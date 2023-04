Revue de Presse PSG : Kane, pistes en attaque, Nice-Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 19 avril 2023. Le rêve Harry Kane pour le mercato d’été, les autres pistes en attaque de Luis Campos, l’attitude de l’OGC Nice dans l’affaire Galtier…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le mercato d’été du PSG. Et le board parisien a un nom en tête pour renforcer son attaque : Harry Kane (Tottenham, 29 ans, juin 2024). En fin de contrat dans un an à Tottenham, « l’avant-centre anglais réunit toutes les qualités nécessaires qui font fantasmer le PSG. » Paris est un endroit où il est plus dur qu’ailleurs de réussir et il faut avoir les épaules solides pour s’y imposer. Et Harry Kane les a selon le quotidien francilien. Son possible duo avec Kylian Mbappé fait saliver, assure LP. « Ils ont tous les deux des qualités qui semblent éminemment complémentaires, avec un attaquant qui fixe quand l’autre use de sa liberté de mouvements pour désorganiser l’adversaire. » C’est la priorité de Luis Campos, même si le conseiller sportif du PSG sait qu’il va y avoir des obstacles dans ce dossier. Le prix en est un – environ 100 millions d’euros – « même si Tottenham et le PSG entretiennent historiquement de bonnes relations de business, entre Daniel Levy et Nasser al-Khelaïfi. » Il y a aussi la volonté du joueur, qui préférerait rester en Angleterre. Il serait aussi dans le viseur du Bayern Munich et du Real Madrid.

Harry Kane, même s’il est la priorité, n’est pas le seul attaquant pisté par les dirigeants du PSG. Victor Osimhen, qui connaît bien la Ligue 1 et Luis Campos, qui l’a fait venir à Lille en 2019 « paraît lui aussi totalement compatible avec Kylian Mbappé, l’un des critères indispensables de recrutement. » Randal Kolo Muani et Marcus Thuram sont des noms également présents sur la liste. Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’il faudra suivre la situation de Romelu Lukaku. « Actuellement en prêt à l’Inter Milan, il semble avoir peu de chances de retourner à Chelsea, écurie à laquelle il appartient encore pour trois saisons. »

De son côté, L’Equipe évoque l’affaire Galtier et plus précisément l’attitude de l’OGC Nice. Lors d’un mail révélé il y a une semaine, l’ancien dirigeant des Aiglons, Julien Fournier, a porté de lourdes accusations à l’encontre de Christophe Galtier. Depuis, l’OGCN est plongé dans un climat tendu. « La traduction publique d’un malaise palpable au sein du club, qui depuis la révélation de l’affaire, s’est muré dans une forme de silence » avec seulement un bref communiqué de trois lignes et deux interventions médiatiques du coach actuel, Didier Digard. « En interne, une consigne, très stricte, a été établie. Pas de communication sur cette affaire. Une règle rappelée régulièrement aux salariés de l’OGC Nice depuis, mal vécue en interne », rapporte L’E. « La pression actuelle est telle qu’un salarié, prêt à s’exprimer, a reçu des appels de dirigeants. Avec un objectif clair : lui rappeler les sanctions lourdes, prévues par Ineos, en cas de prise de parole. » Pourtant, certains membres du groupe étaient prêts à témoigner publiquement sur ce qu’ils avaient vécu la saison passée.

De son côté, l’OGC Nice se défend d’avoir interdit de parler. « Il n’y a pas d’interdiction de s’exprimer. Cette affaire est sortie à la veille d’un match de Coupe d’Europe. Il a été demandé de se concentrer sur cette échéance historique pour le club. Aujourd’hui, une enquête judiciaire est en cours, nous ne pouvons faire aucun commentaire public mais toutes les personnes le souhaitant pourront s’exprimer dans le cadre de la procédure », a déclaré le Gym hier après-midi. De son côté, le PSG tente toujours de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Ces derniers jours des échanges téléphoniques entre certains membres d’Ineos dont Jean-Claude Blanc, ancien dirigeant du PSG qui a rejoint Ineos en début d’année, et les dirigeants des Rouge & Bleu ont eu lieu, rapporte L’E. Depuis l’ouverture de l’enquête par la PJ de Nice, les boîtes mails ont déjà été explorées et d’autres témoins seront auditionnés dans les prochains jours. « Si publiquement, les salariés de l’OGC Nice sont invités à ne pas s’exprimer, ils sont un certain nombre à vouloir apporter leur témoignage aux enquêteurs. » Dans ce dossier, il n’existerait pas d’enregistrements oraux de Galtier ou de son fils et conseiller, John Valovic-Galtier, qui valideraient les écrits de Fournier. « En l’état, quelques messages sur Whatsapp, dont un où Galtier regrette ‘la tenue traditionnelle’ portée par Jean-Clair Todibo sont connus. Le témoignage de l’international français sera central. »