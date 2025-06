Revue de Presse PSG : Inter Miami, Dembélé, Luis Enrique-Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 juin 2025. Ousmane Dembélé apte pour affronter l’Inter Miami ce dimanche en Coupe du monde des clubs, la relation entre Luis Enrique et Lionel Messi…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur Ousmane Dembélé à J-1 du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et l’Inter Miami (dimanche à 18h, heure française, sur DAZN). Après avoir manqué les trois premiers matches de poule en raison de sa lésion au quadriceps de la cuisse gauche, le meilleur buteur parisien est apte pour disputer cette rencontre face à la formation de MLS. Le numéro 10 des Rouge & Bleu était une nouvelle fois présent à l’entraînement collectif à deux jours de la rencontre. La totalité du groupe a pris part à cette séance collective, mis à part Presnel Kimpembe, resté en salle. Ousmane Dembélé est opérationnel pour cette rencontre mais « un doute entoure encore sa présence au coup d’envoi. » Quoi qu’il en soit, l’international français aura du temps de jeu face à l’équipe de Lionel Messi. Cette rencontre dans le stade ultramoderne du Mercedes-Benz Stadium (71.000 place) permettra aux joueurs de jouer dans des conditions confortables avec un toit rétractable qui sera fermé et un stade climatisé. « Il fera ainsi autour de 20°C pendant la rencontre, disputée sur une pelouse hybride », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque les retrouvailles entre Luis Enrique et Lionel Messi. Les deux hommes se sont côtoyés au FC Barcelone de 2014 à 2017. Leur relation va connaître plusieurs phases différentes, avant d’arriver à la normalisation puis à l’admiration mutuelle. Dès le jour de sa présentation en Catalogne en 2014, l’Asturien avait rapidement annoncé la couleur : « Dans ce projet, il y a un leader et c’est moi. » Une véritable bombe lancée dès le premier jour dans un effectif rempli de stars. Sa relation avec Lionel Messi prend un premier tournant en janvier 2015. Après un accrochage à l’entraînement, Luis Enrique a décidé de mettre la star argentine sur le banc face à la Real Sociedad. « Une offense pour le meilleur joueur du monde, qui doit ronger son frein pendant toute la première mi-temps. Mais une démonstration de force pour Luis Enrique, qui tente d’encaisser les critiques comme il peut. » C’est Xavi qui va occuper le rôle de médiateur entre les deux. Il explique d’abord à son coéquipier qu’un leader ne se comporte pas ainsi puis à Luis Enrique qu’un Lionel Messi heureux est une garantie de titres.

Et dans cette saison 2014-2015, le FC Barcelone parviendra à réaliser un triplé historique Liga-Ligue des champions-Coupe du Roi. Une grosse performance qui change la relation entre les deux hommes, l’octuple Ballon d’or étant même le premier à regretter le départ de son coach en 2017, après trois saisons intenses en Catalogne. Désormais, les deux hommes se respectent mutuellement. Et leur relation a atteint un niveau émotionnel sans pareille en 2019 lorsque que la fille de Luis Enrique, Xana, lutte contre le cancer. « Messi se rapproche de son ex-entraîneur pour lui apporter son soutien dans cette terrible épreuve. À la suite du décès tragique de Xana, Messi et sa famille sont quotidiennement avec Lucho et les siens (…) Luis Enrique redécouvre Messi sous un autre jour, celui du père de famille et de l’ami. Une nouvelle relation se noue alors, pleine d’empathie, de compréhension et d’amour. Une relation qui s’est enrichie avec le temps et qui ne changera jamais », conclut LP.