricio Pochettino 8 et Christophe Galtier seulement 2, dont Warren Zaïre-Emery », rappelle LP.