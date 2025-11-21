Revue de Presse PSG : Joao Neves, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 novembre 2025. L’excellent jeu de tête de João Neves, une défense parisienne fébrile en l’absence des cadres…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur João Neves. Au-delà de ses qualités balle au pied, le milieu du PSG se signale également par son excellent jeu de tête. Depuis son arrivée à Paris, le joueur de 1,74m s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de tête de la Ligue 1. Depuis dix-huit mois, seul Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) a marqué davantage de la tête parmi les joueurs de moins de 1,75m (4 contre 3 pour J.Neves). Et cette efficacité dans le domaine aérien repose avant tout sur une capacité gestuelle d’exception. Une capacité née depuis son enfance. « Parallèlement à ses entraînements en club, le gamin multipliait les séances avec son père, Pedro, sur les plages locales de Tavira. Notamment sur des tournois de foot-volley où ils jouaient en paire tous les deux contre des adultes. C’est dans ce sable-là, du haut de son 1,10m ou 1,20m à l’époque, que Neves a développé son agilité gestuelle. Avec la nécessité de compenser sa taille par ses déplacements rapides et une lecture de trajectoire précise. » Aujourd’hui encore, le milieu portugais travaille cet aspect dans un environnement différent, au teqball, mélange entre le football et le tennis de table.

Son ex-formateur au SL Benfica, Luis Castro, aujourd’hui entraîneur au FC Nantes, n’est pas surpris par cette qualité chez le joueur de 21 ans : « J’avais dit à l’arrivée de João qu’il serait l’un des joueurs les plus dominants dans le domaine aérien du Championnat, je ne suis pas étonné. Il y a plusieurs facteurs qui en font un joueur efficace dans ce domaine, dont ses aptitudes athlétiques. C’est quelqu’un de très fort sur les appuis, c’est un athlète qui se structure sur des quadriceps et des abdos puissants. » João Neves a cette capacité à se montrer très juste dans son timing, mais il a encore une marge de progression dans les duels aériens au coeur du jeu. Mais cette aptitude physique et son timing ne seraient rien sans son sens du déplacement. « Pour battre de la tête des joueurs qui font 1,86m et plus, il faut développer autre chose. La manière dont il attaque les espaces, dont il lit les trajectoires, c’est d’une rare intelligente », poursuit Luis Castro. Ses coéquipiers ont été bluffés dès son arrivée chez les Rouge & Bleu.

De son côté, Le Parisien met en avant la fébrilité défensive du PSG en l’absence de ses joueurs cadres. Pour la onzième fois de la saison, Luis Enrique sera privé de sa défense-type face au Havre ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+). En effet, Achraf Hakimi, et potentiellement Nuno Mendes, seront absents pour cette rencontre. Ainsi, le technicien espagnol devra aligner un quatuor défensif remanié, qui montre souvent ses limites. La défense-type, Hakimi-Marquinhos-Pacho-Nuno Mendes, a seulement débuté 5 matchs sur 17 cette saison. Et les chiffres montrent une légère baisse de régime par rapport à l’exercice précédent, avec 18 buts encaissés, soit deux de plus qu’en 2024-2025. « S’ils possèdent la meilleure défense de Ligue 1 aux côtés de l’OM et de Lens (11 buts encaissés en 12 matchs), les Parisiens ne peuvent pas non plus être considérés comme une référence sur le continent puisque avec 0,92 but encaissé par match sur la scène nationale, ils présentent le 22e bilan des cinq grands championnats européens », détaille LP. Mais la défense n’est pas la seule coupable. En effet, c’est le travail sans ballon qui est moins efficace aux yeux du staff parisien. Au-delà des longues absences de João Neves et Fabian Ruiz, qui ont cette capacité à monopoliser le ballon, « le PSG a identifié dans ses carences défensives un moins bon pressing de ses attaquants. Si l’entraîneur espagnol choisit d’abord sa ligne offensive en fonction du profil de l’adversaire, son critère suivant concerne les replis, le volume des efforts, le harcèlement du gardien ou du premier relanceur. »

Le trio offensif Doué-Dembélé-Kvaratskhelia a la capacité de se montrer dangereux offensivement mais aussi a enlevé du danger chez l’adversaire. Cependant, ce trio n’a jamais démarré une rencontre ensemble cette saison en attaque (Doué évoluait dans l’entrejeu lors de la Supercoupe d’Europe). En interne, beaucoup pensent que le PSG n’aurait pas encaissé ses trois buts face au RC Strasbourg (3-3, le 17 octobre) avec son trio habituel, en raison d’un manque de pressing et de la passivité des attaquants sur deux des trois buts encaissés. Si face à la presse, Luis Enrique se dit satisfait de la maîtrise défensive de ses joueurs, il est conscient que son équipe peut mieux faire et qu’elle sera plus performante lorsque les deux recrues, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, seront pleinement adaptés au jeu demandé. Les deux joueurs jouent beaucoup et sont déjà responsabilisés. « Ils doivent à la fois assimiler les principes de leur coach, trouver leurs repères, ramener de la sérénité défensive et se rassurer eux-mêmes, après une entame de saison assez délicate. Une feuille de route très chargée pour deux hommes appelés à incarner le présent et le futur de la défense parisienne. »