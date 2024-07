Revue de Presse PSG : Jeux Olympiques, entrainement…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 juillet 2024. La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques marque les esprits, les premiers internationaux du PSG de retour à l’entraînement lundi…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur l’ouverture des Jeux Olympiques 2024. Malgré la pluie qui s’est abattue sur Paris, cette ouverture des JO a marqué les esprits. Cela a débuté avec une cérémonie et une parade des équipes sur la Seine. « Les sportifs y ont pris toute leur part, Brésiliens, Italiens, Néerlandais, Nigérians et consorts échangeant harangues, olas et salsas malgré les k-way et le dilemme à rester au grand air quand celui-ci vous fouette les sangs à la veille de votre entrée en compétition. Trempés, réfrigérés, ils n’ont pas tous (loin de là !) rejoint le Trocadéro ni aperçu le cavalier-mystère, chevauchant les flots sur sa monture mécanique, dans une scène à la magie toute cinématographique. » Cette cérémonie s’est terminée avec les derniers porteurs de flammes (Zinédine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci et Carl Lewis) jusqu’à la patrouille de France sportive et ses deux derniers fleurons, Marie-José Pérec et Teddy Riner. « Les Jeux ont débuté, la soirée a filé sans heurt, féerique, émouvante, unique et, pour tous même arrosés de tous les seaux, inoubliable. Ce samedi matin, les compétitions prennent le relais, les Bleus ont déjà des podiums en vue. Et dans le ciel de Paris, il y a désormais une flamme », conclut L’E.

Tout simplement Exceptionnel 🇫🇷 pic.twitter.com/0Ge4qH70Qp — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2024

De son côté, Le Parisien consacre également son édition du jour à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024.

Mais sur son site internet, le quotidien francilien évoque aussi le retour des premiers internationaux du PSG à l’entraînement des Rouge & Bleu. Le club parisien va récupérer ses premiers joueurs qui ont participé à l’Euro cet été. Ce lundi, Gianluigi Donnarumma va effectuer son retour au Campus PSG, après avoir profité de trois semaines de vacances. « Il retrouvera ses partenaires et fera la rencontre avec Matvey Safonov arrivé cet été dans la capitale dans un rôle de portier numéro 2 capable de concurrencer ‘Gigio’. Et qui selon de nombreux observateurs à beaucoup de qualités similaires à celles de l’ancien Milanais », rapporte LP. Le portier italien sera accompagné par Milan Skriniar. Le Slovaque est également attendu pour les tests physiques et médicaux. « Tout au long de l’été, son cas pourrait animer le mercato dans le sens des départs, même si l’intéressé a déclaré avant l’Euro vouloir rester dans la capitale où il est sous contrat jusqu’en 2028. »