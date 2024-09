Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 septembre 2024. La gestion médicale du PSG pour cette saison 2024-2025, Achraf Hakimi est devenu le leader naturel du groupe parisien, le litige entre le PSG et Kylian Mbappé, vers une absence de Warren Zaïre-Emery et Vitinha face au Stade Brestois…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la gestion médicale du PSG. Et avec le lourd calendrier de cette saison 2024-2025, la préparation athlétique et la gestion des blessures seront centrales. À l’intersaison, le club parisien a renouvelé son secteur médical. Avant le début de ce nouvel exercice, Luis Enrique a signalé la densité de ce calendrier. « En interne, le discours est d’avoir une prudence maximale dans la gestion des organismes, y compris les blessures. » Ainsi, plusieurs décisions ont été prises en ce sens comme l’annulation de la tournée en Chine et une coupure de trois semaines de vacances réglementaires pour les joueurs. Au cours de la saison, il a même été évoqué la possibilité d’accorder des plages de repos à tour de rôle afin de faire souffler. Depuis deux saisons, le staff médical parisien est instable. En un peu plus de 24 mois, le club de la capitale a connu trois médecins chefs (Christophe Baudot, Patrick Flamant et désormais Lluis Til Pérez).

« Sans qu’on le détermine la part de stratégie, d’erreurs ou contraint par des délais, par nature évolutifs, le PSG s’est parfois montré imprécis ces derniers mois sur les durées d’indisponibilité » à l’image de la blessure au pied de deux mois et demi de Marco Asensio la saison passée ou encore le retour rapide de Warren Zaïre-Emery. Pour Gonçalo Ramos, les champions de France se sont montrés prudents en annonçant une absence d’environ trois mois. Confrontés aux blessures de WZE et Vitinha durant cette trêve internationale, le club parisien n’a pas encore communiqué, « mais une forme de flou entoure une nouvelle fois ces deux cas, sans que cela ne suscite d’inquiétude en interne », précise L’E. Touché un à mollet face à l’Italie, le Titi devrait être absent face à Brest. Une absence de dix jours a été évoquée dans son entourage. Ainsi, sa présence face à Gérone en Ligue des champions (18 septembre) n’est pas exclue. Pour Vitinha, touché à la cheville, aucun risque ne sera pris ce week-end. Concernant Kimpembe, victime d’un pépin physique durant la préparation, il se veut optimiste pour une reprise rapide des séances collectives, mais le club se montre plus mesuré en ne donnant pas de date précise.

Le quotidien sportif évoque également le litige entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet de la somme de 55M€ d’impayés. Et dans ce différend financier, la commission de la juridique de la Ligue de football professionnel « a enjoint » le club parisien a réglé « sous huitaine » les 55M€ de salaires et primes d’éthique impayés, sur les mois d’avril, mai et juin 2024, que son ancien joueur lui réclame. Les arguments exposés par les avocats du PSG ont été rejetés en bloc par la commission, qui considère que « c’est à tort que le Paris-Saint-Germain n’a pas versé à M. Kylian Mbappé Lottin les éléments de salaire prévus par l’avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 21 mai 2022 et homologué par la LFP le 23 juin 2022. » Pourtant, en début de saison dernière, le PSG estimait avoir conclu un accord oral avec son ancien joueur dans l’hypothèse d’un départ du club sans indemnité de transfert. De son côté, l’international français affirme que les termes de cet accord oral n’ont pas été respectés en voyant son temps de jeu diminuer à partir de février sans raison sportive, après avoir annoncé son choix de ne pas prolonger son contrat. « La commission lui a donné raison. Cette décision n’a pas été du goût du club parisien, évidemment, qui a répliqué en prévenant qu’il ne se plierait pas à l’injonction », rapporte L’E. Le PSG ne payera pas la somme et si Kylian Mbappé veut son argent il devra se rendre devant le tribunal des prud’hommes, ce que l’attaquant envisage de faire si la situation l’impose. Les champions de France maintiennent qu’un accord avait été conclu entre la direction et le meilleur buteur parisien.

