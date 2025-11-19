Revue de Presse PSG : Hakimi, gestion des blessures…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 19 novembre 2025. Achraf Hakimi grand favori du Ballon d’Or africain, Luis Enrique va modifier sa gestion des blessures…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Achraf Hakimi. Actuellement blessé à la cheville, le latéral droit du PSG pourrait être élu meilleur joueur africain de l’année ce mercredi à Rabat. « Au Maroc, bien sûr, la nation tout entière est convaincue que la récompense ne peut, cette fois, échapper à l’idole du peuple, en concurrence avec l’Egyptien de Liverpool Mohamed Salah Et le Nigérian de Galatasaray, Victor Osimhen. » Ces derniers mois, peu ont affiché la régularité du joueur de 27 ans. Avec cinq titres glanés, dont la première Ligue des champions de l’histoire du PSG, et 11 buts et 16 passes décisives, l’international marocain a été un acteur majeur de la saison historique des Rouge & Bleu. Mais être favori n’est pas un gage de succès. La saison passée, il avait vu Ademola Lookman lui ravir la première place lors de la cérémonie organisée à Marrakech.

Cette année, l’absence de Serhou Guirassy parmi les finalistes, pourtant meilleur buteur de Ligue des champions la saison dernière (13 buts) et auteur de 21 buts en 30 matchs « est une preuve de plus que la course n’est pas jouée d’avance. » Un Mohamed Salah peut-il aussi remporter cette récompense, lui qui a terminé devant le Parisien au classement du Ballon d’Or ? Dans tous les cas, Achraf Hakimi sera bien présent avec sa famille à Rabat pour cette cérémonie. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui est proche du joueur, pourrait aussi faire le déplacement depuis Doha pour cet évènement. « Après avoir profité de la trêve internationale pour poursuivre son travail d’entretien et de soins en Espagne, il ne rêve toutefois que d’une chose, que son retour au pays lui offre une première consécration individuelle avant celle, collective, qui l’érigerait à jamais en héros du peuple marocain le 18 janvier prochain en finale de la CAN, une nouvelle fois à Rabat », conclut LP.

Le quotidien francilien évoque également la gestion des blessures au PSG. Actuellement blessés, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé sont incertains pour la réception de Tottenham en Ligue des champions le 26 novembre prochain. Le Ballon d’Or souffre d’une lésion au mollet gauche tandis que le latéral portugais est victime d’une entorse du genou gauche depuis le match face au Bayern Munich le 4 novembre dernier. « Les chances sont minimes de les voir s’ébrouer contre les Anglais. » Face à cette hécatombe de blessures qui touche son effectif, Luis Enrique va modifier le processus de reprise pour les blessés. Le coach parisien « entend ‘changer’ l’une des quatre phases après une blessure. Après le diagnostic, qui incombe aux médecins du club et la phase de soins, partagée entre les docteurs et les physiothérapeutes, les joueurs entrent dans une troisième étape. Celle-ci mélange le retour sur les terrains et la poursuite des soins. Le blessé en rémission passe alors toujours entre les mains des médecins et des kinés mais repasse également dans le giron du staff technique et de la performance », explique LP.

Si l’évolution est jugée satisfaisante, les joueurs passent une sorte de crash-test : le retour avec le groupe sur les pelouses d’entraînement. Les joueurs doivent être en capacité de s’entraîner à haute intensité plusieurs jours de suite sans se blesser à nouveau. Et c’est ce dernier cycle que Luis Enrique veut modifier. Chaque corps possède son propre rythme et ses sensations personnelles. En raison de son historique, Ousmane Dembélé perd un peu de confiance à chaque retour de blessure et se montre prudent sur le terrain, ce qui est peu compatible avec les exigences de la Ligue 1 et de la Ligue des champions. La meilleure méthode devrait donc être de donner plus de temps aux joueurs rétablis afin de s’acclimater aux entraînements. Cela a fonctionné avec João Neves, qui est actuellement dans une forme étincelante. Le Portugais s’était blessé le 17 septembre et avait repris la compétition le 29 octobre. « Ainsi pour figurer sur la feuille de match contre Tottenham dans une grosse semaine, il faudrait qu’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes participent à toutes les séances programmées dans l’intervalle voire au match PSG-Le Havre, ce samedi (…) le délai semble encore trop court », conclut LP.

À lire aussi : PSG – La Finale de la Coupe Intercontinentale 2025 a trouvé son diffuseur !

De son coté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.