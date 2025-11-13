Revue de presse PSG : Illia Zabarnyi, Féminines PSG…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 novembre 2025. Illia Zabarnyi doit balayer les doutes qui l’entourent, nouvelle défaite pour les Féminines du PSG en UWCL…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Illia Zabarnyi. Le quotidien francilien explique que le défenseur central peine à livrer la meilleure version de lui-même depuis qu’il est arrivé au PSG. S’il a participé à quatorze rencontres depuis le début de la saison, marqué un but contre Auxerre et signé une belle performance à Barcelone les de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le bilan reste globalement mitigé, avance Le Parisien. Son cas n’inquiète pas l’état-major du PSG qui s’attendait à le voir passer par cette délicate période d’adaptation, où il doit non seulement gérer un nouvel environnement, une autre langue, et des consignes bien différentes de celles qu’il était parvenu à assimiler en Premier League.

De son côté, L’Equipe évoque la nouvelle défaite des Féminines du PSG en UEFA Women’s Champions League hier soir sur la pelouse d’Old Trafford contre Manchester United (2-1), la troisième en trois matches européens cette saison. Les Parisiennes ont pourtant réussi leur entame de match avec une première occasion dangereuse signée Joe Echegini dont la frappe de 25 mètres a heurté le poteau de Safia Middleton-Patel avant de ressortir (2e). Les Mancuniennes ont ensuite progressivement pris le contrôle du match avec deux occasions franches de Jess Park (16e), Hinata Miyazawa (28e) avant l’ouverture du score de Melvine Malard, indique le quotidien sportif. Malmenées, les joueuses de Paulo Cesar sont quand même parvenues à revenir grâce à un but magnifique d’Olga Carmona dont la frappe de 25 mètres, en pleine lucarne, n’a laissé aucune chance à la portière mancunienne juste avant la mi-temps (1-1, 45e+3), son premier but avec les Féminines du PSG. La seconde période est repartie sur les mêmes bases avec une frappe du gauche d’Anais Ebayilin détournée sur le poteau par Middleton-Patel (46e). Mais comme lors du premier acte, ce sont les Mancuniennes qui ont repris l’avantage. Le centre parfait d’Anna Sandberg a trouvé la tête de Fridolina Rölfo qui a profité du mauvais positionnement de Mbock pour tromper Earps (2-1, 58e). Paris repart de Manchester avec une troisième défaite en trois matches et la perspective d’affronter le Bayern Munich, jeudi prochain (21 heures), au Parc des Princes, ne constitue pas une bonne nouvelle pour les coéquipières de Sakina Karchaoui. Les Bavaroises ont renversé Arsenal (3-2), les tenantes du titre, un peu plus tôt ce mercredi après avoir été menées 2-0, conclut L’Equipe.