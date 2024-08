Revue de presse PSG : Joao Neves, Willian Pacho…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 6 août 2024. Joao Neves enfin officialisé comme joueur du PSG, Willian Pacho, défenseur prometteur…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’officialisation du transfert de Joao Neves au PSG. Le quotidien sportif explique que contrairement à Manuel Ugarte, recruté l’été dernier contre 60 millions d’euros, le profil du milieu de terrain portugais (19 ans) a été validé par Luis Enrique. Le coach du PSG pourra s’appuyer sur l’international portugais comme une première rampe de lancement, en même temps qu’un joueur capable de gratter les ballons. L’Equipe explique que le PSG recrute un joueur jeune, mais qui a tout de même une petite expérience du football professionnel avec plus de 70 rencontres, dont une phase de poules de la Ligue des champions.

Le quotidien sportif évoque aussi Willian Pacho, qui serait proche de rejoindre le PSG. L’Equipe estime qu’en recrutant le défenseur central de l’Eintracht Francfort, le club de la capitale a réalisé un joli coup. « C’est du moins la perception vue d’Allemagne, car Pacho est l’une des grandes révélations de la saison dernière en Bundesliga. » Selon les informations du quotidien sportif, la visite médicale du défenseur central équatorien de 22 ans doit avoir lieu cette semaine. « Les responsables de Francfort ont accepté l’offre du PSG estimée à 40 millions d’euros, à laquelle s’ajouteront cinq millions d’euros de bonus. » Son ancien entraîneur, Mark Van Bommel explique : « C’est un défenseur complet sur lequel sur lequel on peut se reposer les yeux fermés. Il est très sérieux au quotidien et il a un mental costaud, souhaitant toujours gagner, même lors des petits jeux à l’entraînement. » La saison dernière, Pacho a évolué à gauche dans une défense à trois, tout en se montrant à l’aise lorsque que l’entraîneur de l’Eintracht passait à une défense à quatre, « prouvant sa flexibilité tactique qui sera précieuse pour Luis Enrique. » L’Equipe indique que Willian Pacho a un profil qui ressemble beaucoup à celui de Lucas Hernandez, agressif dans les duels, et très propre dans les relances. Pour Felix Magath, il « a été l’un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Il n’a mis que quelques matches pour s’adapter au style de jeu de notre championnat. […] Au PSG, il va pouvoir confirmer son gros potentiel et franchir encore plusieurs étapes dans sa progression avec notamment la Ligue des champions. Il a tout pour s’y imposer et justifier l’investissement des Parisiens. » En équipe nationale, Pacho est également impressionnant, Lors de la Copa America, il a confirmé sa montée en puissance en ne manquant pas la moindre minute des quatre rencontres de l’Équateur, conclut l’Equipe.