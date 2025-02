Revue de presse PSG : Invincibilité, Kimpembe, Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 4 février 2025. Le PSG vise la saison parfaite en France, enfin le retour sur les terrains pour Kimpembe ? L’incessant turnover de Luis Enrique porte ses fruits…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’invincibilité du PSG en France, qui dure depuis huit mois. « C’est une des réussites du mandat de Luis Enrique. Même s’il lui arrive de connaître des trous d’air au cours d’une rencontre, de moins en moins toutefois, l’Asturien a bâti une machine qui passe rarement au travers, et ne descend en tout cas jamais très bas. Son équipe dessine même une trajectoire implacable sur la scène nationale, que les interférences en Ligue des champions ont un peu dissimulée. » Au cours des dix-sept derniers mois, Paris a concédé une seule défaite contre un club français, le 12 mai 2024 face à Toulouse (1-3, 33e journée de L1) dans une rencontre sans enjeu, rappelle le quotidien sportif. « Luis Enrique avait ruminé sa colère vis-à-vis de la contre-performance de ses joueurs. Des semaines plus tard, il en parlait encore… L’anecdote en dit long sur l’exigence du technicien, qui insiste souvent auprès de son groupe sur la nécessité d’être à la hauteur de son statut. » Les joueurs et les membres du club se prennent au jeu. En interne, l’objectif de boucler la saison invaincu dans les compétitions nationales est ouvertement évoqué ces dernières semaines, sans que Luis Enrique n’en soit à l’origine, assure L’Equipe. Pour Marquinhos et ses partenaires, au-delà du cercle vertueux dont la dynamique s’étend sur la Ligue des champions, c’est une occasion de laisser une trace indélébile. L’ironie de l’histoire est que cette perspective se présente après la fin de la politique des stars, avec un effectif dépeint comme plus homogène, mais plus limité individuellement. Une motivation aux allures de petite revanche, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque la gestion de son effectif par Luis Enrique. Auteur de deux triplés de suite, une première dans l’histoire pour un joueur du PSG, Ousmane Dembélé pourrait être mis au frais cette semaine où le le PSG affronte Le Mans ce soir en huitièmes de finale de Coupe de France puis Monaco vendredi en Ligue 1. En effet, un calendrier chargé attend le PSG en février avec pas moins de huit matches en 25 jours en cas de qualification ce soir. « Aucune raison, dans ces conditions, de changer de crédo pour Luis Enrique. En prenant le parti de faire tourner l’effectif pour mieux faire tourner la machine, l’Espagnol semble en effet avoir trouvé la formule idoine pour tirer le meilleur de son effectif. C’est en tout cas ce que racontent les derniers cartons parisiens. » Malgré un changement par ligne dans le onze de départ devant City puis celui contre Stuttgart, le PSG n’a rien perdu, ni de son efficacité ni de son intensité dans le jeu, avance le quotidien francilien. Même constat à Brest, malgré quatre changements par rapport à l’équipe alignée en Allemagne. Le 32es de finale de Coupe de France remporté aux tirs au but contre Lens et le match nul contre Reims, sont les seuls accidents de parcours depuis le 10 décembre dernier. Sinon, le PSG a remporté ses dix autres rencontres depuis cette date. Difficile en tout cas de nier que la rotation instaurée depuis l’été apparait comme une clé du succès du PSG, tant que le coach et son staff semblent, sauf à de rares exceptions, user de savoir faire pour gérer la tête et les jambes des cadres et de leurs « doublures », lance Le Parisien. « Même s’il prend soin de gérer les jambes, le staff parisien n’en oublie pas non plus les têtes. (…) Au-delà de ce turnover, le mode opératoire de Luis Enrique consistant à ne rien dévoiler de ses intentions et de sa composition d’équipe à ses joueurs jusqu’au dernier moment se révèle efficace. »

A voir aussi : Ligue 1 – Dembélé en lice pour le trophée du meilleur joueur de janvier

Le Parisien fait également un focus sur Presnel Kimpembe. Présent aux entraînements collectifs du PSG depuis plusieurs mois et convoqué systématiquement ces dernières semaines par Luis Enrique, le titi parisien n’a pas encore retrouvé le chemin des terrains, pratiquement deux ans après son dernier match avec les Rouge & Bleu. Le quotidien francilien estime que ce match contre Le Mans apparaît comme une des rares fenêtres susceptibles d’offrir au numéro 3 du PSG ses premières foulées en match officiel depuis sa rupture du tendon d’Achille le 26 février 2023. « En cas de qualification pour le prochain tour, les probabilités de nouveaux adversaires hiérarchiquement inférieurs, et donc idéaux pour se remettre dans le bain, se réduiront sans doute avec la baisse des équipes encore en lice. » Le Parisien indique que Presko n’a rien perdu de sa hargne et de ce mental inébranlable qui font notamment sa force. Mais bien qu’il ait cravaché sans relâche pour se remettre à flot, il n’est pas apte, après presque deux ans sans jouer, à être titulaire, lance Le Parisien. Alors qu’avant la rencontre contre Espaly, Luis Enrique s’était montré enclin à une possible entrée en jeu de Presnel Kimpembe, hier, en conférence de presse, le coach du PSG « s’est montré bien moins disert, voire un rien agacé quand il a été interrogé sur la possibilité de voir Presnel Kimpembe retrouver les terrains sur la pelouse du Mans. « Peut-être », s’est-il contenté de lâcher sur un ton n’invitant pas à dialoguer sur le sujet », conclut le quotidien francilien.