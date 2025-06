Revue de Presse PSG : Inter Miami, Messi, usure physique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 25 juin 2025. Le PSG affrontera l’Inter Miami en huitième de finale de Coupe du monde des clubs, les retrouvailles entre les Rouge & Bleu et Lionel Messi, les Parisiens luttent contre l’usure physique…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’usure physique des Parisiens qui se fait de plus en plus ressentir dans cette saison à rallonge. Déjà auteur d’un quadruplé historique (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions), le club de la capitale vise un cinquième titre avec cette Coupe du monde des clubs. Après leur qualification pour les huitièmes de finale acquise à Seattle, les joueurs de Luis Enrique ont rapidement pris la direction d’Atlanta où ils espèrent passer une bonne dizaine de jours s’ils passent l’obstacle Inter Miami, le quart de finale ayant lieu au même endroit. Mais pour la première fois depuis le début de la compétition, les Rouge & Bleu ont admis ressentir la fatigue, avec certains joueurs qui ont déjà disputé plus de 60 matches cumulés, club et sélection confondus. Vitinha n’a pas caché cette usure physique de l’effectif parisien : « Je pense que ça se voit. Mais c’est le cas pour tout le monde. Si on n’est pas bons, on ne va pas se cacher derrière la fatigue mais elle existe. Il faut bien récupérer pour être prêt au prochain match car on veut aller jusqu’à la fin. »

Si le PSG avait affiché une étonnante capacité à répondre face à l’Atlético de Madrid pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs, les effets de chaleur à Pasadena, les trajets et le jet-lag ainsi que le turnover limité pour assurer la qualification ont eu un impact sur l’organisme des joueurs. Et une grosse température avec de l’humidité est également attendue pour le huitième de finale face à l’Inter Miami, programmé dimanche à midi heure locale (18h en France). « Les Parisiens ont effectué leur première séance d’entraînement à Atlanta hier soir et la régénération des corps est l’objectif numéro 1 des prochains jours. Aujourd’hui, le staff leur a accordé une journée de repos et les entraînements sont prévus dans la matinée à compter de demain. Pour le reste, Luis Enrique n’entend pas bouleverser sa recette américaine. Travail le matin, plages de repos et de détente l’après-midi », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur les retrouvailles entre le PSG et Lionel Messi. Après deux saisons compliquées à Paris (2021-2023), l’Argentin de 38 ans va retrouver son ancienne formation avec laquelle l’histoire d’amour n’a jamais eu lieu. Depuis son départ à l’été 2023, le champion du Monde n’hésite pas à lancer des petites phrases acerbes sur son aventure parisienne, confirmant que la greffe n’avait jamais pris entre lui et Paris. Pourtant, à l’été 2021, il avait été accueilli comme une rock-star par les supporters parisiens. « Mais Paris, son climat, son environnement et son mode de fonctionnement, n’a rien à voir avec le cocon barcelonais qui le protège depuis l’âge de 13 ans, la rigueur et la rugosité de la Ligue 1 tranchent avec celles de la Liga et le trio magique qu’il est censé former avec Neymar et Mbappé tarde à le mettre lui et la MNM en valeur », rappelle LP. Preuve de son intégration poussive, il a fallu attendre le mois de novembre pour voir son premier but en Ligue 1. Il n’en a inscrit que 11 en 34 matches lors de sa première saison au PSG. Et la première élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid marque un premier tournant de son histoire au PSG. Tout comme Neymar, l’Argentin est pris en grippe par les supporters parisiens qui n’hésitent pas à le siffler.

Malgré une seconde saison plus aboutie au niveau statistiques (21 buts et 20 passes décisives en 41 matches), Lionel Messi a été incapable de performer sur la durée, notamment après son titre de champion du Monde. Il n’a pas su faire franchir un palier aux Rouge & Bleu avec une nouvelle élimination rapide en Ligue des champions. Puis en mai 2023, la rupture est totale. « Coupable d’avoir séché un entraînement pour une opération de communication en Arabie saoudite, Messi est suspendu de matchs et de salaire pour 15 jours. Le certificat de divorce d’un mariage qui n’aura jamais fonctionné. Le PSG aura certes eu Lionel, jamais vraiment Messi, comme finira par le reconnaître avec ses mots l’intéressé dans la foulée de son départ à l’Inter Miami. » Depuis, l’octuple Ballon d’Or n’hésite pas à envoyer des piques sur son aventure au PSG à travers divers interviews (« Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux », « Mon départ pour Paris n’était pas quelque chose qu’il souhaitait »). S’il a souhaité l’anniversaire de La Pulga sur son compte X ce mardi, le PSG ne compte pas faire de cadeau à son ancien joueur dimanche à Atlanta.