Revue de presse PSG : Joao Neves…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 août 2024. Joao Neves, un profil qui manquait au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Joao Neves, qui devrait officiellement devenir la deuxième recrue de l’été du PSG ce vendredi. Selon le quotidien sportif, le recrutement du joueur formé au Benfica obéit à un objectif bien précis. « Il y a un an, le PSG déboursait 60 millions d’euros pour faire venir Manuel Ugarte dans le même secteur. Un profil choisi avant la nomination de Luis Enrique et devenu, après dès débuts encourageants, une erreur de casting, trop éloigné des préceptes de jeu du technicien espagnol. » Le quotidien sportif note aussi que le PSG a traîné comme un boulet son manque de créativité et de fiabilité au milieu, le replacement final de Vitinha ayant partiellement colmaté les brèches. « Avec Joao Neves, ciblé par Luis Campos et validé par Luis Enrique, le champion de France veut rectifier le tir et vise un oiseau rare. Un milieu défensif efficace à la récupération mais également performant dans la conservation, la temporisation et enfin l’utilisation du ballon. » Le PSG a été très sensible à sa capacité à sortir du jeu sous pression, avance l’Equipe, et son sens du jeu pour anticiper, lui permettent de compenser un physique très quelconque pour ce poste exposé (1m74), note le quotidien sportif. Joao Neves est l’un des milieux les plus actifs dans le travail défensif, participe énormément au jeu et apporte beaucoup de danger. L’Equipe explique qu’outre son talent sur le terrain, le PSG a aussi apprécié son état d’esprit exemplaire.

A voir aussi : Joao Neves a passé avec succès sa visite médicale

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.