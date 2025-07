Revue de Presse PSG : Joao Neves, Bayern Munich, machine à buts…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1er juillet 2025. Le PSG est devenu une machine à buts en 2025, João Neves le pion essentiel du milieu parisien, focus sur le Bayern Munich, prochain adversaire des Rouge & Bleu en Coupe du monde des clubs…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant la machine à buts qu’est devenu le PSG depuis janvier 2025. Preuve de leur supériorité sur leurs adversaires depuis le début de l’année civile, les champions d’Europe ont marqué quatre buts ou plus lors de 15 matches. Le dernier en date a eu lieu ce dimanche avec la victoire facile face à l’Inter Miami (4-0) en Coupe du monde des clubs. Aucune autre équipe dans les cinq grands championnats européens ne fait mieux, le FC Barcelone étant juste derrière avec 14 matches à quatre buts ou plus. Sur l’ensemble de la saison, les Rouge & Bleu portent leur total à 20 rencontres (11 en Ligue 1, 4 en Ligue des champions, 3 en Coupe de France et 2 en Coupe du monde des clubs). Au niveau des buts marqués, seul le FC Barcelone les devance cette saison en Europe (174 réalisations contre 153 pour le PSG).

Depuis l’arrivée de QSI, jamais le club de la capitale n’a été aussi prolifique. Un joueur incarne cette métamorphose parisienne : Ousmane Dembélé. Le Français a marqué 25 de ses 33 réalisations depuis janvier. « Mais au-delà des prestations individuelles du champion du monde 2018, c’est tout le collectif qui a contribué à cette série. » Luis Enrique peut aussi s’appuyer sur Bradley Barcola (21 buts), Gonçalo Ramos (18) et Désiré Doué (15). « La menace est partout au PSG cette saison, avec 16 joueurs ayant à la fois marqué et délivré une passe décisive. Et très régulièrement, cette frénésie offensive généralisée débouche sur des scores fleuves », conclut L’E.

Le quotidien sportif rappelle que les joueurs du PSG ont été récompensés par Luis Enrique de deux jours de repos après la claque infligée à l’Inter Miami (4-0) en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Les Rouge & Bleu sont même autorisés à quitter la délégation parisienne, installée à l’hôtel Whitley, au nord d’Atlanta. Certains joueurs ont prévu de court déplacement dans le pays pour visiter avec leurs proches, comme cela avait déjà été le cas à Los Angeles. Le retour à l’entraînement est prévu ce mercredi afin de préparer le quart de finale de la compétition face au Bayern Munich (samedi 5 juillet à 18h, heure française, sur DAZN).

À lire aussi : Une influence de la CDM des clubs sur le mercato du PSG ?

De son coté, Le Parisien fait un focus sur João Neves. Auteur d’un doublé face à l’Inter Miami, le premier de sa jeune carrière, le milieu du PSG est rapidement devenu un élément essentiel du jeu parisien. Et le Portugais de 20 ans commence peu à peu à répondre aux demandes de Luis Enrique, qui désire voir ses milieux de terrain être plus décisifs. Avec 7 buts et 8 passes décisives cette saison, l’ancien du SL Benfica n’a pas caché son euphorie après son doublé : « Je suis très heureux, c’est la première fois que je marque deux buts dans une rencontre. Je garde le même état d’esprit. Le plus important, c’est l’équipe. Je suis très heureux d’être au PSG et de faire partie de ce projet. » Une joie partagée par le club de la capitale, de l’entraîneur aux dirigeants en passant par ses coéquipiers, tous sont unanimes à son sujet. Recruté 60M€ l’été dernier, l’international portugais est devenu une pièce maîtresse du système de Luis Enrique. « Arrivé sur la pointe des pieds, avec la simplicité et l’humilité qui le caractérisent, le numéro 87 a rapidement fait partie des titulaires indiscutables de son équipe et des joueurs les plus utilisés par son coach (quatrième plus gros temps de jeu au PSG derrière Hakimi, Pacho et Vitinha) grâce à son engagement total. »

En formant un trio complémentaire avec Vitinha et Fabian Ruiz, João Neves s’est distingué par son travail de l’ombre avec un dynamisme impressionnant à la récupération du ballon et dans les duels. « Le milieu continue d’avaler les kilomètres et affiche un volume de jeu toujours aussi dense, tout en étant épargné par les blessures. » Le milieu d’1m74 apprécie la manière dont il a évolué sous les ordres de Luis Enrique, aussi bien au niveau de la compréhension du jeu, que de sa polyvalence développée au fil des semaines. Grâce à sa régularité, le numéro 87 des Rouge & Bleu est devenu une référence à son poste en Europe, « mais demeure conscient des progrès qui lui restent à faire dans différents compartiments du jeu, notamment dans son apport offensif avec le ballon ou dans la créativité », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur le Bayern Munich, adversaire du PSG en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (samedi à 18h, heure française, sur DAZN). Sept mois après le duel remporté par le club bavarois en Ligue des champions (1-0), les deux formations se retrouvent aux Etats-Unis dans cette rencontre à enjeu. Le champion d’Allemagne pourra compter sur son meilleur buteur Harry Kane, auteur de 41 buts cette saison. « Nous avons le sentiment que lorsque nous sommes au top de notre forme, nous pouvons battre n’importe qui. Nous aborderons ce match avec le même sentiment », a-t-il déclaré après la victoire face à Flamengo (4-2) en huitième de finale. Et le reste de l’effectif bavarois partage cette perception. À l’image de la victoire éclatante face à Auckland City (10-0) pour son entrée en lice, le Bayern Munich est une équipe qui ne calcule pas. Privé de Leroy Sané (fin de contrat) et probablement de Kingsley Coman, sorti sur blessure lors du dernier match, le coach Vincent Kompany peut s’appuyer sur Michael Olise et Serge Gnabry sur les ailes. De plus, sa recrue en défense, Jonathan Tah, s’est rapidement imposé comme un élément important dans le secteur défensif, profitant des pépins physiques de Kim Min-jae et du départ d’Éric Dier. Mais ce football porté sur l’attaque pourrait jouer des tours au Rekordmeister face à la frappe offensive du PSG, avec notamment le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé.