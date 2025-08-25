Revue de presse PSG : Illia Zabarnyi, Matvey Safonov…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 août 2025. La cohabitation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov sous surveillance…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la gestion du PSG avec la présence dans son effectif de l’Ukrainien Illia Zabarnyi et du Russe Matvey Safonov dans le contexte du conflit armé entre les deux nations. Dans la foulée de sa signature au PSG, le défenseur central a suivi sur Instagram la quasi-totalité de l’effectif parisien, mais pas le deuxième gardien parisien. Ce dernier ne s’est pas non plus abonné à la dernière recrue. Une anecdote pas complètement anodine étant donné la nationalité des deux joueurs. « La cohabitation entre deux footballeurs professionnels de haut niveau de ces pays est pratiquement inédite depuis le début du conflit armé et elle pose la question de leur entente au quotidien dans le vestiaire des champions d’Europe. » Autant d’éléments que le PSG, Illia Zabarnyi et Matvey Safonov ont pris en compte tout au long des négociations entamées à la fin de l’année 2024. Dès les premiers rendez-vous, la direction sportive parisienne avait sondé l’ancien défenseur de Bournemouth sur le sujet. Les dirigeants savent le natif de Kiev très engagé pour son pays, avance le quotidien francilien. « Le PSG avait donc conscience du caractère sensible que pouvait représenter cette situation. Zabarnyi a bien évidemment pensé au fait de devoir composer au quotidien avec Safonov. (…) Si cette cohabitation a pu être un point de crispation par moments, les discussions ont avancé favorablement et débouché sur ce transfert. » Le fait que les deux joueurs soient réunis au même moment, dans un même match, a notamment été évoqué et les différentes parties sont ainsi prêtes à défendre les couleurs d’un même maillot au coup d’envoi d’une rencontre de Paris, assure Le Parisien. Un peu moins de deux semaines après l’arrivée de l’Ukrainien, comment se traduit, dans les faits, ce vivre-ensemble ô combien symbolique ? Illia Zabarnyi, encore installé à l’hôtel, a fait la découverte de son nouvel environnement avec le calme et la tranquillité qui le caractérisent. Dans l’intimité du vestiaire parisien, on évoque une relation « respectueuse et professionnelle » entre les deux hommes qui se côtoient quelques heures par jour au Campus ou les soirs de match, avec politesse, indique le quotidien francilien. Le club de la capitale se montrera toutefois vigilant sur ce sujet, étant conscient des éventuelles répercussions que pourraient entraîner un cliché ou une vidéo sur lesquels Zabarnyi et Safonov partageraient une forme de proximité, aux entraînements ou en match. Matvey Safonov est déterminé à vivre une deuxième saison pleine sous le maillot du PSG et n’envisage pas, pour l’heure, de quitter un vestiaire parisien souvent perçu comme une grande famille, conclut Le Parisien.

A voir aussi : Matvey Safonov compte bien poursuivre l’aventure au PSG

Une fois n’est pas coutume, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour. Le quotidien sportif a dévoilé son équipe type de la deuxième journée de Ligue 1 avec un joueur des Rouge & Bleu présent dans cette dernière, Fabian Ruiz.

L’équipe type de la deuxième journée de Ligue 1 de L’Equipe : Diouf (Nice) – Louchet (Nice), Sarr (Strasbourg), Niakhaté (Lyon), Methalie (Toulouse) – Doucouré (Le Havre), Morton (Lyon), Ruiz (PSG), Fofana (Lyon) – Giroud (Lille), Aubameyang (Marseille)







