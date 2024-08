Revue de Presse PSG : Joao Neves, Ugarte, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er août 2024. João Neves va officiellement devenir un nouveau joueur du PSG, la direction parisienne prête à accepter un prêt avec option d’achat pour Manuel Ugarte, l’équipe de France féminine peut encore remercier Marie-Antoinette Katoto…

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que le PSG et le SL Benfica ont trouvé un accord pour le transfert de João Neves. Une opération qui s’élève à 70M€ bonus compris. « Après des négociations intenses ces derniers jours, bien aidées par la volonté du joueur de rejoindre la Ligue 1, le Paris Saint-Germain et le Benfica ont trouvé hier un accord de principe pour le transfert de João Neves. » Le milieu de 19 ans est attendu aujourd’hui à Paris pour parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2029. Ce montant bien en-dessous de la clause libératoire de 120M€ a provoqué la colère des supporters portugais sur les réseaux sociaux. Si les différentes parties s’étaient mises d’accord depuis longtemps sur le plus gros des négociations, il fallait encore régler quelques détails. Ainsi, en contrepartie, le PSG a accepté un prêt de Renato Sanches à Benfica en prenant en charge une grande partie du salaire, explique L’E.

Concernant João Neves, il retrouvera nombreux de ses compatriotes chez les Rouge & Bleu (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos). Son profil a été validé par Luis Enrique. Comme avant chaque signature, le coach parisien s’est entretenu avec sa future recrue pour lui présenter le projet et la place qui lui sera accordée. « La personnalité du Portugais a séduit dans la capitale française. Il n’aura pas de mal à s’intégrer grâce à sa connaissance déjà approfondie de l’anglais. » Si Paris désire recruter d’autres éléments dans l’entrejeu, il faudra désormais vendre certains membres de l’effectif. Et cela concerne Manuel Ugarte. Mais le PSG et Manchester United n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord. Les champions de France en titre seraient prêts à accepter un prêt payant avec une option d’achat élevée.

Concernant l’équipe de France féminine, elle peut une nouvelle fois remercier Marie-Antoinette Katoto. Auteure d’un doublé, l’attaquante du PSG a permis à sa sélection de s’imposer face à la Nouvelle-Zélande (2-1) et d’assurer la première place du groupe. En quarts de finale de ces JO 2024, les Bleues affronteront le Brésil samedi à la Beaujoire (Nantes). Même si le contenu du match laisse encore à désirer, l’équipe d’Hervé Renard est venue à bout de la 28e nation au classement FIFA. Pour sa première véritable compétition avec l’équipe de France, Marie-Antoinette Katoto tient son rang à la perfection avec déjà 5 réalisations dans le tournoi. « Auteure de 5 des 6 buts français dans ces Jeux, l’attaquante est devenue la solution à tous les problèmes, même si on peut lui reprocher de rater encore quelques ballons faciles ou son erreur d’inattention sur l’égalisation, qu’elle reconnaissait bien volontiers. Mais tout génie est imparfait, et sans Katoto les Bleues seraient possiblement à la maison ce jeudi matin », résume le quotidien sportif. Avant le quart de finale face aux Brésiliennes, il faudra suivre l’évolution de la blessure de Wendie Renard, absente hier soir, mais également surveiller l’état physique de Sakina Karchaoui, qui a ressenti une pointe derrière la cuisse gauche.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.