Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 11 août 2022. Vers un départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, une prochaine offensive de l’Eintracht Francfort pour Eric Dina-Ebimbe, le loft installé par les dirigeants parisiens et le début de l’opération dégraissage.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux différentes méthodes de certaines formations pour ses joueurs jugés « indésirables. » Au PSG, le club a décidé de mettre en place un second groupe d’entraînement constitué d’anciens U19 et de joueurs écartés. On peut notamment y retrouver Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Rafinha, Idrissa Gueye, Julian Draxler et plus récemment Mauro Icardi. Chez les jeunes, Édouard Michut, Djeidi Gassama, Nathan Bitumazala, Kenny Nagera, Teddy Alloh et Kaïs Najeh sont aussi présents dans ce groupe. « Leur point commun ? Le PSG ne compte pas s’appuyer sur eux cette saison et souhaite leur trouver une porte de sortie. » En attendant de trouver un point de chute pour leur avenir, ces joueurs s’entraînent à des horaires différents de l’équipe première sous la houlette de Régis Beunardeau, chargé du spécifique avec les moins de 19 ans la saison passée. Avant de mettre en place ce mode de fonctionnement, le board parisien a examiné les contours juridiques.

Lors des entretiens individuels de début de saison, Luis Campos a joué la carte de la franchise avec les joueurs concernés par ce déclassement en mettant en avant que le PSG possédait 54 joueurs sous contrat et qu’ils devaient trouver un autre club. « Un argument auquel les intéressés ont été moyennement sensibles. Beaucoup d’entre eux ont le sentiment d’être déclassés et ne vivent pas bien la situation », rapporte L’E. Ainsi, les réactions sont différentes, il y a ceux qui ont compris le message et souhaitent trouver une solution pour favoriser un départ (Draxler, Rafinha, Kehrer) et d’autres fatalistes et moins arrangeants (Herrera, Gueye). Pour les jeunes, Christophe Galtier avait assuré de garder un oeil sur eux lors de leurs entraînements. « Ce fonctionnement prendra fin au 1er septembre. D’ici là, le club espère avoir trouvé une porte de sortie pour chacun d’entre eux. » Pour ceux qui resteront, une réflexion est en cours pour leur donner du temps de jeu avec l’équipe de N3, gérée par l’association.

Le quotidien sportif revient aussi sur le prochain transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. En effet, ce mercredi, le PSG et le club breton étaient tout près de finaliser leur accord autour d’un transfert de 25M€ bonus compris. Cette transaction sera assortie d’un pourcentage à la revente. Après deux saisons prometteuses au RC Lens (21 buts en 65 matches), le Titi de 20 ans avait de nombreux courtisants dont l’OGC Nice et Leeds United, qui avait offert plus 20M€, mais le joueur « avait donné sa préférence au club breton depuis quelques jours déjà. Il doit arriver à Rennes aujourd’hui. » Malgré une tournée au Japon prometteuse, Arnaud Kalimuendo n’aura joué que cinq rencontres officielles avec son club formateur et va permettre aux Rouge & Bleu d’encaisser un beau chèque.

Concernant Éric Dina-Ebimbe, il devrait aussi prochainement quitter son club formateur. Encore sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain de 21 ans est dans le viseur de l’Eintracht Francfort. Le club allemand avait freiné les négociations face aux demandes des dirigeants parisiens (10M€) mais la vente de Filip Kostic vers la Juventus Turin pour 15M€ « va permettre à Francfort d’avoir les liquidités nécessaires pour faire une nouvelle offre à Paris. »

De son côté, Le Parisien évoque l’opération dégraissage au PSG. Avec la vente d’Arnaud Kalimuendo vers le Stade Rennais contre un chèque de plus de 20M€, le club parisien va réaliser son transfert le plus important depuis trois ans et le départ de Giovani Lo Celso au Betis Séville (option d’achat levée de 22M€ en avril 2019). Depuis, aucune vente n’a été au-dessus de 15M€. Lors de ce mercato estival 2022, les Rouge & Bleu se sont essentiellement concentrés sur les arrivées avec 105M€ de dépense au total : Vitinha (40M€), Renato Sanches (15M€), Nordi Mukiele (12M€), Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat obligatoire à 35M€, payable en fin de saison) et l’achat définitif de Nuno Mendes (38M€). Concernant les départs, seuls sept joueurs sont partis dont trois avec des indemnités de transfert : Alphonse Areola (9M€), Marcin Bulka (2M€) et Thierno Baldé (montant inconnu mais insignifiant).

Soit une balance économique défavorable alors que de nombreux joueurs sont encore invités à quitter le club lors des trois prochaines semaines. Mais la vente d’Arnaud Kalimuendo « devrait donc être la première d’une plus longue liste d’ici à la clôture du mercato. » Des départs sont indispensables avant d’accueillir d’autres recrues comme Milan Skriniar. Si certains joueurs transférables comme Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Leandro Paredes « représentent de potentielles rentrées d’argent (…) les clubs acheteurs font face à un vendeur dont le besoin de liquidités est connu de tous. » De plus, ils se retrouvent avec des joueurs aux salaires élevés au moment de négocier. Ainsi, le board parisien doit s’armer de patience lors de ces trois dernières semaines de mercato. L’objectif de Christophe Galtier est de pouvoir compter sur un effectif de 23 joueurs de champ environ.

Le quotidien francilien fait un focus sur le prochain départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Avec seulement cinq apparitions avec son club formateur, le natif de Suresnes quitte le PSG « sans avoir eu une chance de s’imposer. » En effet, l’attaquant de 20 ans va poursuivre sa carrière à Rennes « moyennant un transfert supérieur à 20M€, bonus compris, et un futur pourcentage à la revente. » Cette opération permettra aux dirigeants parisiens d’amasser quelques liquidités et de favoriser le profil d’Hugo Ekitike au cours de la saison. De son côté, Arnaud Kalimuendo « aurait aimé prouvé ses qualités dans son club formateur. Mais il sait qu’en rejoignant Rennes, qui ambitionne le top 3 en Ligue 1, le pas en avant est franchi. » S’il devra faire face à une grande concurrence en attaque au sein du club breton (Martin Terrier, Gaëtan Laborde, Jéméry Doku), l’international U20 français peut rêver d’une trajectoire à la Christopher Nkunku ou Moussa Diaby.