En retenant 55M€, le PSG estime avoir respecté les termes de l’accord. Le club de la capitale avance que « le joueur a pris des engagements publics et privés, clairs et répétés », et ne veut rien entendre parler d’autre même s’il regrette que la proposition de médiation offerte par la commission, mercredi, ait été rejetée par Mbappé. Cependant, la commission juridique de la LFP estime que les « engagements » évoqués par les avocats du PSG ne sont pas si « clairs et répétés » qu’ils l’avancent. Il est ainsi notifié aux deux parties « qu’aucun élément versé au dossier ne démontre l’existence d’un tel accord oral, dont ni l’existence, ni le contenu ne sont confirmés par le joueur. » Les deux parties n’entendent pas lâcher. « Le PSG peut faire appel devant la commission nationale paritaire d’appel, autre instance de la Ligue, dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la notification, donc ce vendredi. À date, le club parisien ne compte pas faire appel. » Cela devrait donc se poursuivre devant le tribunal des prud’hommes. « Malgré tout, le club champion de France – qui s’est montré relativement prudent lors du mercato, en ne s’alignant pas sur certaines demandes XXL – a provisionné dans ses comptes ces 55M€. En interne, on explique qu’il s’agit d’une démarche préventive assez classique quand de tels possibles contentieux planent. Elle est censée, aux yeux de sa direction, le mettre à l’abri vis-à-vis des règles du nouveau fair-play financier », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la dimension prise par Achraf Hakimi au PSG. Le latéral droit fait désormais partie des joueurs les plus anciens de l’effectif, lui qui dispute actuellement sa quatrième saison chez les Rouge & Bleu. S’il reste assez discret en public, l’international marocain a pris de l’épaisseur en sélection et en club. « À 25 ans, Achraf Hakimi prend de l’épaisseur, gagne en assurance, s’émancipe et devient au fil du temps un homme plus sûr de lui dans la vie de groupe. » Dans ce PSG jeune et en reconstruction, l’ancien de l’Inter s’impose désormais comme un cadre influent de ce nouveau vestiaire encore inexpérimenté. Il a été nommé capitaine face au Havre (1-4) et devrait faire partie des vice-capitaines lors du prochain vote organisé. Derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi est le troisième joueur le plus ancien de l’effectif. « Son été passé dans le costume de capitaine de l’équipe olympique de Maroc, médaillée de bronze, a renforcé son expérience, l’a conforté dans son envie d’être responsabilisé et l’a rendu fier. Toujours prêt à distiller des conseils, Hakimi a pris goût à ses responsabilités. » En sélection, il affiche son leadership et est perçu par le public marocain comme le vrai patron des Lions de l’Atlas.

S’il a souvent été associé à des rumeurs de départ au Real Madrid, son club formateur, Achraf Hakimi a rapidement rassuré ses dirigeants sur son avenir, tout en rappelant son fort attachement pour le PSG (une prolongation de contrat est toujours en discussions). Avec sa maîtrise du français et de l’espagnol, le Marocain a rapidement compris qu’il pouvait occuper un rôle clé dans l’effectif. « Ses relations avec Luis Enrique ont pu se distendre par moments, le technicien espagnol étant très à cheval sur les règles de vie de groupe, avec un degré d’exigence qui ne faiblit jamais tout au long d’une saison. Mais la manière avec laquelle le staff technique du PSG a suivi les JO de son défenseur en prenant régulièrement de ses nouvelles et en s’assurant régulièrement de son état physique traduit bien toute la considération portée à l’un de ses hommes forts sur le terrain et désormais dans le vestiaire », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur le groupe du PSG avant la réception du Stade Brestois ce samedi en Ligue 1. Malgré une petite alerte à la cheville avec les Bleuets, Désiré Doué a pu terminer le rassemblement avec l’équipe de France Espoirs. En revanche, Warren Zaïre-Emery et Vitinha ont dû déclarer forfait. Touché à une cheville face à la Croatie, le Portugais est rentré plus tôt à Paris. Pour le Titi, il a déclaré forfait face à la Belgique en raison d’une lésion musculaire à un mollet. La dernière IRM passée par le joueur de 18 ans a révélé une petite pointe qu’il faut prendre soin de résorber en douceur. Depuis quelques jours, le milieu parisien ressent déjà de meilleures sensations. « Si la gravité ne paraît pas extrême, les deux joueurs n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif avec le PSG. » Dans l’optique du match face à Gérone en Ligue des champions (18 septembre), Luis Enrique sera peut-être tenté de les laisser au repos contre le Stade Brestois afin d’éviter le moindre risque. Dans ce cas-là, le technicien espagnol devra repenser son milieu de terrain avec des éléments comme Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Senny Mayulu ou encore Désiré Doué.