Revue de presse PSG : Illia Zabarnyi, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 septembre 2025. Illia Zabarnyi, porte parole de l’Ukraine, Marquinhos tarde à faire l’unanimité au Brésil…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Illia Zabarnyi. Le défenseur central du PSG s’est mué en porte-parole de l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. lllia Zabarnyi était encore à Kiev lorsque la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté le 24 février 2022. Et cette fois, le défenseur, 19 ans à l’époque, était en âge de comprendre ce qui se jouait. Huit ans plus tôt, lors de l’annexion de la Crimée, déjà, il avait questionné son père pour comprendre pourquoi des enfants de Donetsk s’étaient brusquement retrouvés scolarisés dans son école à Kiev, indique le quotidien sportif. « De Kiev à Bournemouth jusqu’au PSG, où le conflit russo-ukrainien s’est invité à travers ses relations avec le gardien russe Matvey Safonov, Zabarnyi n’est jamais resté indifférent au sort de son pays. »Sur les réseaux, justement, le natif de Kiev fait partie des joueurs les plus mis en avant par la Fédération ukrainienne. La photo de son compte Instagram est aussi explicite : on le voit en sélection, pendant l’hymne national, main sur le cœur et drapeau jaune et bleu sur les épaules, avance L’Equipe. Récemment interrogé par l’émission ukrainienne Football 360, Illia Zabarnyi a une nouvelle fois laissé parler son cœur. « Ma position civique est claire : mon pays est en guerre totale depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent, en vain, de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue. Je n’ai aucune relation avec aucun Russe. (…) Tant que la guerre continue, je soutiens pleinement l’isolement total du football russe à l’échelle mondiale. » Il avait jusque-là opté pour une certaine discrétion depuis son arrivée au PSG. La guerre a été un thème très peu évoqué dans le vestiaire parisien ou sur le campus d’entraînement de Poissy (Yvelines). « Il cherche déjà à s’adapter à son nouvel environnement, à son vestiaire et aux habitudes de chacun », nous a-t-on expliqué en interne, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le numéro 6 du PSG et le fait que depuis quelques années, il est devenu l’un des visages de l’Ukraine. Il a quitté l’Ukraine en 2023, la décision la plus dure de sa vie selon ses dires. Un an après avoir quitté son pays natal, Illia Zabarnyi y est revenu pour son mariage avec sa femme, Angelina. Il se souvient de n’avoir pas beaucoup dormi face au bruit des attaques de roquettes et des sirènes, indique le quotidien francilien. « En juin dernier, Zabarnyi a encore pris une dimension supplémentaire. Il a porté pour la première fois le brassard de capitaine. Une responsabilité qui ne lui fait pas peur. » Son statut de star ne le protège de rien, avance Le Parisien. Ces derniers jours, il a encore dû prouver sa loyauté. Invité de l’émission ukrainienne Football 360, Illia Zabarnyi a été questionné sur sa cohabitation avec le gardien russe, Matvey Safonov, au sein du PSG. « Mon pays est en guerre totale depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent, en vain, de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue. Je n’ai aucune relation avec aucun Russe. » Interrogé sur le même sujet mercredi, le gardien parisien a refusé de s’exprimer. Une différence qui dit quelque chose du caractère entier de Zabarnyi, assure le quotidien francilien. Cet été, il a posé ses valises en France pour changer de statut. Et par la même occasion, continuer de rendre fiers tous ses héros restés dans l’ombre, conclut Le Parisien.

A voir aussi : PSG – Les mots de Zabarnyi, sa situation, la concurrence … Matvey Safonov se confie

L’Equipe évoque aussi Marquinhos. Le capitaine du PSG va fêter sa 100e sélection avec le Brésil contre le Chili cette nuit. Pourtant, malgré ses états de service, celui qui a été 14 fois capitaine, dont les deux dernières sous les ordres de Carlo Ancelotti, n’est pas toujours considéré à sa juste valeur au Brésil. Certains supporters lui reprochent d’être trop neutre, trop gentil ou pas assez décisif, avance le quotidien sportif. Même les médias et les observateurs avisés ne sont pas toujours complaisants. Il y a un an, Casagrande, ancien crack du Corinthians devenu consultant sur UOL, estimait que le Parisien avait fait son temps. « C’est fini pour lui, comme pour Danilo ou Alisson. Je ne vois vraiment pas ce qu’ils peuvent apporter de plus à notre seleção. » Mais Marquinhos est toujours là. La concurrence à son poste n’est pas si féroce et l’arrivée d’Ancelotti l’a renforcé, tout comme son succès en Ligue des champions, qui a effacé les doutes qui pouvaient parfois l’escorter à Paris. Cris, ancien international brésilien qui a longtemps joué à Lyon, explique ne pas comprendre pourquoi ce que lui reprochent les Brésiliens, avant de trouver une explication. « Il est peut-être trop discret médiatiquement. C’est comme si le public ne voyait pas son charisme et son leadership. C’est dommage. »





