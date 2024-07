Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 juillet 2024. Le SL Benfica confirme une offre pour Joao Neves, le PSG veut prêter Renato Sanches et vendre Manuel Ugarte, Jorge Mendes au coeur des trois dossiers, Yoram Zague absents pendant quelques jours…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier João Neves (19 ans). Le président du SL Benfica, Rui Costa, a confirmé une offre pour son international portugais ce samedi soir et que celle-ci était « en cours d’évaluation. » Si le patron des Águias n’a pas voulu donner plus de détails, il s’agirait bien d’une proposition du PSG à hauteur de 70M€. Les deux formations discutent depuis plusieurs semaines autour d’un transfert et « les différentes parties sont assez optimistes sur une issue positive. » Rui Costa a également confirmé que son joueur de 19 ans ne partirait pas qu’au prix de sa clause libératoire de 120M€, de quoi faire éventuellement monter les enchères. « Mais le volet financier, bien avancé, n’est pas le seul aspect du dossier. Ce dernier est lié à d’autres négociations en cours, qui concernent d’autres milieux de terrain sous contrat avec les champions de France », rapporte L’E.

En effet, le PSG essaie de prêter (avec option d’achat) Renato Sanches (26 ans) au SL Benfica, son club formateur, même si les deux transactions seraient dissociées. De plus, les champions de France travaillent aussi sur un départ de Manuel Ugarte vers Manchester United. L’Uruguayen de 23 ans, lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028, n’a pas convaincu le staff parisien lors de son unique saison au club. « Point commun à tous ces joueurs : ils sont représentés par le même homme, Jorge Mendes, ce qui peut faciliter les choses mais aussi être problématique si toutes les planètes ne sont pas alignées comme il l’entend. » Concernant le reste du mercato, le PSG est à l’aise financièrement avec le fair-play financier suite au départ de Kylian Mbappé et va se montrer actif aussi bien en attaque qu’en défense. « Sans oublier dans le sens des départs, où il continue de discuter pour trouver des portes de sortie pour des éléments sur lesquels il ne compte pas (Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi…) », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque également l’état de santé de Yoram Zague. Présent à la reprise cette semaine, le latéral parisien manquera les prochains jours au centre d’entraînement de Poissy. En effet, le PSG a indiqué ce samedi que le joueur de 18 ans souffrait d’une crise de paludisme et qu’il observera une période de repos d’une dizaine de jours. La saison passée, le Titi avait pris part à cinq rencontres de Ligue 1 avec les Rouge & Bleu dont 4 titularisations (1 but). « Le PSG compte donc sur lui et ne l’a pas placé dans le groupe des écartés, au contraire de Renato Sanches, Juan Bernat ou encore Ilyes Housni », rappelle L’E.

