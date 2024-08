Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 4 août 2024. Joao Neves, le futur joyau du milieu de terrain du PSG, La France éliminée en quart de finale des JO…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Joao Neves. Le milieu de terrain va devenir la deuxième recrue de l’été du PSG. À seulement 19 ans, il impressionne par sa justesse technique et son volume de jeu. Le quotidien francilien indique que beaucoup de recruteurs reconnaissent ses qualités et s’enthousiasment sur le choix effectué par Paris. Le Parisien se demande dans quelle position Joao Neves va-t-il mettre à profit ses qualités d’endurance. « Depuis le début du mercato, la direction sportive parisienne souhaitait recruter une sentinelle, ce qui ne semble pourtant pas être son poste de prédilection », avance le quotidien francilien. Lenny Lacroix, qui l’a côtoyé chez les jeunes du Benfica, estime que Joao Neves a des similitudes avec la légende du PSG, Marco Verratti. « Ce n’est pas Verratti, mais il a des qualités similaires sur les sorties de balle ou le jeu sous pression. C’est plus un milieu relayeur qu’un vrai 6, même s’il a joué dans cette position avec nous dans un double pivot. Il est aussi capable de s’adapter pour couvrir les espaces. Si le triangle du milieu doit tourner, il ne sera pas perdu, car il a une bonne compréhension du jeu. » Pour Luis Castro, son entraîneur dans l’équipe B du Benfica, il peut jouer en numéro 6 ou numéro 8. « Dans une équipe comme le PSG, qui attaque et presse beaucoup, il peut jouer en 6 devant la défense. Face à des équipes qui jouent en contre, il est capable de bien couvrir les espaces, ceux qui défendent moins et aider l’équipe à se reformer. […]À tous les matches, il va apporter intensité, agressivité et compétitivité. »

De son côté, L’Equipe revient sur l’élimination de l’équipe de France féminine en quart de finale des Jeux Olympiques par le Brésil (1-0). Selon le quotidien sportif, les joueuses d’Hervé Renard étaient très loin d’avoir les épaules pour tenir leurs ambitions et éviter une huitième élimination en quarts de finale de grande compétition. L’Equipe analyse la rencontre et estime que la France n’a pas réussi à se mettre à l’abri avec notamment Sakina Karchaoui, la latérale gauche du PSG, qui a vu son penalty repoussé par la gardienne brésilienne (16e) et où la néo-parisienne Griedge Mbock a trouvé la barre (41e). Le Brésil ne faisait rien d’autres que de casser le rythme, « avec des fautes et des gesticulations, mais l’équipe de France toute entière est tombée dans ce piège vieux comme le football », note L’Equipe. Sur le but brésilien, les deux joueuses du PSG, Griedge Mbock et Elisa De Almeida se sont gênées sur une interception et ont vu Gabi Portilho se présenter seule face à Constance Picaud et tromper la gardienne française (82e). Une nouvelle désillusion pour les Bleues, qui courent toujours derrière leur premier titre.