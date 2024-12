Revue de Presse PSG : joueurs prêtés, équipe-type L1…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 décembre 2024. Le bilan de mi-saison des joueurs prêtés par le PSG, deux Parisiens présélectionnés pour l’équipe-type de la Ligue 1 en attaque…

Dans son édition du jour, L’Equipe continue son élection pour l’équipe-type de l’année 2024 en Ligue 1. Et pour l’attaque, deux joueurs du PSG sont présélectionnés par le quotidien sportif. Il s’agit de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Les deux attaquants seront en concurrence avec l’ancien Parisien Kylian Mbappé (PSG / Real Madrid) mais aussi Ludovic Ajorque (Mayence / Stade Brestois), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille / Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Thijs Dallinga (Toulouse FC / Bologne), Jonathan David (LOSC), Breel Embolo (AS Monaco), Evann Guessand (OGC Nice), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Neal Maupay (Brentford / Olympique de Marseille), Georges Mikautadze (FC Metz / Olympique Lyonnais), Steve Mounié (Stade Brestois / Augsbourg), Wesley Saïd (RC Lens), Florian Sotoca (RC Lens) et Martin Terrier (Stade Rennais / Bayer Leverkusen).

À lire aussi : Mercato – La Premier League à l’assaut sur le dossier Milan Skriniar

De son côté, Le Parisien fait le point sur les neuf joueurs prêtés par le PSG cette saison. Les parcours de Juan Bernat (Villarreal) et Renato Sanches (SL Benfica) sont chaotiques. Le latéral gauche peine à retrouver son niveau depuis sa rupture des ligaments croisés en 2020. Avec le sous-marin jaune, il a pris part à 12 rencontres pour seulement deux apparitions à plus de 45 minutes. Concernant l’ancien Lillois, le constat est plus inquiétant. Une nouvelle fois victime de pépins physiques, le Portugais de 27 ans a disputé 8 rencontres pour 233 minutes. Alors qu’il n’a toujours pas repris la compétition, « il aura bien du mal à convaincre le club lisboète de lever l’option d’achat estimée à 10M€. » Prêté sans option d’achat au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele ne joue pas beaucoup non plus. Titulaire à six reprises (438 minutes toutes compétitions confondues), le Français a mieux terminé l’année en marquant un but victorieux en Ligue des champions face à l’Inter Milan (1-0).

Parmi les satisfactions, on peut retrouver Carlos Soler. Après des débuts poussifs, l’Espagnol a gagné sa place au sein de l’effectif des Hammers. Les deux clubs ont récemment échangé pour conserver le milieu offensif dont l’option d’achat s’élève à 20M€. Une excellente opération pour le PSG qui avait déboursé 17M€ (plus 4M€ de bonus) à l’été 2022. Parmi les jeunes, les champions de France suivent attentivement la situation de Cher Ndour et se montrent plutôt satisfaits. Au Besiktas, l’Italien enchaîne et cumule déjà à plus de 1.000 minutes sur les terrains. « C’est simple, aucun joueur prêté par le PSG n’a joué plus que lui cette saison. » Le gardien Lucas Lavallée continue sa progression à Aubagne (National) tandis qu’Ilyes Housni n’a pas eu l’opportunité de se mettre en évidence au Havre. L’attaquant de 19 ans espère jouer beaucoup plus en deuxième partie de saison. « Le HAC et Paris n’ont pas encore évoqué la levée de l’option d’achat : un objectif à aller chercher ces prochains mois. »

Pour Gabriel Moscardo, son cas reste plus épineux. Prêté au Stade de Reims pour engranger du temps de jeu, le Brésilien de 19 ans vient tout juste de connaître sa première titularisation en Coupe de France avec notamment un but face aux amateurs de Still-Mutzig (Régional 1, 3-1). Un point sur son futur sera fait durant l’hiver. Enfin, Xavi Simons reste le joueur le plus courtisé. Le Néerlandais a pris la décision de rester une saison supplémentaire au RB Leipzig. Avant sa blessure à la cheville survenue le 23 octobre, le milieu de 21 ans était un titulaire indiscutable. « Pas de quoi freiner les ardeurs du club allemand, qui devrait tenter sa chance en fin de saison pour le signer définitivement. Il lui faudra composer avec une grosse concurrence sur le marché », conclut LP.