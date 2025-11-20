Revue de presse PSG : Hakimi, Marin, Féminines…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 novembre 2025. Hakimi remporte le Ballon d’Or Africain, Renato Marin, un recrutement d’avenir, le pari de la patience chez les Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Achraf Hakimi et sa victoire lors de la cérémonie du Ballon d’Or Africain. « Un autre que lui, le vainqueur de presque tout, pouvait-il décemment lui ravir, l’air de rien, la vedette à la Grand-Messe du foot africain ? Puisque la réponse est dans la question, que nul sur le continent n’a cette saison marché dans les pas du latéral droit du PSG, affiché pareille régularité, autant bousculé les lignes et les adversaires, accumulé tant de succès et de trophées, la cérémonie des CAF Awards a, sans surprise, fait du champion d’Europe marocain le meilleur footballeur africain de l’année ce mercredi soir », lance le quotidien francilien. Lucide, a minima, la concurrence, Mohamed Salah et Victor Osimhen, n’a d’ailleurs pas pris la peine de faire le déplacement hier soir, souligne Le Parisien. « Un indice qui, dans les minutes précédant le lever de rideau, a balayé un suspense qui avait paradoxalement repris de l’ampleur dans l’après-midi. Dans les rangs d’une partie de la presse marocaine, voire internationale, la rumeur disant que le capitaine des Lions de l’Atlas ne ferait finalement pas le déplacement a ainsi laissé planer le doute quant à l’identité du lauréat du Ballon d’or africain. » Pas vraiment ! En réalité, cela faisait un moment que le défenseur parisien s’était posé à Rabat. Au sortir de sa séance de rééducation quotidienne effectuée en Espagne, à Murcie, Achraf Hakimi s’est en effet envolé d’Alicante pour rallier la capitale administrative du Maroc, en compagnie de sa mère, son frère et plusieurs membres de son entourage. Soucieux de ne surtout pas rater le sacre d’un joueur qu’il apprécie et dont il loue les qualités, le président Nasser al-Khelaïfi s’est en parallèle envolé de Doha, avance le quotidien francilien. Après avoir remercié le Roi Mohamed VI, les présidents du PSG et de la Fédération marocaine, ses coéquipiers qui l’ont aidé à devenir un meilleur joueur et une meilleure personne, il s’est tourné vers la CAN. « On va tout donner pour ramener la CAN, un trophée bien plus important à mes yeux que celui-là », a-t-il poursuivi avant de terminer, des sanglots dans la voix, par remercier sa famille et sa mère, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe fait un focus sur le troisième gardien du PSG, Renato Marin. Au sein du club de la capitale, on explique que c’est un recrutement pour l’avenir, une grande opportunité. « Vous allez peut-être le comprendre plus tard, on a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge (19 ans) et en plus, il était libre », explique-t-on au sein du PSG. Le quotidien sportif explique qu’au PSG, on indique qu’il était dans le radar du club de la capitale depuis ses 15 ans. Un an plus tard, il a finalement rejoint l’AS Roma. En Italie, il a été élu meilleur gardien du championnat U19 et était le gardien de l’Italie U19 à l’Euro Espoirs 2024. L’Equipe avance que le PSG avait de la concurrence dans ce dossier mais que le gardien a décidé de rejoindre le champion d’Europe, parce que c’est actuellement le plus grand club au monde, selon son entourage. Il est difficile, à court terme, d’évaluer quels sont les plans du PSG pour un joueur qui passe derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Arrivé du FC Barcelone, Arnau Tenas avait dû se contenter de huit apparitions en deux ans avant de quitter le club cet été, rappelle L’Equipe. En interne, on explique qu’au sujet de Renato Marin : « On le développe, il apprend le style de jeu du coach. Et il progresse. Il est très bien intégré dans le groupe, avec un bon état d’esprit et le gout du travail. C’est un top talent. »

L’Equipe évoque aussi les Féminines du PSG, qui reçoivent ce soir – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Zéro point au compteur après trois matches de Ligue des champions mais même pas de crise à l’horizon : c’est peut-être ce qui illustre le mieux ce nouveau PSG. Loin du bling-bling d’il y a quelques années, le club parisien a renoncé à pas mal de dépenses et à une partie de ses ambitions, au moins à court terme, lance le quotidien sportif. Angelo Castellazzi, le directeur sportif des Féminines du PSG a expliqué ce choix à L’Equipe. « Aujourd’hui, on souhaite s’appuyer sur de jeunes joueuses formées au Campus, sur des filles qui ont montré qu’elles avaient envie de faire partie du projet, en complétant l’effectif par des talents venus de l’étranger, comme l’Espagnole Olga Carmona ou la Nigériane Rasheedat Ajibade. Le but, c’est de rester compétitif, même si on sait que c’est un pari sur l’avenir. On discute avec la direction du cap qu’on veut donner à notre club, dans le contexte où la concurrence internationale (notamment de la Premier League) et nationale (avec l’OL Lyonnes) est de plus en plus importante. » Depuis son arrivée à la tête de la section féminine en août 2022, Castellazzi n’a pas réussi à combler le fossé qui sépare les Parisiennes des Fenottes. Aujourd’hui, l’OL a plus de joueuses confirmées que le PSG. Le directeur sportif estime avoir longtemps payé la crise majeure de 2021 et l’affaire Hamraoui. Le choix a été fait de vendre Grace Geyoro, partie à London City Lionesses, et de nommer définitivement Paulo César, malgré son inexpérience (il n’avait jusque-là entraîné qu’au Brésil ou les jeunes à Paris), souligne le quotidien sportif. Cette politique sportive plus prudente devrait mettre du temps à porter ses fruits. L’effectif parisien, très rajeuni, est en pleine mutation et un nouveau bâtiment dédié aux filles va voir le jour à Poissy en 2026. Avec l’espoir d’en sortir encore plus de promesses. La milieu Anaïs Ebayillin (17 ans), meilleure Parisienne sur le terrain de Manchester United, est l’exemple à suivre pour ce PSG 2.0, conclut le quotidien sportif.





