Revue de Presse PSG : Inter Miami, Dembélé, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 juin 2025. Le PSG face à l’Inter Miami pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, la revanche de Messi…

Dans un éditorial publié dans Le Parisien du jour, Adrien Chantegrelet décrypte les enjeux du quart de finale du Mondial des clubs opposant le PSG à l’Inter Miami. Au-delà de l’aspect sportif, il souligne la portée symbolique de cette rencontre, marquée par les retrouvailles entre Paris et Lionel Messi. Le journaliste évoque un affrontement entre deux visions du football : celle d’un PSG en quête de rigueur et de structure avec Luis Enrique, face à une équipe de Miami bâtie autour de stars vieillissantes (Messi, Suárez, Busquets) et d’un projet davantage tourné vers le marketing. L’Argentin, décrit comme toujours rancunier après son départ compliqué de Paris, pourrait saisir l’occasion de briller face à son ancien club. Pour le PSG, ce match est l’occasion de valider un projet plus collectif, loin des logiques de starification du passé.

Le Parisien dresse un portrait « apaisé » de Lionel Messi depuis son arrivée à l’Inter Miami à l’été 2023. Après une parenthèse décevante au PSG, la star argentine semble avoir retrouvé équilibre et bonheur en Floride, dans un cadre familial et culturel qui lui convient parfaitement. Il est aussi souligné « l’incroyable adoration » qu’il suscite chez la communauté argentine locale. De la rue aux studios de tatouage, en passant par les restaurants, Messi est célébré comme une « légende vivante », mais conserve une humilité rare. Un reportage qui contraste fortement avec son passage à Paris et confirme que, loin des projecteurs européens, Messi vit peut-être ses plus beaux jours… sous le soleil de Miami.

Adrien Chantegrelet décrit l’ambiance détendue qui règne au sein du PSG à la veille de son huitième de finale de Coupe du monde des clubs contre l’Inter Miami. Malgré l’attente médiatique autour des retrouvailles avec Lionel Messi, les joueurs parisiens affichent une certaine décontraction, presque détachés de l’enjeu émotionnel. Si certains, comme Désiré Doué, rappellent qu’ils n’ont jamais évolué avec Messi, d’autres comme Lucas Hernandez soulignent le respect immense envers celui qu’ils qualifient de “GOAT” — le plus grand joueur de tous les temps. Aucun esprit de revanche, donc, mais une volonté claire de se concentrer sur la performance collective.

Ce face-à-face inédit, très attendu, se joue autant sur le terrain que dans les discours. À en croire les propos recueillis par Le Parisien, Paris ne se laisse pas impressionner par la légende… tout en lui rendant hommage.

Dans un article publié dans L’Équipe du jour, le journaliste José Barroso revient sur le retour d’Ousmane Dembélé, qui pourrait faire ses premières minutes ce dimanche contre l’Inter Miami, en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Blessé depuis le 5 juin avec les Bleus lors de la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, l’ailier du PSG s’est préparé intensivement aux États-Unis avec le groupe parisien. Après une reprise progressive, il est désormais opérationnel.

Il est précisé que le staff parisien n’a voulu prendre aucun risque en phase de groupes, mais que Dembélé est désormais prêt pour les matchs à élimination directe. Il pourrait entrer en cours de jeu contre Miami. Ce match sera aussi l’occasion pour lui de retrouver Lionel Messi, avec qui il entretient une relation forte depuis leur passage commun au Barça. Un duel hautement symbolique.

Le quotidien sportif dresse aussi le portrait d’un Lionel Messi « métamorphosé » depuis son arrivée à l’Inter Miami. Loin du joueur « discret et placide » de ses années barcelonaises, l’octuple Ballon d’Or affiche désormais un caractère bien plus affirmé, parfois limite, sur les pelouses de MLS.

L’Argentin n’hésite plus à hausser le ton avec les arbitres, à multiplier les fautes tactiques ou les protestations. Déjà averti sept fois cette saison, il a écopé d’un carton jaune lors du récent Inter Miami – Palmeiras (2-2), après une intervention rugueuse. Des attitudes plus fréquentes depuis son arrivée aux États-Unis, à l’image de ses altercations verbales avec arbitres et adversaires.

Selon le quotidien sportif, Messi s’affirme aujourd’hui comme un leader combatif et nerveux, à l’opposé de l’icône silencieuse qu’il fut au Barça. Un tournant comportemental que certains résument avec un nouveau surnom : « Dirty Messi »..