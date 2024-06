Revue de presse PSG : Karabatic, Khvicha Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er juin 2024. Nikola Karabatic termine sa carrière en club sur une victoire et un dernier trophée, accord contractuel trouvé entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le mercato du PSG et la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien de Naples (23 ans) serait la priorité des dirigeants parisiens pour remplacer Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Le quotidien sportif explique que le club de la capitale a décidé d’aller le plus vite possible pour conclure les arrivées majeures de l’été. « Luis Campos n’a jamais caché qu’il était un directeur sportif actif jusqu’à la dernière seconde du marché des transferts, mais le Portugais, en trio avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi, espère pouvoir compter sur plusieurs recrues dès la reprise de l’entraînement le 15 juillet. Les trois hommes veulent travailler très étroitement sur ce mercato. » Au sujet de Kvaratskhelia, il colle parfaitement avec ce que Luis Enrique souhaite : un ailier faux pied, placé côté gauche, capable d’apporter de la créativité et du déséquilibre. Un joueur à même de densifier une animation offensive où Bradley Barcola ne disposait pas, sur la phase retour, d’une concurrence intense. L’Equipe explique que ce dossier connu de vraies avancées ces derniers jours.

A voir aussi : PSG – Bilan (5/5) : Luis Campos, toujours l’homme de la situation ?

En effet, un accord contractuel a été trouvé entre le joueur et le PSG. Les éléments chiffrés n’ont pas filtré mais l’accord porterait sur un bail de longue durée, avance le quotidien sportif. « Cet accord de principe peut-il déboucher rapidement sur une arrivée du Géorgien dans la capitale ? Non, le dossier est plus complexe. » L’Equipe explique que si une offre du PSG a filtré dans les médias italiens ces derniers jours, elle est démentie par le club de la capitale. Alors que l’on parlait de 100 millions d’euros, le PSG valorise plutôt le joueur à 60 millions d’euros. « C’est le jeu des négociations où les deux camps placent leurs pions pour essayer de faire flancher l’autre. Un jeu dans lequel Aurelio De Laurentiis, le patron napolitain, est connu pour être dur à convaincre. » Même si les deux clubs entretiennent des relations étroites, le président italien ne fera pas de cadeau au PSG, indique le quotidien sportif. « Ces dernières heures, les dirigeants parisiens laissaient filtrer à leurs interlocuteurs toute la difficulté du dossier. Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi cherchent des solutions – autre que de dépenser une énorme somme – pour arriver à faire venir le Géorgien. Des joueurs peuvent-ils être inclus dans la balance ? Ce n’est pas à écarter. » L’Equipe conclut en expliquant que Luis Campos a aussi accéléré sur les départs en débutant les rendez-vous avec l’entourage des joueurs dont le club souhaite les départs. Des choix également validés par un Luis Enrique très présent aux côtés du conseiller sportif parisien, conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le dernier match de sa carrière en club pour Nikola Karabatic, qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Hier, le numéro 44 du PSG a joué son dernier match en club de sa carrière devant 14 840 personnes dans une Accor Arena pleine comme œuf. « Pour lui, le record pour un match du Championnat de France de hand a été battu », indique le quotidien francilien. Outre cette fin de carrière, ce match contre Aix avait aussi une importance capitale pour le PSG Handball. En effet, en cas de victoire, les Rouge & Bleu s’offriraient un onzième titre de champion de France. Et c’est chose faite avec une victoire 39-36 qui permet au PSG de s’offrir un nouveau titre. « Comme souvent, le héros de la soirée a commencé la dernière partie de sa carrière en club assis sur la touche. Il a fallu attendre un gros quart d’heure avant de voir sa barbe sur le terrain. Sans ovation particulière d’ailleurs : à ce moment-là, Aix tenait la dragée haute et tout le monde avait un œil sur le tableau d’affichage. Peut-être pas sur lui. Du coup, il a fallu que le héros touche son premier ballon pour être salué. Et quand il a marqué, l’Arena a hurlé son nom d’une seule voix. » Si sa carrière en club est terminée, il devrait avoir encore un peu de rab avant de définitivement ranger les baskets. En effet, il devrait participer aux Jeux Olympiques de Paris et tenter de remporter une quatrième médaille d’or.