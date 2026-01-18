Revue de presse PSG : Hakimi, Mbaye, Dro Fernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 janvier 2026. Un calendrier allégé qui n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, Dro Fernandez ne voudra pas suivre les exemples de Kays Ruiz-Atil et Xavi Simons, la finale de la CAN entre Hakimi et Mbaye…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le calendrier du PSG qui pourrait s’alléger de six matches en moins comparé à la saison dernière en cas de qualification dans le top 8 en Ligue des champions. Une donnée bien identifiée par le club, qui espère bénéficier de cet espace pour entamer un travail tactique et engager un cycle de séances plus intenses sur le plan physique, avance le quotidien sportif. « Mais pour retrancher les deux matches de barrage de la C1 à un calendrier déjà débarrassé de quatre matches de Coupe de France, le PSG (3e, 13 pts) va devoir se sortir de son voyage au Sporting (14e, 10 pts), mardi à Lisbonne, puis de la venue de Newcastle (12e, 10 pts) au Parc, la semaine suivante. Avec deux victoires, le top 8 serait garanti ; avec une victoire et un nul, il serait en bonne voie, mais la marge est faible, pour l’instant, avec le 9e (Liverpool, 12 pts). » L’allègement du calendrier parisien, qui risque d’éteindre les espoirs de la concurrence en Ligue 1, aura forcément un impact sur la gestion des temps de jeu par Luis Enrique, qui a utilisé 27 joueurs depuis l’été, et qui pourrait ouvrir moins largement les portes, lance L’Equipe. Quand tout le monde sera là, l’équipe type sera proche de celle de la fin de saison dernière en C1, hormis la concurrence que Warren Zaïre-Emery va ramener au milieu de terrain, s’il continue sur les mêmes bases. Du reste, même si c’était souvent au poste d’arrière droit, le toujours jeune international (19 ans) vient d’être titularisé 23 fois de suite par Luis Enrique, série en cours. Personne n’a fait aussi bien avec l’entraîneur asturien, ni cette saison, ni la saison dernière, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi Dro Fernandez, qui pourrait rejoindre le PSG lors de ce mercato hivernal. Le quotidien sportif cite deux anciens exemples de joueurs qui ont fait le chemin de Barcelone vers le PSG très jeune, Xavi Simons et Kays Ruiz-Atil. Sa possible arrivée au sein du club de la capitale rappelle celle du dernier cité, assure L’Equipe. Kays Ruiz-Atil avait rejoint le PSG en 2015 avant de le quitter en 2021 avec seulement sept matches avec l’équipe professionnelle. « Mais aussi ce coup réussi par Paris en piquant Xavi Simons au Barça en 2018. Surtout apparu avec les U19 (29 matches, 11 avec les pros), le Néerlandais s’était finalement engagé avec Leipzig en 2025, contre une somme pouvant aller de 50 à 80 millions d’euros. » Dro Fernandez, lui, espère sans doute marquer l’histoire du PSG comme l’ont fait Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou encore Ousmane Dembélé, plus expérimentés mais tous passés par le Barça avant de rallier le PSG, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal ce dimanche soir (20 heures, M6, beIN SPORTS 1) qui va opposer deux joueurs du PSG, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Véritable star sur ses terres, le capitaine marocain a l'occasion d'entrer un peu plus dans la légende en offrant à son peuple le fameux titre qu'il espère depuis si longtemps. Ce ne sera pas chose aisée. Car, si les traces de crampons de Luis Diaz ne sont plus aujourd'hui qu'un lointain et mauvais souvenir, les Lions du Sénégal ont bien l'intention de lui barrer la route, lance le quotidien francilien. « Resté sur la touche pendant la demi-finale contre l'Égypte (1-0), Ibrahim Mbaye s'impose comme la révélation de la compétition. À bientôt 18 ans et seulement deux mois après avoir choisi la sélection sénégalaise au détriment de la France, « IB » vit une aventure extraordinaire sur laquelle il ne se projetait pas il y a encore quelques mois. » Devenu la coqueluche des supporters, qui le réclament déjà en tant que titulaire, tandis que la légende sénégalaise El-Hadji Diouf voit en lui un futur Ballon d'or, l'espoir parisien se tient prêt à jouer quelques minutes. Et pourquoi pas, à être décisif, assure le quotidien francilien. Une fois la compétition terminée, Hakimi et Mbaye ne devraient pas tarder à revenir à Paris. Le gagnant profitera d'abord des festivités, l'autre cherchera à digérer la déception. Un point sera également effectué avec le staff médical pour préciser leur état de forme. Comme toujours, le PSG, qui se dit « satisfait » de la manière dont a été gérée la récupération d'Achraf Hakimi, ne prendra aucun risque s'il juge nécessaire de le ménager quelques jours, conclut Le Parisien.
















