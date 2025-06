Revue de presse PSG : Joao Neves, polyvalence…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 juin 2025. Joao Neves brille par ses facultés d’adaptation. Il a une compréhension du jeu au-dessus de la moyenne…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Joao Neves. Le quotidien sportif souligne la faculté d’adaptation du numéro 87 du PSG, peu importe où on le place sur le terrain. Il sait décidément tout faire, même les saltos arrière. Lors des célébrations de la Ligue des champions au Parc des Princes, dimanche dernier, Joao Neves s’est permis une entrée spectaculaire, avec un saut périlleux très bien exécuté. Mais qu’il ne devrait pas répéter ce dimanche en cas de victoire contre l’Espagne en finale de cette Ligue des nations. « Je crois que j’ai fait une erreur. J’ai mal au dos ! », a-t-il raconté vendredi devant les médias, indique L’Equipe. Mercredi soir contre l’Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, Joao Neves a réalisé une prestation solide au poste de latéral droit. « Une heure de « très, très haut niveau », selon son sélectionneur Roberto Martinez, à un poste de latéral droit qui en a surpris beaucoup au Portugal, pas forcément au courant que Neves avait disputé une demi-douzaine de rencontres avec Paris dans ce couloir », avance L’Equipe. Luis Castro, qui a entrainé Joao Neves chez les jeunes au Benfica, n’est pas surpris par les facultés d’adaptation du milieu de terrain du PSG. « Les joueurs les plus intelligents ne connaissent pas seulement leur poste, ils connaissent le jeu. Lui est très intelligent et peut donc jouer partout. En plus, c’est un joueur qui, si vous lui demandez des choses différentes pour un match en particulier, est capable de changer son état d’esprit pour se conformer aux demandes. Pour lui, ce n’est pas dur.«

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.