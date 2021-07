Revue de presse PSG : Hakimi, Trophée des Champions, Covid…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce dimanche 25 juillet 2021 : le match réussi d’Achraf Hakimi lors du 1-0 contre Orléans, le onze à venir face à Lille et la lutte contre le Covid sont les thèmes du jour.

L’AFP a vu une “prestation à deux vitesses, poussive en première période avec peu de cadres (Kehrer, Draxler, Icardi) puis convaincante après la mi-temps.” Il faut dire que le PSG est “privé de ses stars, en vacances après la Copa America (Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes) et l’Euro (Donnarumma, Verratti, Mbappé, Kimpembe).” Mauricio Pochettino étant aussi “contraint de faire sans sa recrue vedette, le défenseur espagnol Sergio Ramos, laissé au repos.” Malgré l’envie des Titis, le PSG” a ronronné lors du premier acte. Les entrées après la pause de plusieurs joueurs majeurs comme Navas, Hakimi, Kurzawa, Gueye et Herrera ont changé la physionomie de la rencontre.”

Le Parisien fait un focus sur la rencontre d’Achraf Hakimi et le fait qu’il ait “marqué les esprits” grâce à “une nouvelle prestation très encourageante” et son premier but avec le PSG. Le quotidien local explique que “l’apparition sur le pré de ses joueurs d’expérience a littéralement changé le visage du PSG” et “comme un symbole, la lumière est donc venue d’Achraf Hakimi.” L’international marocain “a enchaîné les montées offensives” et “tous les observateurs s’accordent à dire que son recrutement va bonifier le couloir droit de la défense occupé la saison dernière par Alessandro Florenzi, pour lequel l’option d’achat négociée avec la Roma n’a pas été levée en fin de saison.”

Même son de cloche du côté de L’Équipe qui met en avant la belle performance d’Achraf Hakimi qui a été deux fois décisif en deux apparitions de 45 minutes chacune (un but et une passe décisive). Avec Keylor Navas, l’ancien Interiste été très applaudi par les 3000 spectateurs présents au Stade de la Source d’Orleans et “sera un des titulaires réguliers cette saison”. L’équipe alignée en seconde mi-temps (Navas – Hakimi, Diallo, Kehrer, Kurzawa – Gueye, Herrera, Draxler – Fadiga – Kalimuendo, Icardi) “a de bonnes chances, sauf pépin d’ici-là”, d’être celle qui dispute le Trophée des Champions dimanche prochain.” Ce sera donc “un quasi PSG bis qui disputera le premier match officiel de la saison.”

Par ailleurs, le journal sportif partage que le Paris Saint-Germain a “investi dans une machine à analyser les tests PCR.” Cet outil est l’équivalent de ce qu’on trouve dans un laboratoire. Il “permet au club de la capitale de tester à la moindre alerte et d’isoler plus rapidement les éléments contaminés.”