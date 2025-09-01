Revue de presse PSG : Joao Neves, risque de blessures…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er septembre 2025. L’inquiétude des joueurs du PSG autour des blessures, Joao Neves l’un des meilleurs milieux de terrain au monde…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’inquiétude des joueurs et du staff du PSG autour des blessures après une préparation tronquée et une nouvelle longue saison qui se profile. Senny Mayulu (adducteur), Khvicha Kvaratskhelia (cuisse), et maintenant Ousmane Dembélé, touché à la cuisse lors du succès 6-3 samedi à Toulouse. Le début de saison du PSG est émaillé de quelques pépins musculaires. Rien de très grave pour l’instant, mais ces premières alertes font écho à un vif sujet de discussion et d’inquiétude en interne depuis la reprise, le 6 août dernier : comment faire pour éviter les blessures ? « Le questionnement au sein du vestiaire tourne autour de la meilleure manière de ne pas se mettre dans le rouge une fois l’essoreuse de la compétition en marche. D’autant qu’en tant que champions d’Europe en titre, ils s’attendent à être l’équipe à battre sur toutes les pelouses, sans moments de répit. Même s’ils ne l’ont pas verbalisé pendant la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, à l’inverse d’autres acteurs du jeu (Jürgen Klopp, Pep Guardiola…), certains Parisiens partagent les craintes d’un contrecoup à venir sur les organismes, vu le calendrier intense auquel ils sont à nouveau soumis », avance le quotidien sportif. La préoccupation est partagée par Luis Enrique et son staff, qui ont voulu anticiper comme ils l’avaient fait il y a un an. À l’époque, le technicien avait par exemple décidé de prévoir des plages de repos au cours de la saison. Ce qu’il a fait, en accordant à plusieurs reprises des week-ends off à certains cadres particulièrement sollicités, sur des matches de L1 ou de Coupe de France. Il pourrait de nouveau procéder de la sorte cette saison, souligne L’Equipe. Le turnover quasi systématique d’un match à l’autre, au moins jusqu’en mars, répondait aussi à l’objectif de répartir les charges. Une nécessité autant pour éviter les lésions que pour permettre une expression optimale de son projet de jeu, particulièrement énergivore (pressing, courses, replacements). Cette préoccupation a eu des conséquences sur un autre plan : Luis Enrique a fermé la porte à plusieurs départs potentiels cet été. À certains interlocuteurs, il a été expliqué que l’Espagnol voulait un groupe suffisamment étoffé pour pouvoir poursuivre sa rotation, et qu’il n’avait pas assez de marge pour laisser partir tel ou tel élément (en dehors des lofteurs sur lesquels il ne comptait pas). Pour le reste, le staff parisien entend reconduire la même approche prudente qui prévaut depuis l’automne dernier : être à l’écoute des sensations des joueurs, ne pas prendre de risques ou précipiter les retours à la compétition, comme cela a pu être fait avec certains dans un passé récent, conclut L’Equipe.

A voir aussi : EdF – Dembélé attendu à Clairefontaine pour faire le point sur sa blessure

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Joao Neves, époustouflant samedi soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Toulouse (3-6). Bientôt, un jour, à court ou moyen terme – impossible à dire, le foot restant une science molle -, João Neves deviendra l’un des trois meilleurs milieux de terrain du monde, louange le quotidien francilien. Plus qu’une conviction, c’est la projection des décideurs parisiens quand ils ont recruté le Portugais à l’été 2024 contre un peu moins de 60 millions d’euros versés au Benfica Lisbonne, assure Le Parisien. Le garçon, c’est sa marque, suscite des commentaires différents parce qu’il dégage une aura différente dans ce monde férocement masculin du football. Comment prévoit-on qu’un milieu de terrain assez méconnu du Benfica Lisbonne, toujours pas titulaire indiscutable en sélection, va devenir l’année suivante champion d’Europe et plus tard l’un des top 3 de ce secteur de jeu ? Évidemment, les hommes forts du secteur sportif au PSG gardent pour eux leur secret et leur méthode. Mais elle possède sa feuille de route : l’observation et l’analyse de chaque minute depuis ses premiers pas dans le grand monde, en sélections de jeunes ou en Youth League avec le Benfica, avance Le Parisien. L’été dernier, Luis Enrique valide alors son recrutement quand il comprend que João Neves va s’intégrer comme un chef à son style de jeu. Le Portugais pense collectif avant de jouer pour lui-même, avance une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne , montre de l’agilité physique et ne rechigne jamais dans trois domaines essentiels : le pressing, le contre-pressing et l’intensité, salue le quotidien francilien. Ce n’est pas forcément ce qui intéresse le plus le coach espagnol, mais on pourrait ajouter son timing dans le jeu de tête, le 87 parisien grattant un nombre impressionnant de ballons aériens pour un format aussi modeste (1,74 m), conclut Le Parisien.

Comme après chaque journée de Ligue 1, L’Equipe propose son onze type de la journée. Pour ce troisième acte, deux joueurs du PSG y figurent, Joao Neves et Bradley Barcola. Une équipe entraînée par Luis Enrique.

L’équipe type de la troisième journée de Ligue 1 de L’Equipe : Lopes (Nantes) – Sanngante (Le Havre), Mbow (Paris FC), Niakhaté (Lyon) – Bakwa (Strasbourg), Neves (PSG), Morton (Lyon), Perraud (Lille) – Kebbal (Paris FC), Balogun (Monaco), Barcola (PSG)









