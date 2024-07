Revue de presse PSG : Jerdy Schouten, Xavi Simons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 30 juillet 2024. Jerdy Schouten, le profil qui manque au PSG depuis plusieurs années ?, Xavi Simons devrait rejoindre Leipzig en prêt…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le mercato du PSG et la nouvelle piste au milieu de terrain qui se nomme Jerdy Schouten. Pour le quotidien sportif, l’actuel joueur du PSV Eindhoven semble correspondre au profil que le club de la capitale cherche au milieu de terrain depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018. Entre Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira ou encore Manuel Ugarte, « le PSG a tenté de nombreux paris devant la défense, sans jamais trouver ce numéro 6 aussi bon à la récupération qu’à la relance. » Pour L’Equipe, Jerdy Schouten coche beaucoup de cases à ce poste. « Doté d’un très bon sens tactique, le joueur est très bon dans l’anticipation et donc à la récupération, profitant de son impressionnant gabarit (1m85). Sa grande taille lui permet aussi de s’imposer sa présence dans les duels aériens », décrypte le quotidien sportif. Il a aussi une aisance technique, lui qui affichait un pourcentage de réussite de passe de 90%. Pour l’Equipe, Jerdy Schouten a les qualités pour endosser un rôle similaire à Thiago Motta. « En attendant, Schouten est à Eindhoven et son arrivée au PSG ne devrait être envisagée qu’en cas de départ d’Ugarte, pisté par Manchester United« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Xavi Simons. Prêté par le PSG au RB Leipzig l’été dernier, l’international néerlandais devrait retrouver le club allemand dans les prochains jours. Même si les intérêts du Bayern Munich et de Manchester United ont légèrement rebattu les cartes dans la tête de Xavi Simons ces dernières semaines, le milieu offensif devrait être de nouveau prêté à Leipzig cet été. « Ce n’est encore totalement finalisé mais la volonté de toutes les parties va dans ce sens ces derniers jours », conclut L’Equipe.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG ce mardi.