Revue de Presse PSG : Hakimi, l’attaque, Poissy…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 septembre 2023. Achraf Hakimi qui retrouve des couleurs en ce début de saison, l’attaque du PSG qui se cherche encore, le vent qui perturbe les entraînements à Poissy…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le bon début de saison d’Achraf Hakimi. Et pour expliquer cette entame de saison du numéro 2 du PSG, le quotidien sportif a sélectionné plusieurs points. Le premier, il a la confiance de Luis Enrique. « Censé le mettre en valeur, le 3-5-2 tel qu’il avait été défini l’an dernier n’a pas eu les résultats escomptés. Cette saison, avec la structure de relance à 3 – Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez -, le Marocain dispose d’une grande liberté. » Le coach espagnol a aussi décidé de le positionner très intérieur. « Un choix qui permet de connecter le Marocain à Ousmane Dembélé et de mettre en valeur sa justesse dans le jeu combiné. » En évoquant l’international français, il parle le même football qu’Achraf Hakimi pour l’Equipe. « Au-delà de ce placement très intérieur, ce qu’il y a d’intéressant, c’est cette volonté constante chez ce duo de faire des déplacements coordonnés en fonction des appels de l’autre. On est loin de la relation technique peu évidente avec Angel Di Maria par exemple. » L’ancien du Barça sait tenir son couloir en exerçant un pressing efficient. Ce qui permet au latéral droit d’être mieux protégé, analyse le quotidien sportif. Il faut aussi noter l’activité de Zaïre-Emery, qui est précieuse dans cette zone. Encore sujet à quelques fautes de concentration, l’ancien de l’Inter est ainsi moins exposé. L’Equipe explique qu’Hakimi semble aussi avoir retrouvé une fraîcheur mentale. « Englué dans sa séparation et confronté à sa mise en examen pour viol, le Marocain a traversé une période trouble. Qui semble s’éloigner. » En interne, on explique qu’on le sent libéré, plus à l’aise. « La refondation de l’effectif avec les départs de Sud-Américains avec lesquels il entretenait une relation parfois fraîche et l’arrivée de Français de sa génération – Dembélé, Kolo Muani – ont, sans doute, aussi pu l’aider à retrouver une forme de bien-être« , avance le quotidien sportif. Hakimi a tout pour être une des armes majeures du PSG de Luis Enrique cette saison. Mais il faudra guetter le retour de Nuno Mendes. « En interne, certains estiment que dans les matches à enjeux en Ligue des champions, le technicien pourrait être tenté, en fonction des oppositions, d’associer le Portugais à un profil plus défensif à droite (Mukiele) et ainsi conserver sa structure de relance actuelle« , conclut l’Equipe.

De son côté, le Parisien fait un focus de l’attaque du PSG. Avec douze buts en six rencontres, le club de la capitale semble encore loin de son réel potentiel. Le quotidien francilien estime que la menace offensive, comme l’animation, manque de variété, « mais au vu des progrès constants de l’équipe de Luis Enrique, Paris devrait prochainement offrir davantage de spectacle. » Le Parisien explique que Kylian Mbappé est le dernier rescapé de l’attaque de la saison dernière. Hugo Ekitike, qui est encore dans l’effectif, « a rarement été dans le décor sous Christophe Galtier. » Avec les nombreuses arrivées au sein du secteur offensif, les nouveaux joueurs doivent trouver leurs repères au sein de l’équipe, dans la vie sociale du vestiaire et la ville de Paris, avance le quotidien régional.

« La vraie difficulté, au fond, concerne Luis Enrique. L’entraîneur a tellement de solutions que trouver la bonne formule relève du casse-tête. Le jeu sans ballon de Kolo Muani n’a rien à voir avec celui de Ramos, comme les appels d’Asensio et de Dembélé ne relèvent pas des mêmes courses ni des mêmes principes. Le coach augmente lui-même la difficulté : il ne cherche pas une bonne association, mais que toutes fonctionnent. Un travail de plusieurs mois. » Depuis le début de la saison, le PSG procède en attaque placée. Il manque des accélérations, des changements de rythme, du jeu sur les côtés. Mais cela devrait s’améliorer avec le temps, assure Le Parisien. Même s’il réalise son meilleur début de saison depuis 2017, Kylian Mbappé n’est qu’à 60% de son potentiel, estime le quotidien francilien. « C’est dire s’il va faire mal quand il sera mieux, son pic étant attendu le mois prochain. » Dembélé, voulant bien faire, devient obsédé par l’idée de marquer et force ses gestes. « Dès qu’il va renouer avec une forme de relâchement, il va se libérer et lancer son compteur. Randal Kolo Muani commence presque une nouvelle carrière en débarquant au PSG, après avoir vécu sans pression à Nantes et Francfort. » Il devrait absorber ce contexte assez rapidement si on en juge par ses débuts en bleu, réussis très vite, lance Le Parisien. En ce qui concerne Gonçalo Ramos, il a besoin de confiance. « Selon le principe de l’alternance, il pourrait débuter le clasico ce dimanche contre Marseille. Un bon soir pour un baptême devant le but« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi un fait insolite pour les joueurs du PSG dans le nouveau centre d’entraînement à Poissy, le vent. Le quotidien sportif explique que le site est très venteux et cela perturbe les entraînements. « D’autant plus ceux des professionnels que leur espace, terrains plus bâtiment de vie, se trouve sur la terrasse supérieure de la ferme de Poncy où est situé le Campus PSG. » Cette problématique ne serait pas nouvelle, assure l’Equipe. « Il y a plusieurs mois, lors d’une visite, Nasser al-Khelaïfi l’avait fait remarquer. Le président, ce jour-là, avait aussi regretté que l’on entende le bruit de l’autoroute A13 voisine, autant que de ne pas avoir de bureau sur place, un oubli qui doit être ou a été corrigé depuis. » Pour tenter de remédier à ce problème, de futurs aménagements pourraient être réalisés, mais il est difficile de lutter contre les éléments naturels. Pour rappel, le centre de formation et l’Association PSG doivent s’y installer en début d’année prochaine, date à laquelle le Campus PSG doit également être inauguré officiellement, conclut le quotidien sportif.

